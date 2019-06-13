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Все про:украинский язык (685) ВНО (216) Центр оценивания качества образования (66)

 ВНО по украинскому языку не сдали 16% абитуриентов

Внешнее независимое тестирование по украинскому языку и литературе не сдали 16% абитуриентов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"От общего количества лиц, принимавших участие в тестировании, порог "сдал/не сдал" преодолели по украинскому языку и литературе 84% лиц", - сообщили Украинском центре оценивания качества образования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Абитуриенты с оккупированных территорий могут поступать в вузы без ВНО, украинского паспорта и аттестата, - Минобразования

Источник: https://censor.net.ua/n3132244
 
 
 Топ комментарии
 
Сейчас Министерство Курящей Лошади Лаптестана выскажет озабоченность... Притесняют!
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Нічого, узеленьський згодом зовсім відміне українську мову, тому що воно настільки тупе, що за роки свого життя в Україні так і не спромоглося її вивчити.
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з руцкоязичною щелепою в Польщу не пускають
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прогнозую, що Закарпаття на першому місці
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ой) зная наши реалии первое место может быть,в луганской и донецкой областях
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Та ні , саме на заході , вони розмовляють таким суржиком , що волосся дибки встає . Не знають ні української , ні російської . Приклад : " Треба купити розів цвітів " .
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они себя уже наказали...как минимум на бабки .
от тупых родителей и детям покоя нету.
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Вони не вірно балякалі, та не розповіли про свої пляни))
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Сейчас Министерство Курящей Лошади Лаптестана выскажет озабоченность... Притесняют!
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Больше беспокоит 18% не сдавших по математике
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Ни чего страшного. Поедут изучать польский язык
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з руцкоязичною щелепою в Польщу не пускають
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В презеденти.
До Президента йому ще рости і рости.
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Хто в ті вузи вступає... ЖАХ !
Навіть викладачі скаржаться, що замість деякого предмету змушені вчити стьюдентів множити та ділити в стовбчик... До рівня пту дійшло.
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Зате у мене санітарка з вищою освітою. І кочегар. Всі з дипломами.
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Такі стьюденти далі манагерів з продаж не виростуть.
А зі студентів, які прагнули стати фахівцями і просилися до нас на посаду нічних техніків техпідтримки, як правило, виросли справжні професіонали. Іноді доводилося навчати їх майже з нуля - "забудь все що тобі читали в інституті. Зараз ми тебе навчимо вираховувати децибели на пальцях. Засвоїш - підемо далі".
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Ksenia VB Раніше що краще було? Та й математику багато хто не розуміє,навіть щось просте.І не зрозуміє.
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Нічого, узеленьський згодом зовсім відміне українську мову, тому що воно настільки тупе, що за роки свого життя в Україні так і не спромоглося її вивчити.
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Ето сказал Йурий Бойка. Каторий іщо і іспользовал дівноє слово "відміне", похожоє на малдовскоє.
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я бы тоже не сдал. ни по украинскому, ни по русскому.
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Це не дивно , можна вільно спілкуватись українською , а знати всі правила - це зовсім інша справа .
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Зачем учить Украинский язык, если и преЗЕдент его не знает?
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А среди этих 16%, мог бы быть и наш, простите, преЗедент. Но он отпетлял, как и от военкомата. Папо Саша решает фсьо!)
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Зеленський не косив від армії, як Ви могли таке подумати про Презедента?
У нього і справді енурез.
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Це при тому. що в Україні живе 18% генетичних кацапів... совпаденіє?
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Я всегда гаварил и писал па украински, но теперь беру пример с Презедента и учусь гаварить и писать па русски!
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В нормальних державах без знання держмови і громадянства не отримаєш,а тут...З 91 року не було чіткої політики в цьому питанні. Дообнімалися з "братушками" 25 років. Покидьки при владі набиванням власних кишень займалися.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВНО по украинскому языку не сдали 16% абитуриентов
 
 
 
 
 
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