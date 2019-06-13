 ВНО по украинскому языку не сдали 16% абитуриентов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"От общего количества лиц, принимавших участие в тестировании, порог "сдал/не сдал" преодолели по украинскому языку и литературе 84% лиц", - сообщили Украинском центре оценивания качества образования.
от тупых родителей и детям покоя нету.
До Президента йому ще рости і рости.
Навіть викладачі скаржаться, що замість деякого предмету змушені вчити стьюдентів множити та ділити в стовбчик... До рівня пту дійшло.
А зі студентів, які прагнули стати фахівцями і просилися до нас на посаду нічних техніків техпідтримки, як правило, виросли справжні професіонали. Іноді доводилося навчати їх майже з нуля - "забудь все що тобі читали в інституті. Зараз ми тебе навчимо вираховувати децибели на пальцях. Засвоїш - підемо далі".
У нього і справді енурез.