EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  452  28
Материалы по теме:
Все про:Геращенко Ирина (1398) моряки (784) письмо (184)

 "Верят, что Украина их вытащит", - Геращенко рассказала о письмах от пленных моряков. ДОКУМЕНТ

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко получила письма от украинских моряков Дениса Гриценко, Богдана Головаша, Юрия Безъязычного и Виктора Беспальченко, которых незаконно удерживает Россия.

Об этом она рассказала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В письмах - благодарность Украине и украинцам за поддержку, за теплые открытки, особые переживания и боль - за семьи, которым сейчас тяжелее всего, просьба поддерживать семьи", - поделилась Геращенко.

Письма, которые получила нардеп, были написаны в конце апреля. Они пришли только сейчас, потому что всю переписку изучает тюремная цензура.

"Ребята пишут, что письма украинцев помогают им держать боевой дух. Что в свободное время много читают и учат иностранные языки. Что очень скучают по родным, по морю и волнами, и верят, что Украина их вытащит", - написала Геращенко.

Политик напомнила, что все, кто хочет поддержать пленных моряков, могут написать им по адресу: 111020 Россия, Москва, ул. Лефортовский вал, дом 5. ФКУ СИЗО - 2 УФСИН.

Верят, что Украина их вытащит, - Геращенко рассказала о письмах от пленных моряков 01
Верят, что Украина их вытащит, - Геращенко рассказала о письмах от пленных моряков 02
Верят, что Украина их вытащит, - Геращенко рассказала о письмах от пленных моряков 03
Верят, что Украина их вытащит, - Геращенко рассказала о письмах от пленных моряков 04
Верят, что Украина их вытащит, - Геращенко рассказала о письмах от пленных моряков 05
Верят, что Украина их вытащит, - Геращенко рассказала о письмах от пленных моряков 06
Верят, что Украина их вытащит, - Геращенко рассказала о письмах от пленных моряков 07

Читайте на Цензор.НЕТ: Евросоюз ждет от России немедленного освобождения 24 украинских моряков, - Могерини

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

Также на Цензор.НЕТ: РФ не ответила на ноту с требованием назвать дату и место освобождения украинских военнопленных моряков, - Климкин

Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.

Источник: https://censor.net.ua/n3132241
 
 
 Топ комментарии
 
в адміністрації Порошенко питаннями визволення наших полонених та заручників займалася Ірина Геращенко
А хто цим займається в зюзі? Чи тільки в мене таке враження, що ніхто?
 показать весь комментарий
 
ЗеДауны, помниться на стадионе ваш фигляр верещал о том, что - что вы сделали для освобождения моряков?
Скажите, а что он сделал для освобождения наших моряков? Как президент? Шаурму нюхал и в Турции отдыхал?
 показать весь комментарий
 
Твари рашеновские, отправили моряков на смерть,и еще что то вякают..
Это еще будет одним гвоздём, в гроб мародёра Пеци и его команды..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
в адміністрації Порошенко питаннями визволення наших полонених та заручників займалася Ірина Геращенко
А хто цим займається в зюзі? Чи тільки в мене таке враження, що ніхто?
 показать весь комментарий
 
 
Ноги раздигать может твоя Ирка,и не более..
Кого при Пеци отпустили?
 показать весь комментарий
 
 
булки ти можеш розсувать, і не більше
вивчи матчастину, оля (можна я так тебе називатиму по першій локації вашої агенції?)
 показать весь комментарий
 
 
Как это? А мусоров, который майдан расстреляли? А этого чурку, который налоговой командовал? Не-не, есть заслуги..
 показать весь комментарий
 
 
Ловко вы главный Петин кадр за скобки вывели - того, что Стуса "спасал", а теперь украинских пленных.
При Зеленском он больше "спасать" не будет - если так поставить вопрос?
 показать весь комментарий
 
 
ЗеДауны, помниться на стадионе ваш фигляр верещал о том, что - что вы сделали для освобождения моряков?
Скажите, а что он сделал для освобождения наших моряков? Как президент? Шаурму нюхал и в Турции отдыхал?
 показать весь комментарий
 
 
а можно ли им организовать в камере просмотр сериала "слуга народа"? это должно их сильно поддержать!
 показать весь комментарий
 
 
Да,подставил пэтя пацанов,расчитывая на то,что их убьют и он введёт военное положение и сохранит власть а теперь его подстилки ещё смеют свои хлеборезки разевать ...
 показать весь комментарий
 
 
а он и вводил военное положение. продлевать не стал, так что не кизди. кацап.
 показать весь комментарий
 
 
Твари рашеновские, отправили моряков на смерть,и еще что то вякают..
Это еще будет одним гвоздём, в гроб мародёра Пеци и его команды..
 показать весь комментарий
 
 
Не будет в этой стране никаких гвоздей. "Вірять, що Україна їх витягне", - Геращенко розповіла про листи від полонених моряків - Цензор.НЕТ 4021
 показать весь комментарий
 
А може краще стан ввести? Всеобщая мобилизация и стройными шагами на Мааскву? "Верят, что Украина их вытащит", - Геращенко рассказала о письмах от пленных моряков - Цензор.НЕТ 1382
 показать весь комментарий
 
Хряк мог бы взять их в список своего ПЕС, хоть тех кто был ранен. Но нет, их место в тюрьмах и на войне, а в ВРУ Мародер лучше старых проверенных рыгов проведет
 показать весь комментарий
 
 
а зюзя не міг?
ги
шалави лахтинські, як там прігоженська цюцюрка? виходить добре?
 показать весь комментарий
 
Если моряки и кто был на борту не готовы были стрелять Нахрен тогда петя их посылал Понятно что бы попиариться Но не срослось И таких косяков у пети полная телега В итоге петя просрал выборы Моряки в плену как разменная монета пукина А мы всё кораблики в лужах запускаем и флешмобы устраиваем
 показать весь комментарий
 
 
кацапе, ти б хоч якось лахтинський акцент маскував
і з рота твого смердить, як від путєна
за шо тобі тільки прігожен платить?
 показать весь комментарий
 
как меня упоротые идиоты задолбали Что на сайтах что в жизни Из за таких тупых полудурков и жопа в Украине А кацап у меня в штанах
 показать весь комментарий
 
Капец! Много читают и изучают иностранные языки! Еще Надя Савченко говорила что условия содержания в тюрьмах у кацапов лучше чем в Украине! В украинских тюрьмах участников АТО насилуют в российских кормят и достают разные книги.
 показать весь комментарий
 
Мародер ради попьітки остаться у корьіта обрек на страдания сколько людей. Он просто обязан сесть с полной конфискацией на очень долго
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Верят, что Украина их вытащит", - Геращенко рассказала о письмах от пленных моряков. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вверх