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 Происшествия, За рубежом
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Все про:ДТП (5596) Польша (4789) украинцы (2964)

 Трое граждан Украины погибли, один - госпитализирован в результате ДТП в Польше

В Польше в ДТП погибли трое граждан Украины, а четвертый в очень тяжелом состоянии находится в больнице.

Об этом сообщила в четверг представитель полиции населенного пункта Мендзижеч Любуского воеводства Юстина Лентовска, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Полиция под контролем прокуратуры выясняет обстоятельства аварии, произошедшей в среду в Мендзижецком повяте. В ее результате погибли трое граждан Украины, четвертый борется за жизнь в больнице", - сказала Лентовска.

Как отмечается, на дороге местного значения между населенными пунктами Пщев и Нове Гожицко водитель автомобиля Opel Astra по неустановленным причинам потерял управление, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

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В автомобиле ехали четверо граждан Украины, двое из них погибли на месте, а двое в тяжелом состоянии были госпитализированы. В больнице один из украинцев умер во время операции.

Погибшим украинцам было от 31 до 38 лет. Четвертому пострадавшему 19 лет, он находится в больнице города Гожув Велькополский в очень тяжелом состоянии.

Источник: https://censor.net.ua/n3132238
 
 
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Трое выходцев из Украины , граждане Украины - в Украине .
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четвертый борется за жизнь в больнице- Обычно врачи борятся.
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поверь врачи там не сидят,но и организм же тоже борется,мне на стройке переносицу рассекло. Там пункт скорой помощи,как оперционная в Пироговке в Виннице
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дороги узкие там,непривычные для нас,приходилось бывать в Гожуве
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ну что же это такое творится....?(( что то такие случаи с авариями в польше повторяются переодически....жаль.... в чехии вот было и в рашке....печально....поработали. едут домой с подарками и деньгами..и на.раз и всё...конец...(( как говорят жизнь прожить не поле перейти. никто незнает когда.где и как закончится земной путь...((
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Навряд чи це несправність автомобіля - в Польщі техогляди строгі і щорічні, якщо машина ненова. Дороги фактично завжди з добрим покриттям. Тому або миттєве погіршення стану здоров'я, або алкоголь чи інші речовини, або нехтування правилами дорожнього руху. З фотографій з місця пригоди видно, що удар був дуже сильний - сильно пошкоджене могутнє дерево, поорана, наче вибухом, земля коло нього. Отже, швидкість була дуже велика...
На жаль, громадяни України привозять за кордон не тільки своє бажання працювати, але нерідко ще й нехтування законами і правилами, що місцевим часто просто не дозволяє совість. Чому совість? Бо поліції дуже мало - я у Вроцлаві бачу її всього пару раз на місяць. Більше її і не потрібно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрое граждан Украины погибли, один - госпитализирован в результате ДТП в Польше
 
 
 
 
 
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