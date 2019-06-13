 Трое граждан Украины погибли, один - госпитализирован в результате ДТП в Польше

Об этом сообщила в четверг представитель полиции населенного пункта Мендзижеч Любуского воеводства Юстина Лентовска, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Полиция под контролем прокуратуры выясняет обстоятельства аварии, произошедшей в среду в Мендзижецком повяте. В ее результате погибли трое граждан Украины, четвертый борется за жизнь в больнице", - сказала Лентовска.
Как отмечается, на дороге местного значения между населенными пунктами Пщев и Нове Гожицко водитель автомобиля Opel Astra по неустановленным причинам потерял управление, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево.
В автомобиле ехали четверо граждан Украины, двое из них погибли на месте, а двое в тяжелом состоянии были госпитализированы. В больнице один из украинцев умер во время операции.
Погибшим украинцам было от 31 до 38 лет. Четвертому пострадавшему 19 лет, он находится в больнице города Гожув Велькополский в очень тяжелом состоянии.
На жаль, громадяни України привозять за кордон не тільки своє бажання працювати, але нерідко ще й нехтування законами і правилами, що місцевим часто просто не дозволяє совість. Чому совість? Бо поліції дуже мало - я у Вроцлаві бачу її всього пару раз на місяць. Більше її і не потрібно.