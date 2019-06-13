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Все про:шахта (826) Донецкая область (4274)

 Двое рабочих погибли на шахте в Донецкой области

На шахтоуправлении "Покровское" в Донецкой области 12 июня погибли двое рабочих.

Об этом сообщает пресс-центр шахтоуправления "Покровское", передает Цензор.НЕТ.

"12 июня на шахтоуправлении "Покровское" в результате несчастного случая погиб горнорабочий очистного забоя. В этот же день машинист подземных установок получил травмы, несовместимые с жизнью", - сообщает предприятие.

Отмечается, что обстоятельства происшествий выясняются.

"Созданы и работают специальные комиссии, которые установят причины случившегося. Администрация и трудовой коллектив Шахтоуправления "Покровское" выражают искренние соболезнования родным и близким погибших горняков", - заявили в компании.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132237
 
 
 Топ комментарии
 
Зебеня приедет? Шаурмы по дороге пожрет...фотку с лыбой сделает...квартиру 50 на 50 пообещает....
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оружие добывали. танком привалило.
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Это наше шахтоуправление и наша шахта. Высер не защитан.
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Это наше шахтоуправление и наша шахта.

Шахтеры- это камикадзе промышленности. Почет и уважение.
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Земля пухом.

Это вам не насировы и прочие.На них мир держится.
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Зебеня приедет? Шаурмы по дороге пожрет...фотку с лыбой сделает...квартиру 50 на 50 пообещает....
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Мда..За день два смертельных случая на одной шахте.

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По дороге к шахте забегаловки с шаурмой приведены в боевую готовность.
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К З О Т ы барыги не соблюдают а работяги гибнут Вот основная причина
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Кзоты они может и соблюдают...а вот ПБ нет...
Причем не только барыги...но и сами работяги...
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