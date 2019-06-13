 ГБР разработало проект Инструкции по пресечению и расследованию фактов пыток: "У подозреваемых не будет возможности рассказывать, что потерпевший соврал"

Об этом первый замглавы Госбюро расследований Ольга Варченко рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"В нем определяется механизм взаимодействия между Государственным бюро расследований и Генеральной прокуратурой, Министерством внутренних дел, Министерством обороны, Министерством здравоохранения, Службой безопасности Украины, Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека и другими государственными учреждениями по противодействию пыткам путем немедленного и своевременного информирования ГБР о таких фактах. Эта инструкция является алгоритмом взаимодействия и методической рекомендации относительно тесного сотрудничества между правоохранительными органами", - сообщила Варченко.

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"Предусмотренная в проекте инструкции система мер должна стать мощным инструментом мониторинга и контроля за фактами, имеющими признаки пытки или иного ненадлежащего поведения. Проект инструкции был направлен для согласования и обсуждения в государственные и общественные организации, которые будут задействованы в реализации и в Офис Совета Европы в Украине", - отметила замглавы ГБР.

"В чем суть расследования всех таких производств? Это эффективность и оперативность. Если человеку наносили телесные повреждения, то, во-первых, быстро назначаем судмедэкспертизу, чтобы их зафиксировать. Во-вторых, сразу же проводим все необходимые осмотры, обыски, изъятия вещдоков и т.д. Это все дает нам возможность оперативно зафиксировать следы. А если дело попадает к нам не сразу, а скажем, через неделю, а сначала было в прокуратуре или другом органе? А когда оно доходит до ГБР, у человека этих синяков уже может и не быть, все следы уничтожены. И потом мы имеем такую практику решений ЕСПЧ, где констатируют неэффективное расследование. Причину мы видим в том, что с самого начала не были проведены все необходимые следственные действия, которые бы позволили собрать доказательства. Если все будет сделано правильно на первом этапе, тогда у тех же подозреваемых не будет возможности рассказывать, что потерпевший соврал. Правоохранители умеют заметать следы, поэтому мы разработали алгоритм действий для потерпевших. Это не просто какой-то там документ, который ляжет на стол, и все о нем забудут. Нет, мы хотим, чтобы им активно пользовались. И простые граждане, и адвокаты, и судьи, и врачи. И те же правоохранители, если их обвиняют в том, чего они не совершали. Для нас это важно", - резюмировала Варченко.

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