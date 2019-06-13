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 На Житомирщине заммэра райцентра Барановка задержан при получении 30 тыс. грн взятки за решение земельного вопроса, - прокуратура. ФОТО

В Житомирской области заместитель Барановского городского головы пойман "на горячем" при получении взятки. Чиновник был задержан во время получения средств прямо в помещении горсовета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратурой Центрального региона.

На Житомирщине заммэра райцентра Барановка задержан при получении 30 тыс. грн взятки за решение земельного вопроса, - прокуратура 01

Досудебным расследованием установлено, что в марте 2019 года заместитель городского головы потребовал у предпринимателя 30 тыс. гривен за решение вопроса передачи в аренду земельного участка на территории района под размещение торгового сооружения.

13 июня во время встречи в помещении Барановского городского совета Житомирской области взяточник получил "вознаграждение", что задокументировано негласными следственными действиями. После этого чиновник был задержан.

Смотрите: Чиновник Житомирского горсовета задержан при получении 80 тысяч взятки. ФОТО

На Житомирщине заммэра райцентра Барановка задержан при получении 30 тыс. грн взятки за решение земельного вопроса, - прокуратура 02

Задержанному будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранение от занимаемой должности.

Также смотрите: Зампредседателя Васильковского горсовета задержан на взятке 2,5 тыс. долл. за регистрацию земельных участков, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3132234
 
 
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"на горячем" ))) щас взятки идут как горячие пирожки))
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военная прокуратура ловит по селам взяточников
вместо того чтобы сепаров ловить в районах прилегающих к ордло
хотя понять их можно, там же опасно @лять
псы. родственника какого то прокурорского обидели?
или Барановке военное положение?
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Такие мелкие взятки пошли...Позорище.. На Житомирщині заступника мера райцентру Баранівка затримали на одержанні 30 тис. грн хабара за вирішення земельного питання, - прокуратура - Цензор.НЕТ 803
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стыдно...стыдно брать такие маленькие взятки....за это и взяли....этак для зебеней эпоха бедности никогда не закончится
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Житомирщине заммэра райцентра Барановка задержан при получении 30 тыс. грн взятки за решение земельного вопроса, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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