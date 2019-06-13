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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Берлин (161) Зеленский (1741) Париж (333) Климкин (2214)

 Визит Зеленского в Париж и Берлин станет разведкой боем, - Климкин

От визита президента Владимира Зеленского в Париж и Берлин будет зависеть, займут ли канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон соответствующую позицию в отношении Совета Европы.

Об этом в интервью ТСН заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Брюссельский визит – это была такая рекогносцировка. А вот следующий визит в Париж и Берлин – это будет разведка боем. Поскольку на повестке дня будет не просто знакомство, не просто обмен идеями, обмен мнениями, будут очень существенные вопросы. От этого зависит наша тактика в отношении оккупированного Донбасса, освобождение наших ребят и политических заключенных и военнопленных. От этого зависит, займут ли Меркель и Макрон соответствующую позицию в отношении Совета Европы", - отметил Климкин.

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Он высказал мнение, что возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы – чистая символика, однако это создаст прецедент.

"Нам в фактическом смысле от этого ни холодно ни жарко. Но это может быть первым шагом, когда Россия, не выполняя своих обязательств, идет вперед. Это, конечно, транзит газа и "Северный поток – 2", это будут очень серьезные визиты и ожидания совсем другие будут от Зеленского. Поэтому я считаю, что рекогносцировка прошла очень хорошо, замечательно даже. Я знаю это от своих европейских и натовских друзей. А вот следующая неделя – это будет реальное начало", - добавил Климкин.

Источник: https://censor.net.ua/n3132233
 
 
 Топ комментарии
 
))))))))
Петя хоть говорить умел!
И не БЕКАЛ...
Это первый през за которого стыдно когда ОНО ОТКРЫВАЕТ СВОЙ ЗАСАЛЕНЫЙ ШАУРМОЙ РОТ
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ты дебил?!.. благодаря международным связям Пороха и отношения к нему, Рашка и миниПутин с 2015 года стоят в позе раком..
дай бог, что бы Зеленой Шмаркле удалось достичь таких выдающихся дипломатических результатов..
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Зеленский не подведёт ,это не пэтя-вор !!!
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Зеленский не подведёт ,это не пэтя-вор !!!
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))))))))
Петя хоть говорить умел!
И не БЕКАЛ...
Это первый през за которого стыдно когда ОНО ОТКРЫВАЕТ СВОЙ ЗАСАЛЕНЫЙ ШАУРМОЙ РОТ
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Януковичем, я так понимаю, вы гордились? Визит Зеленского в Париж и Берлин станет разведкой боем, - Климкин - Цензор.НЕТ 2402
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Отнють...
Но стоить отдать его репетиторам должное...
Из быдла из Овоща сделали конфетку...в плане риторики и знания укр.языка!

А этот туЗЯ колоМойшы обречен на суржик...
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И БЕКАНИЕ без шпаргалки...
Мелкое обиженое кокаиновое ЧМО!
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С чего же такие выводы? Он старается, на все нужно время
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Я таки конечно дико извиняюсь, но имею вас спросить, а шо, ему, рожденному в Украине 28 лет не хватило на изучение украинского языка? Візит Зеленського в Париж і Берлін стане розвідкою боєм, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2343
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от тут жил малоросом.
банальное неуважение к стране.
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Янык хотя бы в короткие сроки выучил украинский и мог короткими предложениями понятно выразить то, что хотел сказать
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Чому ж. Зеленський цілком пристойно розмовляє українською.
Головне, як помінялась риторика, відносно Порошенка.
Що дуже знервувало прихильників Бабушкі і Дупоблока.
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Да,наговорил он,мама не горюй. если бы он сделал один процент из того,что говорил ,можно было бы его и не сажать на нары ...
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Майдан спровоцировал гос.переворот яника и намеки на союз с рассией.
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петя брехун, якому вже не тільки в Україні. й Европах вже зрозуміли.
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ты дебил?!.. благодаря международным связям Пороха и отношения к нему, Рашка и миниПутин с 2015 года стоят в позе раком..
дай бог, что бы Зеленой Шмаркле удалось достичь таких выдающихся дипломатических результатов..
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Та какие там связи ,все смотрели на него как на чучело,прекрасно понимая с кем имеют дело а поддержка была бы в миллионы раз больше ,если бы оно было не главарём вороватой банды а честным человеком !
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Посмотрим, как ЕС отреагирует на аватар Коломойского)
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ооо!.. ник со "страна.юа" подтянулся.. щас ты начнеш кукарекать: "Бойко наш прИмьер!"
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Он пришел на все готовое. Украину раньше так не принимали и не воспринимали.
Хотя, кто же оценит...
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В каком смысле разведка боем. Зельцман уже был в Париже и там сгорел Нотр Дам де пари.Нужно, чтоб в Берлине сгорел Рейстаг, чтоб кацапы перестали его захватывать каждый год. Зашлите лучше бедоносца в *********, шоб кремль нафуй спалил.
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а Владимиру обязательно туда лично ехать ?
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пропоную послати їх усіх... дуже далеко... туди, куди не ходять поїзди....
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Мама Рима присмотрит за Украиной. Візит Зеленського в Париж і Берлін стане розвідкою боєм, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9873
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о какой войне речь? A boy едет в Париж, где the boy будет вести разведку... А ты полагал, его за superman держат???
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Зачем столько пафоса. Рабочий визит Президента.
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просто порохоботам пайку урізали
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Не путай. Президент у нас был Порошенко. А будет визит презЕдента, прости его Господи.
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Меркель його не сприймає.. Просто діватись їй нікуди..
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Да ты шо?! Это тебе кто такое сказал? Это коррупционера мародёра Порошенко последние года три они уже еле терпели. Методичку выбрось.
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Якщо обсереться - знову заскіглите що Пєтя текст підсунув?
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Долбень, смени памперс на голове и не отрыгивай тут прокисшей соей.
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А казали, що зебіли не агресивні. Тільки щось скажеш про шмаклю - у них зуби зі злості лопаються. Бережіть зуби - бо не буде чого давати. Візит Зеленського в Париж і Берлін стане розвідкою боєм, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4263
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Порошенко последние года три они уже еле терпели

--
обоснуй
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Ага, Шмеркель Путіна кохає, бо в нього газ дешевий, а з України вони ще у 41-44 усе вигребли)) Визит Зеленского в Париж и Берлин станет разведкой боем, - Климкин - Цензор.НЕТ 9305
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напихают баварских колбасок за обе щеки, вот и вся "разведка боем"..
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Скоро лупцювать будуь свина....ногами по пиці.
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пойди найди девку и расслабься,тебе больше пользы будет))))
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скорее похлопают по щечке и подарят конфетку.
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Я думаю що Зеленський зробить Україну заможною державою.
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Через смартфон. А ви в ньому будете тамагочі. Визит Зеленского в Париж и Берлин станет разведкой боем, - Климкин - Цензор.НЕТ 1017
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А я думаю, что ты чуть-чуть свихнулся на Зеленском.
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А я точно знаю що порохоботи перелякані телепні.
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может быть, зе-бильчик.
только где ты тут "порохоботов" увидел?
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А тебе покусали янукович зі своїм міністром порошенкою Візит Зеленського в Париж і Берлін стане розвідкою боєм, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7915
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министр быть, хоть даже у Овоща лучше, чем быть:
"немецкой проституткой" перед многотысячным залом играющей "пенсом" на рояле!
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Уверен, больше подойдет определение: "попал как кур в ощип"!

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пусть зе рубашку голубую оденет - он ее на передовую одевает, а и в разведке тоже потянет...
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Так то оно так, да только скорее они будут определять не свою позицию, а позицию Украины и излагать ее Зеленскому. В Европе нам ловить нечего - одна надежда на Трампушку
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порошенко-самий брехливий і жадібний довбень.
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Розвiдку боєм проводять на території ворога, якщо Клімкін про це не знає. Візит Зеленського в Париж і Берлін стане розвідкою боєм, - Клімкін - Цензор.НЕТ 5880
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климкин тролит зеленку.. даже климкин...))))))))
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У порохоботів пукани хлопають від люті і безсилля. Візит Зеленського в Париж і Берлін стане розвідкою боєм, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8951
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дурачок это вы как напыщеные индюки,только индюкам дорога,на *забой*,забой в переносном смысле. Специально для тебя поясняю)
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а раньше чем вязали? мне тортами просто минстець не платил))))))))))))))))))
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Тисячі людей мають пристойну роботу і зарплату.
Навіть не думав?
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То не їжте торти Рошен, смокчіть рязанскую карамель.
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я бы па месте Киевской мерии содрал бы налог за использование названия "Киевский"
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Паша не упускает ни малейшей возможности лизнуть новому руководству страны)) Пока в министерствах сидят такие слизняки как климкин у Украины нет будущего!
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а по сабжу: вже ж розвідку він проводив! І в Брюсселі, і в Парижі! І спалив Нотр Дам з Лувром. Чим порадує на цей раз?
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цензор видав истинное отношение властей к ЕС
они с ЕС воюют
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВизит Зеленского в Париж и Берлин станет разведкой боем, - Климкин
 
 
 
 
 
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