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 "Укрзализныця" запустила поезд в Болгарию. ИНФОГРАФИКА

Беспересадочный купейный вагон до Варны ходит раз в несколько дней. Билет стоит около 100 евро, время в пути составляет 38 часов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"С июня в составе поезда белорусских железных дорог №451/452 Минск-Варна курсирует купейный вагон Укрзализныци, которым можно путешествовать из Киева на черноморские курорты Болгарии", - сказано в сообщении.

"Время в пути составит 38 часов, что примерно так же, как и поездка на автобусе", - добавили в "Укрзализныце". Стоимость проезда - около 100 евро.

В течение этого лета из Киева поезд будет отправляться 10, 15, 22, 27 июня; 4, 9, 16, 21, 28 июля; 2, 9, 14, 21, 26 августа; 2 и 7 сентября. В обратном направлении поезд будет отправляться 12, 17, 24, 29 июня; 6, 11, 18, 23, 30 июля; 4, 11, 16, 23, 28 августа; 4 и 9 сентября.

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Отправление из Киева в 20:12 и прибытие в Варну в 10:20 через сутки. В обратном направлении из Варны поезд отправляется в 19:05 и прибывает в Киев в 07:33 через сутки.

"Также благодаря этому маршруту прямое железнодорожное сообщение с Болгарией имеют жители Винницы, Хмельницкого, Тернополя, Львова, Ивано-Франковска, Черновцов и других городов, где поезд будет останавливаться", - добавили в "Укрзализныце".

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Укрзализныця запустила поезд в Болгарию 01

Источник: https://censor.net.ua/n3132230
 
 
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скоро! во всех кинотеатрах! новый фильм братьев люмьер "прибытие вагона"
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Ну як раз для пересічних пенсіонерів, з пенсіей 1500 гр))
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Бояться летать, сегодня, дорогое удовольствие)
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ахренеть вот это шара... всего 100 евро с лица и 38 часов беспрерывной езды.....Так может самолетом быстрее и дешевле будет?? Ах да простите я не в теме.... беня с зеней все локукосты хотят выгнать а на Мау за 100 евро и по Украине хрен куда слетаешь....
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Рейнэйр. Киев-София 52 евро туда и обратно. Время 2 часа регистрация, пол часа катания с на самолёте с терминала F к взлетке, 1.5 часа в полета в воздухе. Омелян, слабо на дополнитеном поезде в Бердянск поехать. Только инкогнито!
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Автобус Київ-Варна, час руху 25 годин, вартість 1375 грн. (46 євро)
https://ecolines.net/ua/ru/predlozhenie/mezhdunarodnie/avtobus-kiev-varna
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Та пустіть нічні експреси із Мукачево на Спліт та у Грецію, відбою не будете мати від клієнтів!!
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Да ладно Серж, покладуть вартість в 300 євро в один бік.
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Гепнулись, від нас (Чернівці) туда-назад 50 євро, сотні автобусів...
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Укрзализныця" запустила поезд в Болгарию. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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