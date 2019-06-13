 "Укрзализныця" запустила поезд в Болгарию. ИНФОГРАФИКА

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"С июня в составе поезда белорусских железных дорог №451/452 Минск-Варна курсирует купейный вагон Укрзализныци, которым можно путешествовать из Киева на черноморские курорты Болгарии", - сказано в сообщении.

"Время в пути составит 38 часов, что примерно так же, как и поездка на автобусе", - добавили в "Укрзализныце". Стоимость проезда - около 100 евро.

В течение этого лета из Киева поезд будет отправляться 10, 15, 22, 27 июня; 4, 9, 16, 21, 28 июля; 2, 9, 14, 21, 26 августа; 2 и 7 сентября. В обратном направлении поезд будет отправляться 12, 17, 24, 29 июня; 6, 11, 18, 23, 30 июля; 4, 11, 16, 23, 28 августа; 4 и 9 сентября.

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Отправление из Киева в 20:12 и прибытие в Варну в 10:20 через сутки. В обратном направлении из Варны поезд отправляется в 19:05 и прибывает в Киев в 07:33 через сутки.

"Также благодаря этому маршруту прямое железнодорожное сообщение с Болгарией имеют жители Винницы, Хмельницкого, Тернополя, Львова, Ивано-Франковска, Черновцов и других городов, где поезд будет останавливаться", - добавили в "Укрзализныце".

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