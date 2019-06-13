 В России не собираются менять написание Kiev на Kyiv

Об этом заявила пресс-служба Росреестра, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание РБК.
"Совет США по географическим наименованиям распространяет свою деятельность исключительно на территорию США", - утверждают в ведомстве.
Росреестр также напомнил, что в России наименование города как "Киев" употребляется в соответствии с российским законодательством, а именно - в соответствии с распоряжением президента России от 1995 года "О написании названий государств - бывших республик СССР и их столиц".
Читайте на Цензор.НЕТ: Бейрут первым на Ближнем Востоке изменил в аэропорту написание Kiev на Kyiv, - посольство Украины
При этом россияне подчеркнули, что украинская картографическая служба с 2016 года не участвует в работе Росреестра по ведению каталога географических наименований стран СНГ.
Накануне Совет США по географическим названиям изменил Kiev на Kyiv в своих базах.
или Масквабад
(С)
М Задорнов
Может у них до сих пор столица Таджикистана - Фрунзе
а Казахстана - Алма Ата
Просто во всех украинских аэропортах нужно изменить россия на кацапия.А там глядишь и реестр США посмотрит и себе такую же хрень зарядит)
И что тогда будут петь говорящие лошади и машки захеровы)))
Таджикистана
Киргизстана - Фрунзе (исправленному верить)
на Рассии, кацапы, Масква, харашо, дарога, аиропорт Дамадедава, метро Динама, Владимер Владимеравич.......
Можно предположить два направления))
Кстати , ***** запрещает его называть Володымыром, исключительно Владимиром . Можно тогда его просто официально называть *****, потому как мы тоже так привыкли и не хотим ничего менять.
Ну что ж вы так палитесь с первого же слова? ))
У відомому навіть школярам "Повчанні" Володимира Мономаха, київського князя 12 століття, до речі написано "А із Щернігова до Кыева нестішьды ѣздых ко отцю". Таке ж написання (КЫЕВ або КЫІВ) характерне для літописів 10-14 століть, в тому числі написаних у Володимиро-Суздальському князівстві (це територія ******** Володимирської, Тверської та ін.рос. областей на північ від Москви, де з народних говірок зародилась ******* російська мова).
Украинец: - Та куй ми клали....