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Все про:Киев (17585) переименования (512) Россия (73018)

 В России не собираются менять написание Kiev на Kyiv

Росреестр заявил, что решение США заменить в официальной базе написание название украинской столицы с "Kiev" на "Kyiv" не является обязательным для других стран.

Об этом заявила пресс-служба Росреестра, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание РБК.

"Совет США по географическим наименованиям распространяет свою деятельность исключительно на территорию США", - утверждают в ведомстве.

Росреестр также напомнил, что в России наименование города как "Киев" употребляется в соответствии с российским законодательством, а именно - в соответствии с распоряжением президента России от 1995 года "О написании названий государств - бывших республик СССР и их столиц".

Читайте на Цензор.НЕТ: Бейрут первым на Ближнем Востоке изменил в аэропорту написание Kiev на Kyiv, - посольство Украины

При этом россияне подчеркнули, что украинская картографическая служба с 2016 года не участвует в работе Росреестра по ведению каталога географических наименований стран СНГ.

Накануне Совет США по географическим названиям изменил Kiev на Kyiv в своих базах.

Источник: https://censor.net.ua/n3132226
 
 
 Топ комментарии
 
Треба нам змінити правопис моцкви.
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Предлагаю на всех украинских картах, вокзалах и аэропортах заменить "Россия" на "Параша".
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Треба нам змінити правопис моцкви.
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Предлагаю новое официальное название моцква. Обязательно с маленькой буквы.
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Так треба з путіним побалякать і розповісти про наші пляни))
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с распоряжением президента России от 1995 года "О написании названий государств - бывших республик СССР и их столиц



Может у них до сих пор столица Таджикистана - Фрунзе
а Казахстана - Алма Ата
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Предлагаю на всех украинских картах, вокзалах и аэропортах заменить "Россия" на "Параша".
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Да пох...что там кацапия думает.
Просто во всех украинских аэропортах нужно изменить россия на кацапия.А там глядишь и реестр США посмотрит и себе такую же хрень зарядит)
И что тогда будут петь говорящие лошади и машки захеровы)))
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Таджикистана

Киргизстана - Фрунзе (исправленному верить)
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Ну, дык, мы ж з мацквы-то не летаем. Зачем нам про это знать? А в украинских аэропортах надоть писать mazkva. И никто не в обиде.)
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Ну от как то их мнение для меня ПЕРВОЕ С КОНЦА!))))
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Напишите в Борисполе вместо Москва -Мокша и делов вместо питер ленинград и тд
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В соответствии с употребляемыми формами/говором жителей РФ, лично я, использую следующие названия:
на Рассии, кацапы, Масква, харашо, дарога, аиропорт Дамадедава, метро Динама, Владимер Владимеравич....... У Росії не збираються змінювати написання Kiev на Kyiv - Цензор.НЕТ 4698
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лапата, лапатаприемник, аццыидеды, путенхуйло... да мало ли... с появление рефляндии на карте мира их руский новояз значительно пополнился новыми реалиями...
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да как то пох что там делают в московии
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Значить треба в односторонньому порядку змінити назву "Мацква" на "Мацквабад". Це більш точно відображатиме корінний етнос "мишебратнього" **********.
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Интересно, куда будут летать кацапские самолеты, если города Kiev просто нет , а есть Kyiv?
Можно предположить два направления))
Кстати , ***** запрещает его называть Володымыром, исключительно Владимиром . Можно тогда его просто официально называть *****, потому как мы тоже так привыкли и не хотим ничего менять.
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Так кто ж против? Так прут же со всех щелей и дыр ))
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Та якось пофіг, що там у зайвохрномосомних "нісабіраюца"
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и ведь что характерно,китайцы называют "санкт-петербург" - "Шеньгбидебао" и менять название не намерены..
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Объективные кацапы- это очень смешно))
Ну что ж вы так палитесь с первого же слова? ))
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Це транслітерація латиницею. Правила англійської мови (і чого саме англійською?) тут недоречні.
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Россия выглядит в этой ситуации абсолютно по идиотски в своей украинофобии. До исступления. Дикари.
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А на кой им что-то менять, если их поганые самолёты всё равно никто в Киев не пустит! У Росії не збираються змінювати написання Kiev на Kyiv - Цензор.НЕТ 1004
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И не надо, всё равно скоро на китайские иероглифы перейдут.
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Во всем мире будет написано правильно, а на России с ошибкой
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КИЇВ - мать городов русских))
У відомому навіть школярам "Повчанні" Володимира Мономаха, київського князя 12 століття, до речі написано "А із Щернігова до Кыева нестішьды ѣздых ко отцю". Таке ж написання (КЫЕВ або КЫІВ) характерне для літописів 10-14 століть, в тому числі написаних у Володимиро-Суздальському князівстві (це територія ******** Володимирської, Тверської та ін.рос. областей на північ від Москви, де з народних говірок зародилась ******* російська мова).
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Володимир Мономах не співробітничає з росреєстром з 12 ст, тому йде лісом.
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В мацкве и ЖД-вокзалы Киевский, Рижский - их они тоже переименовывать не будут. И Киев, и Ригу они считают своими городами.
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Лол. Мой аккаунт забанили за то что я написал что слово "Kyiv" на английском фактически невозможно произнести.
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А это слово и не нужно проищносить на английском....оно нписано на транслите...и щвучит хоть на английском...хоть на французском..хоть на немецком одинаково..
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Напиши слово "Kyiv" и попроси прочитать его какому-нибудь англичанину. Уверен он впадет в ступор. Ахаха))
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Та ти шо-а?!)) чому тоді Moscow, а не Maskva? And I read Kyiv just fine.
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😀А в паРаше ни в одном аэропорту нет рейса в Киев...пишите как хотите...то ваша сугубо личная проблема...
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Кыив или Куив ?Чет пиндосы вообще запутали )
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Та куй ми клали на указ президента РФ... З таким успіхом наш може видати указ і перейменувати Москву у Мокшеград...
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Москаль: - Я не буду называть Киев Куевым.
Украинец: - Та куй ми клали....
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ну тогда и Msyakva например очень даже правильно...
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У мене пропозиція написати замість росія Моксель, або Хинови!
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