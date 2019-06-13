 В России не собираются менять написание Kiev на Kyiv

Об этом заявила пресс-служба Росреестра, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание РБК.

"Совет США по географическим наименованиям распространяет свою деятельность исключительно на территорию США", - утверждают в ведомстве.

Росреестр также напомнил, что в России наименование города как "Киев" употребляется в соответствии с российским законодательством, а именно - в соответствии с распоряжением президента России от 1995 года "О написании названий государств - бывших республик СССР и их столиц".

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При этом россияне подчеркнули, что украинская картографическая служба с 2016 года не участвует в работе Росреестра по ведению каталога географических наименований стран СНГ.

Накануне Совет США по географическим названиям изменил Kiev на Kyiv в своих базах.