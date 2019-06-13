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Все про:мошенничество (734) Сарган (351) Холодницкий (626)

 Мошенник, выдававший себя за родственника Холодницкого с целью заработать $2 млн, сел в тюрьму на 6 лет

Сергея Лаврова, который пытался получить $2 млн у Александра Онищенко, выдавая себя за родственника главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, суд отправил за решетку на 6 лет.

Об этом написала в фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, сообщает Цензор.НЕТ.

"Помните "родственника" руководителя САП Назара Холодницкого, который за миллион с копейками долларов предлагал нардепу Онищенко решить вопрос о закрытии "газового дела"? Прокуроры решили. По УПК. В Голосеевском райсуде Киева. Приговор - 6 лет за решеткой", - написала она.

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Как известно, одессита Сергея Лаврова задержали в ноябре 2016 года в Киеве в момент передачи ему половины оговоренной суммы - $1 млн. Мужчина называл себя родственником руководителя антикоррупционной прокуратуры и за эти деньги обещал добиться приостановления дела против беглого нардепа Александра Онищенко о хищении государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча".

Сам Холодницкий любое родство с этим мужчиной отрицает.

Мошенник, выдававший себя за родственника Холодницкого с целью заработать $2 млн, сел в тюрьму на 6 лет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3132225
 
 
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За кого голосував цей Сергій Лавров?
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Дiдько! Й породичатись вже до рожевощокого не можна!
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а коли займуться мошенніком, який видавав себе за президента України?
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от падлюка....забирал хлеб у самого холодницкого
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