 Мошенник, выдававший себя за родственника Холодницкого с целью заработать $2 млн, сел в тюрьму на 6 лет

Об этом написала в фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, сообщает Цензор.НЕТ.

"Помните "родственника" руководителя САП Назара Холодницкого, который за миллион с копейками долларов предлагал нардепу Онищенко решить вопрос о закрытии "газового дела"? Прокуроры решили. По УПК. В Голосеевском райсуде Киева. Приговор - 6 лет за решеткой", - написала она.

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Как известно, одессита Сергея Лаврова задержали в ноябре 2016 года в Киеве в момент передачи ему половины оговоренной суммы - $1 млн. Мужчина называл себя родственником руководителя антикоррупционной прокуратуры и за эти деньги обещал добиться приостановления дела против беглого нардепа Александра Онищенко о хищении государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча".



Сам Холодницкий любое родство с этим мужчиной отрицает.