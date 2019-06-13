 В Киеве возле моста Метро из Днепра достали тело мужчины, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня, 13 июня в 12:12 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от правоохранителей об обнаружении тела мужского пола в реке Днепр возле моста Метро.

Тело находилось на расстоянии 30 м от берега на поверхности воды. Водолазы с помощью водолазного снаряжения достали тело мужчины и передали правоохранителям.

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Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы.