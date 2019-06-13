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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Днепр_река (201) Киев (17585) смерть (5936) ГСЧС (2091)

 В Киеве возле моста Метро из Днепра достали тело мужчины, - ГСЧС

В Киеве водолазы ГСЧС достали из Днепра возле моста Метро труп мужчины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня, 13 июня в 12:12 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от правоохранителей об обнаружении тела мужского пола в реке Днепр возле моста Метро.

Тело находилось на расстоянии 30 м от берега на поверхности воды. Водолазы с помощью водолазного снаряжения достали тело мужчины и передали правоохранителям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала июня на водоемах погибли 103 человека, с начала года - 379, - ГСЧС

Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Источник: https://censor.net.ua/n3132221
 
 
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)) это первые следы нового правописания
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мьі наблюдаем процес? )))))))))))
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Цензор так спешил новость вьідать, что глагол забьіл в названии ))))
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Може, то й було дієслово - тело (что делало?)
...
Батарея - Lurkmore
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)) это первые следы нового правописания
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та да, повезло нам как то стать живыми свидетелями, как новостной бот первым взял под козырёк. ))
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так новость то сенсационная,вот и спешат
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Вода скрізь вкрита ряскою. Ех, при Петрі такого не було...
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тому що справді як Петро пішов, сонце почало гірше сходити і корови погано дояться - то люди пошепки говорять
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Эээээ,а живот у тебя пучить не начало,когда Порошенко ушел?
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Эээээ,а живот у тебя пучить не начало,когда Порошенко ушел?
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эпоха зеленских начнется когда последний порохобот сдохнет!
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дивись сам виживи, бо ж побажання тобі і повернуться
не будь ідійотом.
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Я вообще за других голосую. Но смотрю на то что творят порохоботы вижу - это аморально, они ради того чтобы насолить Зеленскому готовы и Украину развалить, хайпить в сетях, срать в подьездах, на черное говорить белое, не разобравшись ругать все инициативы. Они и есть те самые украинские гниды из слов Петлюры.
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Нда.....
Пора опять переносить набережную Днепра метров на 50 вперёд.....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Киеве возле моста Метро из Днепра достали тело мужчины, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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