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Все про:Министерство культуры (354) память (901) Харьков (4303) декоммунизация (436)

 Минкульт разъяснил правовой статус памятника Жукову в Харькове. ДОКУМЕНТ

Памятник Жукову в Харькове является памятником "до решения вопроса о включении (невключении) объекта культурного наследия в Государственный реестр недвижимых достопримечательностей Украины".

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины в ответ на информационный запрос "Медиапорта", передает Цензор.НЕТ.

Памятник Жукову не включен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, но находится на учете как памятник истории местного значения "в соответствии с законодательством, действовавшим до вступления в силу Закона "Об охране культурного наследия", и согласно статье 1 Закона Украины "Об охране культурного наследия" является памятником до решения вопроса о включении (невключении) объекта культурного наследия в Государственный реестр недвижимых дочтопримечательностей Украины".

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"Объекты культурного наследия независимо от форм собственности в соответствии с их археологической, эстетической, этнологической, исторической, художественной, научной или художественной ценностью подлежат регистрации. Таким образом, объект, взятый на учет как памятник, бесспорно, имеет ценность, о чем указывается в учетной документации ее разработчиком, и является предметом оценки органа охраны культурного наследия, уполномоченного принимать такое решение", - сказано в ответе.

Минкульт разъяснил правовой статус памятника Жукову в Харькове 01
Минкульт разъяснил правовой статус памятника Жукову в Харькове 02

При этом ведомство отмечает, что у Минкультуры отсутствуют документы, которые по состоянию на 18 сентября 1997 года были основанием для принятия Харьковской ОГА решения о постановке на учет памятника Жукову на проспекте Петра Григоренко, 15. "Поэтому, отметить, какие характерные свойства этого объекта культурного наследия составляют его историко-культурную ценность, на основании которой он признан памятником, не можем", - ответили в Минкультуры.

На вопрос о правовом механизме лишения объекта статуса памятника в министерстве отметили, что в феврале этого года получили письмо с документацией от Харьковской ОГА. Рассмотреть его обещают "на ближайшем заседании экспертной комиссии". Когда именно состоится заседание комиссии, в Минкультуры уточнить не смогли. Дата не определена, и, по предположениям пресс-службы, вряд ли такое заседание состоится в июне.

На вопрос относительно возможного применения к объекту закона о декоммунизации, в Минкультуры отметили: "Относительно применения норм законодательства Украины о декоммунизации после решения вопроса о включении объекта культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины информируем, объект недвижимости, на который не распространяется законодательство в сфере охраны культурного наследия подпадает под действие Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики", в том числе в вопросах демонтажа, на общих основаниях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С Жуковым никакой правовой коллизии нет, памятник в Харькове подлежит демонтажу по закону о декоммунизации, - Институт нацпамяти

На вопрос, какова позиция Министерства культуры в связи со свержением памятника Жукову, в ведомстве ответили: "Министерство как центральный орган исполнительной власти, который формирует и реализует государственную политику в сфере охраны культурного наследия, подчеркивает, что любые действия в отношении объектов, которые имеют правовой статус памятника культурного наследия, должны проводиться в соответствии с нормами действующего законодательства в сфере охраны культурного наследия".

Также харьковчанка Марина Суркова, глава ОО "Общественно-правовая защита" решила обратиться в Министерство культуры за разъяснениями о том, подпадает ли памятник Жукову на проспекте Григоренко под действие Закона о декоммунизации. 10 июня она получила ответ из Киева.

Минкульт разъяснил правовой статус памятника Жукову в Харькове 03
Минкульт разъяснил правовой статус памятника Жукову в Харькове 04

"Памятник Жукову на проспекте Петра Григоренко, 15 в Харькове не внесен в Государственный реестр недвижимых памяток Украины, но состоит на учете как памятник истории местного значения и является памяткой согласно Закону Украины "Об охране культурного наследия", - сказано в документе.

Памятником местного значения он стал через 2 года после установки, в 1997 году, на основании Распоряжения ХОГА № 975. Согласно Закону Украины "Об осуждении коммунистического режима", к символике тоталитарного режима относятся "изображения, памятники, памятные знаки, надписи, посвященные лицам, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии, лицам, которые занимали руководящие должности в высших органах власти в СССР и УССР, других союзных республиках, органах власти и управлении областей, городов республиканского значения, сотрудников советских органов государственной безопасности всех уровней.

"Соответственно, органы местного самоуправления в 6-месячный срок с дня вступления Закона в силу должны были демонтировать все памятки и памятники, которые содержат символику коммунистического тоталитарного режима", - сообщили в Министерстве культуры. Закон был принят в мае 2015 года, значит Жукова должны были демонтировать еще до конца 2015 года.

Таким образом, в Минкульте дают однозначный ответ: поскольку этот памятник Жукову в Харькове посвящен не событию, а конкретному лицу, которое занимало руководящие должности, - он "должен быть демонтирован".

Ответственность за невыполнение данного Закона ложится на органы местного самоуправления, в данном случае - Харьковский городской совет.

Напоминаем, пресс-секретарь президента Юлия Мендель прокомментировала стихийный снос памятника Жукову в Харькове. По ее словам вокруг топонимов, связанных с Жуковым якобы существует правовая коллизия, свидетельствующая о непродуманной гуманитарной политике последних лет.

Напомним, в Харькове активисты ряда партий и общественных организаций 2 июня повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта.

Геннадий Кернес заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршала СССР Жукова, который снесли протестующие.

Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.

Источник: https://censor.net.ua/n3132219
 
   
 Топ комментарии
 
Після цтого рішення Гєпа просто повинен його встановити у себе у дворі за величезним парканом😁
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Это тот жуликов что хотел всех хохлов погрузить в ското вагоны и вывезти в Сибирь!
Маршал б.. пааБЕДЫ!!!
даже Сралин под ох.. от этой идеи и дал по шапке кровавому чмошнику...
Со временем это чмо помножили на ноль..и выдворили на задворки
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Поскольку это не памятник, то это памятка сборщику цветного металла:
не откладывай на завтра то, что можно сдать в пункт приёма сегодня.
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Після цтого рішення Гєпа просто повинен його встановити у себе у дворі за величезним парканом😁
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У него нет дома. Плак-плак. Он задекларировал аренду угла. Безхатько.
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Клімкін заявив, що Україна може вступити до ЄС в 2035 році, интересно а варвары с московской Орды нас отдадут в ЕС? такое впечатление ,что с такими темпами до ЕС и то что Украина мало принадлежит украинскому народу,Украина благодаря ГРАЖДАНАМ Украины (подсадной народ), может оказаться в 2021 году в Таёжном Союзе. Многие видят кто рвётся к власти,Бойко,Медвечуки ,Жуковы с Харькова и тд.
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Шо , до сих пор есть такие , хто молится на жукова Минкульт разъяснил правовой статус памятника Жукову в Харькове - Цензор.НЕТ 8902
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дело не в этом
сам процесс доставляет
приехали бы ночью сняли и увезли в неизвестном направлении
никто даже не заметил бы
... а тут ... ну ты понял
может он и накуй никому не нужен, но дело принципа
как ленин в 2014
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у нас в городе, памятник ленина демонтировали в 1992 по решению горсовета Приехали днём, краном зацепили положили в трейлер и увезли. Нет даже фото никто не успел заснять. Стати, облицован был постамент могильными плитами с еврейского кладбища
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как положено
а прикинь если бы пришла какая то шобла ***** с криками и улюлюканьем и начала его валить рядом с домами людей которые там всю жизнь прожили?
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Жуков и не представлял,шо с его памятником будут носится как бурный из ступою
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Этот поц пару раз в своей свинячей жизни был на грани того, что закончит свои дни в лубянском подвале в своей блевотине и в своём дерьме. Но судьба вознесла его до памятников. Он думал, что памятники - это уже на вечно.
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Это тот жуликов что хотел всех хохлов погрузить в ското вагоны и вывезти в Сибирь!
Маршал б.. пааБЕДЫ!!!
даже Сралин под ох.. от этой идеи и дал по шапке кровавому чмошнику...
Со временем это чмо помножили на ноль..и выдворили на задворки
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Бабы еще нарожают!!!
Солдаты для него были скотом...
А те кто остался на окупированной територии ...хуже чем скот!!!
Именно при жуликове были черные батальены...из детей от 10 до 16 лет в штатском и с кирпичем одним на двоих!!!
Моя бабушка хоронила этих детей под Чернобылем!!!!
Так шо любители жулика....ЗАВАЛИТЕ Е..ЛО!!!
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Черные свитки Чернигова и его окресностей...и половинки кирпичей в лесу...где отродясь хат из него не строили...и в радиусе 20 30 км ни одного кирпичного здания...
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Геракл Платонович.Опять на свет божий москвосвинья вылезла? Сколько же вас таких в Украине засело? Подростков и, вообще всех, кого наступавшие войска просто забрали на освобожденных районах при операции освобождения Киева, даже в списках не регистрировали, не выдали обмундирование и оружие, а давали один кирпич на двоих и со словами:"оружие добудете в бою", гнали форсировать Днепр. Кому удалось переправиться, те попадали под шквальный оонь немецких пулеметов. Есть воспоминания немца, который рассказывал, что его напарник почти сошел с ума, не выдержав зрелища гор трупов перед собой.
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Поскольку это не памятник, то это памятка сборщику цветного металла:
не откладывай на завтра то, что можно сдать в пункт приёма сегодня.
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вот ключевые слова,...."в Минкульте дают однозначный ответ: поскольку этот памятник Жукову в Харькове посвящен не событию, а конкретному лицу, которое занимало руководящие должности, - он должен быть демонтирован" ...остальное можно не читать
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" в феврале этого года получили письмо с документацией от Харьковской ОГА. Рассмотреть его обещают "на ближайшем заседании экспертной комиссии". Когда именно состоится заседание комиссии, в Минкультуры уточнить не смогли."

И как часто у них эти заседания проходят? И чем их эксперты так заняты, что за 5 месяцев ни единого заседания не провели?
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Харьковчане, а вы рядом с бюстиком мяснику маршалу Г. Жукову, поставьте бюстик мяснику рейхсфюреру СС Г. Гимлеру.
А, что, и тот Г и этот Г, и тот украинцев уничтожал и второй тем же занимался Минкульт разъяснил правовой статус памятника Жукову в Харькове - Цензор.НЕТ 8771
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А ещё памятник Гепе. Тогда уже полный комплект будет: "мемориальный" комплекс, целостный по "композиционной завершенности" во всех мыслимых смыслах. И немыслимых тоже. Заодно клеймо на всю харьковскую биомассу. Ну Гепа - бандит, ему важно, чтобы его кормовая база как можно дальше была от всяких представлений о человеческом достоинстве. Порошенко государственный строй менять не собирался, а потому бандитов такого масштаба трогать и не собирался. И 'аламойский Гепу своему ручному цуцику зеле не то что тронуть - и облаять не даст. Так что стоять памятнику сталинскому украинобойце жукову на земле, давшей Украине Григоренка!
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Млять.
Обманули! Запутали!
", но находится на учете как памятник истории местного значения "в соответствии с законодательством, действовавшим до вступления в силу Закона "Об охране культурного наследия" - так этот закон вступил или нет?
Какой его статус НА СЕЙ СЕКУНД???
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Це не кінець.Гепа організує потрібне судове рішення.
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И при том что гепа этот памятник не нужен, ему нужно выслужиться перед ху.лом и спровоцировать потасовки.
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о, ***! скіко дармоїдів харчуюця на таких "памятніках"!!!
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Его стаиус,,на*уйнужен,,. Пусть на россии ставят памятники своим упырям
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинкульт разъяснил правовой статус памятника Жукову в Харькове. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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