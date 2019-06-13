 Минкульт разъяснил правовой статус памятника Жукову в Харькове. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины в ответ на информационный запрос "Медиапорта", передает Цензор.НЕТ.

Памятник Жукову не включен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, но находится на учете как памятник истории местного значения "в соответствии с законодательством, действовавшим до вступления в силу Закона "Об охране культурного наследия", и согласно статье 1 Закона Украины "Об охране культурного наследия" является памятником до решения вопроса о включении (невключении) объекта культурного наследия в Государственный реестр недвижимых дочтопримечательностей Украины".

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"Объекты культурного наследия независимо от форм собственности в соответствии с их археологической, эстетической, этнологической, исторической, художественной, научной или художественной ценностью подлежат регистрации. Таким образом, объект, взятый на учет как памятник, бесспорно, имеет ценность, о чем указывается в учетной документации ее разработчиком, и является предметом оценки органа охраны культурного наследия, уполномоченного принимать такое решение", - сказано в ответе.





При этом ведомство отмечает, что у Минкультуры отсутствуют документы, которые по состоянию на 18 сентября 1997 года были основанием для принятия Харьковской ОГА решения о постановке на учет памятника Жукову на проспекте Петра Григоренко, 15. "Поэтому, отметить, какие характерные свойства этого объекта культурного наследия составляют его историко-культурную ценность, на основании которой он признан памятником, не можем", - ответили в Минкультуры.

На вопрос о правовом механизме лишения объекта статуса памятника в министерстве отметили, что в феврале этого года получили письмо с документацией от Харьковской ОГА. Рассмотреть его обещают "на ближайшем заседании экспертной комиссии". Когда именно состоится заседание комиссии, в Минкультуры уточнить не смогли. Дата не определена, и, по предположениям пресс-службы, вряд ли такое заседание состоится в июне.

На вопрос относительно возможного применения к объекту закона о декоммунизации, в Минкультуры отметили: "Относительно применения норм законодательства Украины о декоммунизации после решения вопроса о включении объекта культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины информируем, объект недвижимости, на который не распространяется законодательство в сфере охраны культурного наследия подпадает под действие Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики", в том числе в вопросах демонтажа, на общих основаниях".

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На вопрос, какова позиция Министерства культуры в связи со свержением памятника Жукову, в ведомстве ответили: "Министерство как центральный орган исполнительной власти, который формирует и реализует государственную политику в сфере охраны культурного наследия, подчеркивает, что любые действия в отношении объектов, которые имеют правовой статус памятника культурного наследия, должны проводиться в соответствии с нормами действующего законодательства в сфере охраны культурного наследия".

Также харьковчанка Марина Суркова, глава ОО "Общественно-правовая защита" решила обратиться в Министерство культуры за разъяснениями о том, подпадает ли памятник Жукову на проспекте Григоренко под действие Закона о декоммунизации. 10 июня она получила ответ из Киева.





"Памятник Жукову на проспекте Петра Григоренко, 15 в Харькове не внесен в Государственный реестр недвижимых памяток Украины, но состоит на учете как памятник истории местного значения и является памяткой согласно Закону Украины "Об охране культурного наследия", - сказано в документе.

Памятником местного значения он стал через 2 года после установки, в 1997 году, на основании Распоряжения ХОГА № 975. Согласно Закону Украины "Об осуждении коммунистического режима", к символике тоталитарного режима относятся "изображения, памятники, памятные знаки, надписи, посвященные лицам, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии, лицам, которые занимали руководящие должности в высших органах власти в СССР и УССР, других союзных республиках, органах власти и управлении областей, городов республиканского значения, сотрудников советских органов государственной безопасности всех уровней.

"Соответственно, органы местного самоуправления в 6-месячный срок с дня вступления Закона в силу должны были демонтировать все памятки и памятники, которые содержат символику коммунистического тоталитарного режима", - сообщили в Министерстве культуры. Закон был принят в мае 2015 года, значит Жукова должны были демонтировать еще до конца 2015 года.

Таким образом, в Минкульте дают однозначный ответ: поскольку этот памятник Жукову в Харькове посвящен не событию, а конкретному лицу, которое занимало руководящие должности, - он "должен быть демонтирован".

Ответственность за невыполнение данного Закона ложится на органы местного самоуправления, в данном случае - Харьковский городской совет.

Напоминаем, пресс-секретарь президента Юлия Мендель прокомментировала стихийный снос памятника Жукову в Харькове. По ее словам вокруг топонимов, связанных с Жуковым якобы существует правовая коллизия, свидетельствующая о непродуманной гуманитарной политике последних лет.

Напомним, в Харькове активисты ряда партий и общественных организаций 2 июня повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта.

Геннадий Кернес заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршала СССР Жукова, который снесли протестующие.

Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.