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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество, За рубежом
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Все про:майдан (3901) ООН (2775) расследование (2530) Шеремет (273) Фрейзер Фиона (18) Гандзюк (330)

 ООН признала затянутость и неэффективность расследований дел Майдана, убийств Шеремета и Гандзюк

В мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине назвали расследования и судебные рассмотрения дел по преступлениям на Майдане затяжными и неэффективными.

Об этом заявила глава миссии Фиона Фрейзер во время презентации доклада о ситуации с правами человека в Украине в период 16 февраля-15 мая 2019 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Прошло 5 лет после убийств на Майдане зимой 2014 года, а также после убийств и насильственных смертей в Одессе 2 мая того же года. Расследования и судебные производства являются затяжными и неэффективными, хотя мы отмечаем определенный прогресс в расследовании, которое осуществляет Генеральная прокуратура", - сказала Фрейзер.

Также в докладе отмечается, что до сих пор не привлечены к ответственности виновные в убийствах и нападениях на правозащитников и представителей СМИ. В качестве примера Фрейзер назвала расследования убийств Павла Шеремета и Олеся Бузины.

Кроме того представитель ООН отметила, что не привлечены к ответственности заказчики нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Смотрите также: "Требуем приговоров заказчикам!" - активисты пикетируют ГПУ с требованием полного расследования убийства Гандзюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3132214
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
а ООН не хочет признать преступление федерашки против Украины не ?
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Это плохая тетка, она на Пороха гонит. Не слушайте её. Хряк-мародер хороший, он бы так не поступил.
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Вы госдолг Омерики видели? Пускай ООН со своими хозяевами США тот долг погасят, и только потом у них будет право гнать волну на уважаемого Петра Алексеевича!
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Не дадим клоуну и марионетке снять с должности потужного генпрокурора Луценко! ООН признала затянутость и неэффективность расследований дел Майдана, убийств Шеремета и Гандзюк - Цензор.НЕТ 7649
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Наоборот, Луценку -на нары, Лысого - в прокуроры!
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Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся - "всему свиту" жилось бы гораздо спокойнее, если бы мы смирились с аннексией Крыма, дали независимости Домбабве и тихонечко сопели бы себе в подбрюшье кацапстана. А Порох, шельмец, все им никак расслабиться не давал. Ну, ничего, Зеля вон как мощщщщно съездил - даже за щечку дал потрепать себя. Уж теперь он им задаст!...
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Так наложiть персональнi санкції на винних. Забороніть їм в'їзд на території ЄС та США.
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Ну, по вбивству Бузини, припустимо, суд вже йде... Інша справа, що підозрюваних випустили з-під варти... А вона шо? - настільки суддя, що знає, хто вбивав, а хто невинний?
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Да потому что нафик так рисковать чтоб на самих себя выйти
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Оу, уже и ООН говорит, что пэтя гадина
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Порошенко єто и есть реванш ватьі. Пять лет украли.
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А толку, что ООН признала? ООН признала затянутость и неэффективность расследований дел Майдана, убийств Шеремета и Гандзюк - Цензор.НЕТ 3178 Выслушали и забыли.
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Очередное тыканье мордой банды мародера в их обещания
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Цензор.НЕТНовостиОбществоООН признала затянутость и неэффективность расследований дел Майдана, убийств Шеремета и Гандзюк
 
 
 
 
 
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