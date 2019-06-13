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 Общество
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 Глава ПЦУ митрополит Епифаний анонсировал реформы для привлечения молодежи

Изменения могут касаться социального служения, духовного образования, воскресных школ, традиций и обрядов - в них могут внести современные коррективы.

Об этом предстоятель ПЦУ написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Церковь должна отвечать на вызовы времени, поэтому очень важно, чтобы священники менялись, совершенствовались, понимали современные потребности общества, были знакомы с новинками, информационными технологиями. Наша православная украинская молодежь требует именно таких современных и одновременно духовных пастырей", - считает митрополит Епифаний.

По мнению главы церкви, не должно быть дополнительных препятствий для посещения храмов молодежью.

"Поэтому мы будем делать соответствующие шаги, чтобы Церковь всегда отвечала на вызовы, но делать это постепенно. При этом, вероучения является неизменным, ибо истина не подлежит изменениям во времени. Реформы могут касаться социального служения, духовного образования, воскресных школ, традиций и обрядов, вносить нужные современные коррективы", - пообещал предстоятель ПЦУ.

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При этом, как подчеркнул митрополит Епифаний главной реформой остается внутренняя - "которая состоит в том, чтобы в своей жизни христиане жили по Закону Божию" .

Источник: https://censor.net.ua/n3132213
 
 
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«Я думаю, что есть какое-то объяснение всей этой Вселенной.
То, что вы называете Богом. »
Илон Маск

https://vc.ru/story/51799-ya-dumayu-est-chto-to-chto-vy-nazyvaete-bogom-ilon-mask-dal-intervyu-o-chelovechestve-ii-i-ugrozah-dlya-tesla
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Єпіфаній, Наука і Християнство, ось що було рушійною силою Світу.
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Создаем ПЦИ - Православная Церковь Инстаграмма ?
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Это правильно. Нужно религию осовременивать. Зайдешь в Храм, а там одни беззубые старухи шипят и правят бал, попы в женских подолах под нос что-то бубнят на непонятном языке - такое ощущение что попал в машину времени в средневековье, только без инквизиции. Жалкое и смешное зрелище.
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sv_bombardier Молодь все менше і менше ходить в церкву,подивіться на ті ж скандинавські країни.А ще,якби в нас не була православна церква,а наприклад протестантська,то можливо хтось би і ходив.А так не будуть.
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Алло , молодежь , есть желающие платить десятину дядям в рясах
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Ага, до свечки ган....... дон выдавать, бесплатно.

а
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Православна церква в принципі не може бути *******.Бо потрібно від багато чого відмовлятися.
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Попы перейдут на реп,а попадья будет на подтанцовке ?
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решил ударить молодёжью по старости филарета ))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГлава ПЦУ митрополит Епифаний анонсировал реформы для привлечения молодежи
 
 
 
 
 
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