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Все про:НАБУ (2767) декларация (1074) суд (22215) Труханов Геннадий (200) САП (1089)

 Дело Труханова о недостоверном декларировании отправлено в суд, - САП

Под процессуальным руководством САП детективами НАБУ завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Одесского городского головы Геннадия Труханова, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.

13 июня 2019 г. прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры предоставили Геннадию Труханову и его защитникам копии обвинительного акта и реестр материалов досудебного расследования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Сейчас обвинительный акт передается в суд для рассмотрения по существу.

Одесский городской голова подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015-2016 годы. Досудебным расследованием установлено, что субъектом декларирования в декларациях за 2015 и 2016 годы представлены заведомо недостоверные сведения в отношении имущества и других объектов декларирования, которые отличаются от достоверных на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн соответственно.

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Дело Труханова о недостоверном декларировании отправлено в суд, - САП 01

Источник: https://censor.net.ua/n3132211
 
 
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- Какие деньги? Вы, кажется, спросили меня про какие-то деньги?
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Дружбаны хряка они такие. Мародерят не хуже хозяина.
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Бойко отметил, что партия использует необходимые политические инструменты для выполнения Киевом минских договоренностей и обеспечит их согласование со всеми сторонами конфликта. Вот кого надо мочить, а не дурней страдать - свинарчуки/ бенинцы!

Где эти патриоты по вызову, белые вожди, где СБУ?
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