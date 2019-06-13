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 Обвинения в растрате при строительстве "Стены" необоснованны, - Госпогранслужба

Государственная пограничная служба утверждает, что обвинение в растрате более чем 16,5 млн гривен при обустройстве границы по проекту "Стена" построено на экспертизах, которые были проведены с нарушениями.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

В Госпогранслужбе подчеркивают, что всячески сотрудничали с органами следствия. Но утверждают, что обвинение не подтверждено надлежащими доказательствами.

"Главными доказательствами в данном уголовном производстве, которые якобы обосновывают убытки согласно ч.5 ст. 191 УК, является экспертизы. Однако все они были проведены со значительными нарушениями", - сказано в сообщении.

В ведомстве утверждают, что выводы экспертизы о нецелевом использовании бюджетных денег "опровергаются решениями административных судов первой и апелляционной инстанции, а также рядом других экспертиз, проведенных различными экспертными учреждениями".

Читайте на Цензор.НЕТ: Обвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на обустройство "Стены" на украинско-российской границе, направлен в суд, - САП

При этом в Госпогранслужбе отмечают, что если вина должностных лиц ведомства будет доказана, они понесут ответственность по закону.

Ранее сегодня Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о передаче в суд обвинительного акта по факту растраты государственных средств, выделенных на обустройство "Стены" на украинско-российской границе.

Обвинение выдвинуто против 8 человек - 3 должностных лиц Госпогранслужбы, 3 директоров фирм-подрядчиков и 2 посредников.

Также на Цензор.НЕТ: На проект "Стена" потратили уже 1,3 млрд гривен, - Госпогранслужба

По версии следствия, они завладели бюджетными средствами на сумму 16 688 496,31 грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3132209
 
 
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Там де керує Сабаков, крадуть і корупція, цензор піарить і виправдовує злочинців і те що пов'язано з сабаковим.
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А где прораб?Сбежал с контрольного обмера ?
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Уволить этих мудаков из погранслужбы,за такие заявы....
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І як тебе мати народила без мізків? Хоча, для чого вони ольгінцям...
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На дороге лежали деньги. Я их подобрал. Смотрите - они даже не запылились! Обвинения в растрате при строительстве "Стены" необоснованны, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1992
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откуда они знают интересно
у нас есть военные строители или погранцы своими силами
в свободное от службы время
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОбвинения в растрате при строительстве "Стены" необоснованны, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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