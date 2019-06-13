 Обвинения в растрате при строительстве "Стены" необоснованны, - Госпогранслужба

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

В Госпогранслужбе подчеркивают, что всячески сотрудничали с органами следствия. Но утверждают, что обвинение не подтверждено надлежащими доказательствами.

"Главными доказательствами в данном уголовном производстве, которые якобы обосновывают убытки согласно ч.5 ст. 191 УК, является экспертизы. Однако все они были проведены со значительными нарушениями", - сказано в сообщении.

В ведомстве утверждают, что выводы экспертизы о нецелевом использовании бюджетных денег "опровергаются решениями административных судов первой и апелляционной инстанции, а также рядом других экспертиз, проведенных различными экспертными учреждениями".

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При этом в Госпогранслужбе отмечают, что если вина должностных лиц ведомства будет доказана, они понесут ответственность по закону.

Ранее сегодня Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о передаче в суд обвинительного акта по факту растраты государственных средств, выделенных на обустройство "Стены" на украинско-российской границе.

Обвинение выдвинуто против 8 человек - 3 должностных лиц Госпогранслужбы, 3 директоров фирм-подрядчиков и 2 посредников.

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По версии следствия, они завладели бюджетными средствами на сумму 16 688 496,31 грн.