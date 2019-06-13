 Резкого увеличения количества украинцев, которые едут на отдых в оккупированный Крым, нет, - Слободян

Об этом рассказал в комментарии "Крым.Реалии" спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ситуация с отдыхом во многом преувеличена российскими СМИ. Потому что резкого увеличения количества украинцев, которые едут именно отдыхать, мы не наблюдаем", - отметил Слободян.

По его словам, пограничники не отслеживают цель, с которой граждане с материковой Украины едут в аннексированный Крым, эта графа отсутствует в базах данных пограничников, потому что "это в определенной степени – ограничение прав и свобод".

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"Если говорить языком цифр, за май 2019 года админграницу с Крымом пересекли около 197 тыс. человек, а за май прошлого года их было около 190 тыс. То есть увеличение – не существенное, и говорить о каком-то резком росте тех, кто едет, например, отдыхать, было бы неуместно", - подчеркнул Слободян.