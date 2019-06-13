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 Политика Украины, Общество
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Все про:Крым (21527) Слободян (387)

 Резкого увеличения количества украинцев, которые едут на отдых в оккупированный Крым, нет, - Слободян

За май 2019 года админграницу с оккупированным РФ Крымом пересекли 197 тыс. человек, лишь на 7 тысяч человек больше, чем в прошлом году.

Об этом рассказал в комментарии "Крым.Реалии" спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ситуация с отдыхом во многом преувеличена российскими СМИ. Потому что резкого увеличения количества украинцев, которые едут именно отдыхать, мы не наблюдаем", - отметил Слободян.

По его словам, пограничники не отслеживают цель, с которой граждане с материковой Украины едут в аннексированный Крым, эта графа отсутствует в базах данных пограничников, потому что "это в определенной степени – ограничение прав и свобод".

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"Если говорить языком цифр, за май 2019 года админграницу с Крымом пересекли около 197 тыс. человек, а за май прошлого года их было около 190 тыс. То есть увеличение – не существенное, и говорить о каком-то резком росте тех, кто едет, например, отдыхать, было бы неуместно", - подчеркнул Слободян.

Источник: https://censor.net.ua/n3132208
 
 
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А закрыть "Чонгар" наглухо нельзя? Тамженашилюди атопутеннападьйот?
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нет. все жители крыма являются гражданами украины.
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"Не резкое увеличение" есть, а "резкого" нет. Слободян вміє втішити.
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Знакомые живут в Феодосии, так говорят, что такого наплыва туристов, как русских, так и украинцев, не было с советских времен! Вот и думайте, кому верить!
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а еще знакомые живут в штатах так там негров линчуют такого даже в советские времена не было во как
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Устраивать условия для отдыха лучше в Украине, цены демократичней, новые базы отдыха, качественно, недорого,комфортно и деньги будут оставаться в Украине как и отдыхающие.
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Різкого збільшення кількості українців, які їдуть на відпочинок до окупованого Криму, немає, - Слободян - Цензор.НЕТ 683
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едет кто ? вата которая считает что хйло убивает только биндеравцев и хунту а их нет Різкого збільшення кількості українців, які їдуть на відпочинок до окупованого Криму, немає, - Слободян - Цензор.НЕТ 5552
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРезкого увеличения количества украинцев, которые едут на отдых в оккупированный Крым, нет, - Слободян
 
 
 
 
 
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