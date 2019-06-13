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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (1741) Полтава (480) Порошенко (17590) суд (22215)

 Зеленский признал факт противоправной бездеятельности Порошенко, который не издал указ о назначения Ларисы Гольник судьей полтавского суда. ДОКУМЕНТ

Президент Владимир Зеленский признал что в период с 18 мая 2018 по 18 декабря 2018 года президентом Украины Петром Порошенко было допущено противоправное бездействие, которое заключалось в несоблюдении законных требований - издать указ о назначении Ларисы Гольник судьей полтавского суда в течение 30 дней с момента получения представления Высшего совета правосудия.

Об этом сама Гольник написала в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Жаль, что судебное разбирательство затянулось на длительное время (иск был подан еще 17 ноября 2018 года). Было бы справедливым и показательным, если бы отвечать за бездействие (материально и политически) пришлось тем, кто его проявил. В то же время очень хорошо, что президент Владимир Зеленский отмежевался от позорной практики своего предшественника. И добровольно признал справедливость моих исковых требований", - написала она.

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Гольник отметила, что не знает примеров, чтобы государственные органы, тем более - такого уровня, шли на примирение с лицами, чьи права они нарушили.

"Этот месседж от нового президента является очень положительным. Надеюсь, он будет служить образцом для подражания другими государственными структурами", - подчеркнула Гольник.

Зеленский признал факт противоправной бездеятельности Порошенко, который не издал указ о назначения Ларисы Гольник судьей полтавского суда 01

Ранее Цензор.НЕТ писал, что полтавскую судью-обличителя Ларису Гольник не допустили к конкурсу в Антикоррупционный суд.

Кроме того сообщалось, что полтавская судья Лариса Гольник заявляла о нападении на нее неизвестными. По ее версии, нападение было организовано окружением мэра Полтавы Александра Мамая.

В мае 2014 года в Октябрьский районный суд Полтавы поступило дело городского головы Александра Мамая. Речь шла о конфликте интересов в отношении земельных участков, которые он предоставил своей падчерице.

Гольник отказалась вынести решение в пользу мэра Полтавы Александра Мамая. Резонансное дело получило огласку из-за коррупционного разоблачения мэра и давления на Ларису Гольник со стороны председательствующего суда.

Зеленский признал факт противоправной бездеятельности Порошенко, который не издал указ о назначения Ларисы Гольник судьей полтавского суда 02

Источник: https://censor.net.ua/n3132204
 
   
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ну во первых порошенко-пятый президент Зеленский признал противоправную бездеятельность Порошенко, который не выдал указ о назначения Ларисы Гольник судьей полтавского суда - Цензор.НЕТ 5596
а во вторых дальше можно не читать-качество уже ясно
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если трудно читать, нужно учить больше букв Зеленский признал факт противоправной бездеятельности Порошенко, который не выдал указ о назначения Ларисы Гольник судьей полтавского суда - Цензор.НЕТ 1214
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и все таки как хорошо то ! Зеленський визнав факт протиправної бездіяльності Порошенка, який не видав указ про призначення Лариси Гольник суддею полтавського суду - Цензор.НЕТ 5651 жить в новой эпохе без бедности и справедливости !
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зебеня - 6-ой президент или президент - каломойская шестерка?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский признал факт противоправной бездеятельности Порошенко, который не издал указ о назначения Ларисы Гольник судьей полтавского суда. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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