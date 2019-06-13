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 Политика Украины
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 Я не жду какого-то себе теплого места в Раде, это не мое, - Климкин заявил, что не будет участвовать в парламентских выборах

Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал о своих планах после того, как Верховная Рада, вероятно, проголосует за его отставку. По его словам, он пока не собирается идти на парламентские выборы.

"Нужно дать новому президенту возможность определять свою команду и идти вперед с такой переговорной командой, которую он назначит. А я, не переживайте, я себе свое место в этой реальности обязательно найду", - отметил он в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, у него есть по этому поводу немало идей.

"И в отношении участия в политической жизни, и в отношении... Пару книг нужно написать, поговорить с друзьями и соратниками о будущих проектах, некоторые из них будут политическими, некоторые – благотворительными. Идей есть очень много, над некоторыми я уже работаю, над некоторыми буду работать в ближайшее время. Вы услышите", - рассказал он.

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Климкин прокомментировал слухи о своих планах выдвигать свою кандидатуру в Раду по мажоритарке.

"Слушайте, это такая классная эмоциональная история была бы для меня – просто провести европейскую кампанию в одном из округов. Но многие из моих друзей убеждают, говорят: "Ну окей, ты выиграешь ту мажоритарку, попадешь в Верховную Раду, но в этой политике (и я это хорошо понимаю) на самом деле работают команды и выигрывают команды". Что делать одному, когда в этой Раде олигархи и некоторые политические лидеры все уже распределили? Поэтому есть другие пути влияния на политику, намного более мощные и более крепкие. Я не жду какого-то себе теплого места в Раде, это не мое. Если я куда-то иду – иду за результатом. Вот такая логика", - отметил министр.

По его словам, пока в Верховную Раду он не собирается.

"Это, безусловно будет политика. Когда вы почитаете в Интернете, что меня уже записали в тот американский университет, или в тот немецкий университет, где я буду преподавать, буду профессором или буду работать где-то в компании – нет. Все спокойно, я здесь, и точно никуда не исчезаю", - уточнил он.

Журналист также спросил Климкина, правда ли ему предлагали место в партийном списке "Голоса".

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"Я вел переговоры с некоторыми политическими проектами, но не нашел команду единомышленников, которые бы были способны делать реальные изменения в Украине. Мне важно, чтобы партийный проект, в котором я буду принимать участие, не был виртуальным. То есть он не был замкнут, чтобы это не была какая-то лидерская партия, в которой есть партийный список, но нет тысяч людей, которые реально имеют сердце и имеют желание изменить Украину. Вот это важно. Проекты должны идти от людей, а не от лидеров. Лидеры должны вести людей, но это должны быть реальные люди, а не виртуальная история", - подытожил глава МИД.

Источник: https://censor.net.ua/n3132200
 
   
 Топ комментарии
 
Так і МЗС "не твоє". Ті фахівець зі зварювання, забув? Я не чекаю якогось собі теплого місця в Раді, це не моє, - Клімкін заявив, що не братиме участі в парламентських виборах - Цензор.НЕТ 2426
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Порох и Климкин реально натравили весь мир против **********. Для этого нужен природный талант, это не купить и не украсть. Кроме всего прочего, у него идеальная внешность, которая не внушает опасность и не настораживает врага. Типа, как у Зеркаль - девочка гимназистка с клыками акулы.
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Климкин, тебя уволили за не профпригодность. Что ты чешешь, что мол не идёшь и не ждёшь? Ждал ты, но ты уже не не ко двору.
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Дурак?!
Он сам написал заявление об отставке. В чем его профнепригодность?! Он отличный дипломат и прекрасно справлялся со своими обязанностями, о чем свидетельствуют наложенные на вас козлосордых санкции, которые постоянно добавлялись
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Я думаю нету мне смысла спорить с порохоботами.
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Anton Drozd 060ec654, то може є сенс просто обгрунтувати свою позицію?
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В споре с порохоботами обосновывать свою позицию совершенно бессмысленно. И я даже не хочу приводить примеры их абсурдной "логики". Это фанатики. И когда с ними споришь - как будто в болото погружаешься.
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це дуже дивна позиція і, вибачте, вона вказує на відсутність аргументації.
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Ну что ж. Пусть так. Я, лично, устал с ними спорить и обосновывать что-то.
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Чудноватый паренек, вроде его туда кто то приглашал.
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Значит к тестю поедет, будут вместе книжки писать. Я не чекаю якогось собі теплого місця в Раді, це не моє, - Клімкін заявив, що не братиме участі в парламентських виборах - Цензор.НЕТ 6112
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Так і МЗС "не твоє". Ті фахівець зі зварювання, забув?
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Нагадати з чього саме є фахівцем Зеленський?!
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Помиляєтесь - він високопрофесіний клоун, а той димлом до сраки - то лише бумажка
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Мародер кинув своїх порохоботів як зажди!
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Один из немногих толковых министров за время шоколадного "жыття по новому". Имхо.
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Приглашаю Климкина вступать в мою партию здорового глузду!
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як на мене він був чи не найкращим міністром зовнішніх справ за роки незалежності.
позиція України доносилася, сприймалася та поділялася країнами Європи та Америкою, чого ще ви чекали від МЗС, зниження тарифів?
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А кто тебе его даст? Петя ? Сам он туда не пролезет по партийным спискам, рейтинги БПП с вывернутой шкурой -- фуфло Я не чекаю якогось собі теплого місця в Раді, це не моє, - Клімкін заявив, що не братиме участі в парламентських виборах - Цензор.НЕТ 3013
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Клим слиняет в рашу,он знает что депутатской неприкосновенности не будет,а значит его посадят..вот и готовит лыжи ..))
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Когда Пеця и его чиновниками разворовывали Украину,Клим думал о государстве..:)
Ты хоть сам веришь в эту галиматью?
Думаю когда начнут копать,вылезут и Клима ноги,так что будет сидеть,если не сбежит раньше..)
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Климкер уже по десятому разу мямлит одно и то же. Типа его все просят, а он отказывается. Сторожем на базар к Гройсману или швейцаром к Ахметову - самое место этому клоуну.
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Климкин,как никто другой работал в интересах Украины, и Зе предлагал ему пост Министра! Он отказался, и посоветовал Пристойко и Зеркаль как отличных дипломатов. Желание уйти - это его личное, и выбор надо уважать, а за работу сказать спасибо, что и было сделано Президентом Зе!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ не жду какого-то себе теплого места в Раде, это не мое, - Климкин заявил, что не будет участвовать в парламентских выборах
 
 
 
 
 
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