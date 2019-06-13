 Роспуск ВР: судьи Конституционного Суда не могут определиться с датой вынесения решения, - " Українські Новини" (обновлено)

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник, передает Цензор.НЕТ.
"Существуют разные трактования отсчета, предусмотренного законом срока для принятия решения. Одни считают, что 1 месяц считается от даты открытия производства (по делу), то есть с 29 мая, другие - что с даты признания представления неотложным к рассмотрению, то есть с 4 июня", - сказал он.
Согласно его информации, если отчитывать от 29 мая этот срок, то решение должно быть вынесено до 29 июня, если отсчитывать от 4 июня, то соответственно до 4 июля.
Как сообщалось, на данный момент пока еще нет даже проекта решения Конституционного Суда по делу о конституционности досрочного прекращения полномочий Верховной Рады.
11 июня КС начал рассмотрение конституционности роспуска Рады. Представитель Рады в КС заявил, что 11 июня решения о конституционности роспуска парламента не будет.
В то же время, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко советует президенту Владимиру Зеленскому не отменять свой указ о роспуске парламента, даже если Конституционный Суд признает его неконституционным.
И ещё , двигаясь в ЕС не забудь избавится от примитивного хамства , не уподобляйся ********** . - всё равно их тебе не переплюнуть .
Бо переход с обсуждения сути поста оппонента на его личность есть явный признак отстуствия других аргументов и явное признание своей беспомощности в этом вопросе !
но чисто с моральных позиций "официальная работа" праламента в 450 "депутатов" при наличии наверное 100-150 в лучшем случае 90% времени, да и те в основном занимались имитацией бурной деятельности, распилами и пиаром, причем во время войны как то наводит на идеи Савченко (или ее прокуроров).
заклинания касты жрецов КС, в которые верят взрослые с открытым ртом слушая их как они вещают волю духов закона.Зато дети вам скажут что 216 < 226 знчит каолиции нет.И трепетать они не будут перед конституцией которую жрецы КС резали 7 раз не разу не отмеряв где казус на казусе Кучме они посчитали ,что 2+1=2 Но взрослые и
об этом на полном серьезе спорили. Кому это выгодно ясно.Но не забывайте стаю полит шаманов зарабатующих себе на хлеб ударами в бубен и завываниями устроив балаган на
пустом месте на разных шоу. У них соловьев у нас своя плеяда.Лишь бы не спрашивали чей газ народа или касты неприкасаемых.
Президент не обязан распускать ВР,но право такое он имеет.
Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.
Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:.............
ТОГДА ИХ ГАРАНТИРОВАНО НЕ ПОСАДЯТ ПРИ СЛЕДУЮЩЕМ ПРЕЗИДЕНТЕ.
НУ а взятки они смогут наверстать на более простых делах 😀😀😀
Раньше они топили за Юльку, А ТЕПЕРЬ В ОТКРЫТУЮ ТОПИТ ЗА РАШУ.
Вон как им не нравиться, что КС отменит выборы. Украину готовы уже под **** подложить .
Может пора брить в Конституционный суд тех, кто уже читал?
Вот же, уроды!
Там прямо сказано: как только КС принимает положительное решение - указ тут же утрачивает свою силу.
посмотреть комментарии юриста по этому делу:
https://www.youtube.com/watch?v=RB6dgZxuv7Y
Какой бред.
Рассмотрение только началось, а им уже подавай проект решения.
Такое было возможно только при Януковиче по делу о Конституции.
Там были описаны взаимоотношения власти и народа и заявлен действенный механизм компенсации преступной власти. Там прямо закреплено право народа на вооруженную борьбу против той власти, которая стремится поработить свой народ путем произвола и беззакония. Мы не раз приводили выдержки из этого текста, а потому, позволим себе процитировать лишь маленький ее кусочек:
«Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа».
То есть, декларация закрепила не только право, но и обязанность народа свергать любого диктатора и диктатуру. Примерно то же самое имеют в виду и все страны, которые исповедуют Западный принцип демократии.