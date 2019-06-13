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Все про:ВР (23056) КС (1322) роспуск (200)

 Роспуск ВР: судьи Конституционного Суда не могут определиться с датой вынесения решения

Судьи Конституционного суда не определились, какая дата согласно закону считается окончательной для вынесения решения по делу о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сообщили в пресс-службе КС.

"У судей разное трактования отсчета, предусмотренного законом срока для принятия решения. Одни считают, что 1 месяц считается от даты открытия производства (по делу), то есть с 29 мая, другие - что с даты признания представления неотложным к рассмотрению, то есть с 4 июня", - сказали в пресс-службе.

Согласно информации, если отсчитывать от 29 мая этот срок, то решение должно быть вынесено до 29 июня, если отсчитывать от 4 июня, то соответственно до 4 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение КС по указу о роспуске Рады должно быть не позднее 29 июня, но мы ожидаем его быстрее, - Вениславский (обновлено)

Как сообщалось, на данный момент пока еще нет даже проекта решения Конституционного Суда по делу о конституционности досрочного прекращения полномочий Верховной Рады.

11 июня КС начал рассмотрение конституционности роспуска Рады. Представитель Рады в КС заявил, что 11 июня решения о конституционности роспуска парламента не будет.

В то же время, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко советует президенту Владимиру Зеленскому не отменять свой указ о роспуске парламента, даже если Конституционный Суд признает его неконституционным.

Источник: https://censor.net.ua/n3132198
 
 
 Топ комментарии
 
Продолжим.День 21: у жены зама СБУ новоиспеченного литинанта бкланова обнаружился российский паспорт, с которым она уже двадцать лет живет в Украине. А как же жена Семочко, такой был шкандаль, такой шкандаль,а тут все молчат.
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Нет. Президент имеет право распустить в случае отсутствия коалиции в течении 30 дней. Но не обязан. Распустил только сейчас.
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Для цього треба років з десять поміркувати. Після дострокових виборів))
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Пора распускать такой суд, только наши бабки проедают.
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- Заседание продолжается, господа присяжные заседатели.
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Пеця сквалыга мало денёг даёт,вот и ждут повышенных ставок..)
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