 Роспуск ВР: судьи Конституционного Суда не могут определиться с датой вынесения решения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сообщили в пресс-службе КС.

"У судей разное трактования отсчета, предусмотренного законом срока для принятия решения. Одни считают, что 1 месяц считается от даты открытия производства (по делу), то есть с 29 мая, другие - что с даты признания представления неотложным к рассмотрению, то есть с 4 июня", - сказали в пресс-службе.

Согласно информации, если отсчитывать от 29 мая этот срок, то решение должно быть вынесено до 29 июня, если отсчитывать от 4 июня, то соответственно до 4 июля.

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Как сообщалось, на данный момент пока еще нет даже проекта решения Конституционного Суда по делу о конституционности досрочного прекращения полномочий Верховной Рады.

11 июня КС начал рассмотрение конституционности роспуска Рады. Представитель Рады в КС заявил, что 11 июня решения о конституционности роспуска парламента не будет.

В то же время, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко советует президенту Владимиру Зеленскому не отменять свой указ о роспуске парламента, даже если Конституционный Суд признает его неконституционным.