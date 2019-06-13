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 Политика Украины
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 Правопорядок на выборах в Раду будут обеспечивать около 135 тыс. правоохранителей, - советник министра Стойко

На внеочередных выборах в Верховную Раду будут к обеспечению правопорядка будут привлечены предварительно 135 тысяч правоохранителей.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"В целом к обеспечению правопорядка на выборах будет привлечено приблизительно 135 тысяч правоохранителей", - сказал Стойко на брифинге в Киеве.

По словам советника министра, 70-73 тысячи – это непосредственно сотрудники Национальной полиции, ведь на каждом избирательном участке службу будут нести по два полицейских, как это было на президентских выборах.

При этом Стойко отметил, что в настоящее время МВД проводит расчеты личного состава, который будет задействован в обеспечении правопорядка на выборах, и конкретную цифру пока еще рано называть.

По словам советника главы МВД, также будут задействованы резервы.

"Все недочеты на президентских выборах мы учли… и делаем все … чтобы обеспечить безопасность избирательного процесса", - добавил он.

В свою очередь директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко добавил, что в частности, будет обеспечена возможность полицейским голосовать на выборах по месту несения службы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132196
 
 
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В первой 20-ке слуги урода минимум четверо людей авакова, - так что выбори пройдут на ура)
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Той, хто оптимізує армію починає годувати чужу армію Правопорядок на выборах в Раду будут обеспечивать около 135 тыс. правоохранителей, - советник министра Стойко - Цензор.НЕТ 9125 (с).
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так, може, ще й виборів не буде... уявляєте, скільки грошей ЗЕкономиться?
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щас зебеєні "оптімізірують" армію - грошей буде завалісь
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Той, хто оптимізує армію починає годувати чужу армію (с).
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до осени зельцман оптимизирует половину и будет меньше зеваковцев в три раза
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В первой 20-ке слуги урода минимум четверо людей авакова, - так что выбори пройдут на ура)
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голобородьковатність населення -основа перемоги на виборах до ВР,так Зе біли?Правопорядок на выборах в Раду будут обеспечивать около 135 тыс. правоохранителей, - советник министра Стойко - Цензор.НЕТ 5560
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не смотря на приговор суда віборі будут ?? єто шо вообще такое
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