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 Политика Украины
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 "Это просто еще один из способов давления на меня", - Шевчук о деле ГБР против него

Бывший глава Конституционного суда Станислав Шевчук считает, что открытое Государственным бюро расследований против него – это "еще один способ давления" на него и то, что к этому присоединились народные депутаты, свидетельствует о политической составляющей.

 Об этом Шевчук сказал в комментарии LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

"Это просто еще один из способов давления на меня со стороны тех лиц, которые были инициаторами моего увольнения и сейчас пытаются установить контроль над КСУ. Поэтому им очень не хочется моего восстановления в должности", - сказал он.

Шевчук отметил, что тема со штатными и внештатными советниками "уже надоела всем" и тут нет никакого нарушения закона.

"А то, что к этим игрищам присоединились народные депутаты, еще раз свидетельствует о политической составляющей моего увольнения", - подчеркнул он.

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Ранее сегодня стало известно, что ГБР открыло уголовное дело против Шевчука

Напомним, 14 мая Конституционный суд отправил своего главу Станислава Шевчука в отставку. В этот же день новым главой КС была избрана Наталья Шаптала.

На следующий день Конституционный суд обнародовал вывод постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, ставший основанием для увольнения Шевчука. Согласно этому выводу, Шевчук уволен за подрыв авторитета суда и давление на коллег.

21 мая бывший глава Конституционного Суда Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение.

Источник: https://censor.net.ua/n3132192
 
 
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Портнов, коломойский, онищенко, янукович, отето судие, - какие святие люди пострадали от шоколадной тирании...
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Да, еще один способ давления, интересно, когда нибудь УДАВЯТ?
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А чо, з Богданом (нині - очолює АП), коли він ще в березні відвідував Кнст.Суд - цю проблему тоді не порішали?
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Предмет моей лекции - плодотворная дебютная идея. Что такое, товарищи, дебют и что такое, товарищи, идея? Дебют, товарищи, - это «Quasi una fantasia». А что такое, товарищи, значит идея? Идея, товарищи, - это человеческая мысль, облечённая в логическую шахматную форму.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это просто еще один из способов давления на меня", - Шевчук о деле ГБР против него
 
 
 
 
 
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