 В течение недели на собственном минном поле подорвались два сапера противника, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщили в ГУР
По данным украинской разведки, инженерно-саперные подразделения противника активизировали ведение инженерной разведки местности в районах расположения своих войск с целью выявления неучтенных районов минирования и устранения ранее допущенных нарушений и ошибок в ходе минирования в авральном порядке, исполняя преступные приказы российского оккупационного командования.
При этом, как отметили в ГУР, из-за отсутствия и недостоверности имеющихся карт минирования растет количество потерь личного состава противника в ходе работ на собственноручно заминированной территории. Так, на этой неделе на своем неучтенном минном поле погибли два сапера одного из инженерно-саперных подразделений противника.
Енотика бы сюда .
- Смотри, бери только хорошие спички!
Возвратился сын. Отец спрашивает:
- Спички хорошие взял? Не отсыревшие?
- Хорошие, папа! Загораются... Я все проверил, перед покупкой...
С пухнастым бандеровцем и новость веселей.
Короче, москалики и сепарье - составляйте формуляры минирования! (далее по тексту земля железобетоном)