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 В течение недели на собственном минном поле подорвались два сапера противника, - разведка

Российско-оккупационные войска продолжают мероприятия по совершенствованию системы инженерных заграждений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. В частности, интенсивно оборудуются новые и обновляются уже существующие участки минно-взрывных заграждений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщили в ГУР

По данным украинской разведки, инженерно-саперные подразделения противника активизировали ведение инженерной разведки местности в районах расположения своих войск с целью выявления неучтенных районов минирования и устранения ранее допущенных нарушений и ошибок в ходе минирования в авральном порядке, исполняя преступные приказы российского оккупационного командования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы спровоцировали перестрелку с подразделением ОС на Донбассе: уничтожены пять наемников РФ, - ГУР

При этом, как отметили в ГУР, из-за отсутствия и недостоверности имеющихся карт минирования растет количество потерь личного состава противника в ходе работ на собственноручно заминированной территории. Так, на этой неделе на своем неучтенном минном поле погибли два сапера одного из инженерно-саперных подразделений противника.

Источник: https://censor.net.ua/n3132191
 
   
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Полетали два сапера, приземлилися частями.
Енотика бы сюда .
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Зебилы, что с них взять.
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Хоч якась користь від швайнехундів.
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Полетали два сапера, приземлилися частями.
Енотика бы сюда .
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Чому даунецькі сапери так не ******* приказку "одна нога тут, друга там"?
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"Что вы понимаете в колбасных обрезках..."? Ребята тестировали качество поставляемой из России, "гуманитарки"... Это, как в старом анекдоте: "Послал отец сына в лавку, за спичками. Перед уходом сын проинструктирован:
- Смотри, бери только хорошие спички!
Возвратился сын. Отец спрашивает:
- Спички хорошие взял? Не отсыревшие?
- Хорошие, папа! Загораются... Я все проверил, перед покупкой...
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Спасибо. 😻
С пухнастым бандеровцем и новость веселей.
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Ось казала мама, не лазь по городам, не тирь полуниць. Забув, не шукай картоплю серед полуниць
Короче, москалики и сепарье - составляйте формуляры минирования! (далее по тексту земля железобетоном)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ течение недели на собственном минном поле подорвались два сапера противника, - разведка
 
 
 
 
 
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