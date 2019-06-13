 Климкин: Украина сможет стать членом ЕС ближе к 2035 году

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В ближайшей перспективе скептическое отношение большинства стран-членов ЕС к потенциальному расширению вряд ли изменится к лучшему. Причин много, и они понятны: желание удержаться в зоне комфорта и благополучия, Brexit (если он таки будет), необходимость переварить расширение на Балканы, а также путинская Россия, никуда не делась и продолжает делать все, чтобы помешать нашим евроинтеграционным стремлениям", - написал Климкин.

Вместе с тем он отметил, что "если настроения внутри ЕС сбалансируются, балканские страны успешно интегрируются в 2025 году, а также другие звезды и планеты станут в благоприятные евроинтеграционные позиции, то после 2025 у нас появится реальный шанс получить европейскую перспективу": "Амбициозно, но возможно. Напомню, что для этого требуется согласие всех стран-членов ЕС. Поэтому до тех пор мы должны реально прыгнуть выше головы, чтобы изменить Украину и украинцев".

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Далее, по его словам, начнутся предварительные переговоры: "Кстати, европейская бюрократия никуда не делась, а мне кажется, чем дальше, тем запутаннее и сложнее".

"Если проанализировать ретроспективу расширения ЕС в последние годы, то мы увидим, что с момента подачи заявки на вступление до момента получения членства проходило в среднем 10-12 лет. И это при том, что никаких проблем с предоставлением европейской перспективы для них в целом не было. Кстати, относительно вступления Болгарии и Румынии некоторые в ЕС до сих пор считает, что их приняли несколько поспешно. Поэтому считаем, здесь ничего сверхсложного, школьная арифметика: +/- 2035", - написал министр.

При этом, Климкин подчеркнул, что многие страны-члены будут максимально тщательно и даже предвзято проверять каждое достижение Украины и каждый наш шаг.

"Повторюсь: амбициозно, но реально. Кстати, примерно такими же цифрами оперируют и наши европейские друзья и партнеры. И, к сожалению, Европа - это не только наши сторонники. А те, кто нам не слишком симпатизирует, вообще не хотят устанавливать какие-либо сроки. Об этом тоже не стоит забывать", - резюмировал глава МИД.



