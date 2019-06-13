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 Политика Украины
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Все про:МИД (5020) членство в ЕС (189) Климкин (2210)

 Климкин: Украина сможет стать членом ЕС ближе к 2035 году

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что вступление Украины в Евросоюз возможно прилизительно в 2035 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В ближайшей перспективе скептическое отношение большинства стран-членов ЕС к потенциальному расширению вряд ли изменится к лучшему. Причин много, и они понятны: желание удержаться в зоне комфорта и благополучия, Brexit (если он таки будет), необходимость переварить расширение на Балканы, а также путинская Россия, никуда не делась и продолжает делать все, чтобы помешать нашим евроинтеграционным стремлениям", - написал Климкин.

Вместе с тем он отметил, что "если настроения внутри ЕС сбалансируются, балканские страны успешно интегрируются в 2025 году, а также другие звезды и планеты станут в благоприятные евроинтеграционные позиции, то после 2025 у нас появится реальный шанс получить европейскую перспективу": "Амбициозно, но возможно. Напомню, что для этого требуется согласие всех стран-членов ЕС. Поэтому до тех пор мы должны реально прыгнуть выше головы, чтобы изменить Украину и украинцев".

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Далее, по его словам, начнутся предварительные переговоры: "Кстати, европейская бюрократия никуда не делась, а мне кажется, чем дальше, тем запутаннее и сложнее".

"Если проанализировать ретроспективу расширения ЕС в последние годы, то мы увидим, что с момента подачи заявки на вступление до момента получения членства проходило в среднем 10-12 лет. И это при том, что никаких проблем с предоставлением европейской перспективы для них в целом не было. Кстати, относительно вступления Болгарии и Румынии некоторые в ЕС до сих пор считает, что их приняли несколько поспешно. Поэтому считаем, здесь ничего сверхсложного, школьная арифметика: +/- 2035", - написал министр.

При этом, Климкин подчеркнул, что многие страны-члены будут максимально тщательно и даже предвзято проверять каждое достижение Украины и каждый наш шаг.

"Повторюсь: амбициозно, но реально. Кстати, примерно такими же цифрами оперируют и наши европейские друзья и партнеры. И, к сожалению, Европа - это не только наши сторонники. А те, кто нам не слишком симпатизирует, вообще не хотят устанавливать какие-либо сроки. Об этом тоже не стоит забывать", - резюмировал глава МИД.

Климкин: Украина сможет стать членом ЕС ближе к 2035 году 01
Климкин: Украина сможет стать членом ЕС ближе к 2035 году 02

Источник: https://censor.net.ua/n3132183
 
 
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Врети!11 Петя обещал, что в 2024 подаем заявку!11 Климкин: Украина сможет стать членом ЕС ближе к 2035 году - Цензор.НЕТ 7915
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"Звезды и планеты стали в неблагоприятные евроинтеграционные позиции" Климкин: Украина сможет стать членом ЕС ближе к 2035 году - Цензор.НЕТ 7894
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если б не коломойская мартишка все было б...
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Подати заявку і стати членом ЄС, дещо різні речі.
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"...другие звезды и планеты станут в благоприятные евроинтеграционные позиции..."

Разве что на астрологов теперь вся надежда. Больше теперь надеяться не на кого. Климкин: Украина сможет стать членом ЕС ближе к 2035 году - Цензор.НЕТ 9301
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Классно потроллил евромайдунов))
Ну что скажите порохоботы,вас ждут в Европе?
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Це він потролив зебілів яки перекресли п'ять років напрацювань минулої влади. Ще мінус п'ять років марнування часу Зе, а потім знов 10 років плідної праці для вступу в Єс.
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ватан у нас теперь эпоха без бедности Климкин: Украина сможет стать членом ЕС ближе к 2035 году - Цензор.НЕТ 1389 на хрен тебе евросоюз?
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картавий поц) що ж ти там робив 5 років, на своїй посаді, дармрїд??
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"СуперДипломатия" от Порошенко и Климкина! Наработали за 5 лет. В Конституцию внесли.......Охренеть, только вылез из под давления порошенко и пошёл Правду матку резать!
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помнится еще в конце 90х рыжий сказал что Украина не в ступит в ЕС до 2020 года. И это единственное, что он сказал честно.
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К тому времени в ЕС останутся только Сербия, Венгрия и..... РФ
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харашо клімкін считає на калькуляторі. клімкін, чючєло, с такими під"расами як ви, у владі, Україна ніколи не буде в ЄС.
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Гройся,а может ну её нафиг еуропа ?Давай лучше через сколько времени будет дорога с любого райцентра
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Такие долгосрочные прогнозы- абсурдны. В 1982 г СССР принял Продовольственную программу. ) В 1990 г пообещали изобилие. )))) Бобик сдох, программа медным тазом и т.д.
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К тому времени никакого Евросоюза и в помине не будет ,а даст Бог и Климкина тоже ... Климкин: Украина сможет стать членом ЕС ближе к 2035 году - Цензор.НЕТ 48
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Кое кто из соевых как раз срок отмотает к тому времени,хорошо так,выходишь на волю а тут Европа
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Європи тут не буде ще 2-3 покоління, поки совкова ментальність не піде в небуття разом з її носіями.
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Я не впевнений чи взагалі нам потрібен цей лівацько-толерастичний неосовок. Вступити в НАТО потрібно 100% а з приводу ЄС дуже сумніваюсь.
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Классно потроллил евромайдунов..........
Ну что скажите порохоботы,вас ждут в Европе?

Это же надо быть такими даунами,наверно ваши родители до сих пор строят коммунизму.. Климкин: Украина сможет стать членом ЕС ближе к 2035 году - Цензор.НЕТ 138
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин: Украина сможет стать членом ЕС ближе к 2035 году
 
 
 
 
 
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