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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (1741) Казахстан (397) Токаев (4)

 Зеленский поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана и пригласил посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах президента Казахстана и пригласил его посетить Киев с визитом.

"От имени народа Украины и от себя лично поздравляю Вас с победой на внеочередных выборах президента Республики Казахстан. Доверие, оказанное Вам избирателями, является свидетельством Вашего высокого авторитета и преданности служению народу Казахстана", - написал Зеленский в послании Токаеву, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Текст поздравительного письма опубликован в четверг в официальных казахстанских СМИ.

"Убежден, что обоюдными усилиями нам удастся углубить конструктивное сотрудничество между нашими странами на основе взаимной поддержки суверенитета и территориальной целостности", - отметил президент Украины.

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Зеленский пригласил Токаева посетить с визитом Украину "для придания нового импульса развитию отношений между Киевом и Нур-Султаном".

Он пожелал новому президенту Казахстана крепкого здоровья и новых успехов, а дружественному народу Казахстана - мира и процветания, говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3132179
 
 
 Топ комментарии
 
Одна кукла пригласила другую
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Когда пуйла переизберут в очередной раз - зебил его тоже поздравит Зеленский поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана и пригласил посетить Украину - Цензор.НЕТ 5189
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смешной клоун пригласил в гости злого клоуна.
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В Казахстанського п.діка вже руки в крові казахів. А він запрошує цю копію Пуйла в Україну.
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Поделится опытом как п.. опозицию?)))
Панове...ЗЕ как клещ...попробуй его потом еще СКОВЫРНУТЬ...
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зеленая кукла вряд ли и знает что кого то поздравляла)
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Когда пуйла переизберут в очередной раз - зебил его тоже поздравит
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смешной клоун пригласил в гости злого клоуна.
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Все диктаторы-узурпаторы - Вэлкам ту Юкрейн!!!
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А на прямую два преза встретится не хотят...Назарбаев+Коломойша...
Без КЛОВАНОВ...
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шаурмы поесть.. на рояле поиграть.. зааашибись программа!
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Твой порохосвин политический покойник.Скоро получит второй пендоль от народа Зеленский поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана и пригласил посетить Украину - Цензор.НЕТ 5311
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Ну так мы все ожидаем,когда ж зелюки его посадят?
Или кишка тонковата?
И вааще: а причем тут пеця? Он уже почти месяц,как не при делах
Или клоун уже открыл первый конверт "вали все на папиредников"?
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Повыгоняем с ВР свиней бпп и нф , а потом за главного свина и кроля возьмемся.
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Молодец Володя ! Нужно налаживать дружеские отношения между странами.
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Опять порохоботня повылазила...истерите дальше. скоро вас с харчевания снимут, Шариковым Швондер финансирование перекроет за вашей не надобностью. Зеленский поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана и пригласил посетить Украину - Цензор.НЕТ 1372
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Они какие-то недоразвитые.
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Казахстан не признал крым
мы их неслабо затариваем продукцией тяжелого машиностроения
из того что знаю
они на нас не нападали и не одобряют политику рашки в отношении Украины
не понимаю чем вызвано злобное хрюканье свиноботов в теме
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Ты или читать не умееш или у тебе айкью не позволяет понять?
На Казахстан никто не гонит
Тут о марионетках говорят
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а у тебя какое айкью?
причем здесь марионетки?
и одного и второго выбрало большинство
и если нашему еще ты можешь что то предъявлять
то казахам как по мне глупо
хотя бы потому что ментальность абсолютно разная
ты с казахами общался? куда они стремятся?
не поверишь .. не в таёжный союз и в ес, в Эмираты, точнее не стремятся а хотят как там
какой государственный строй в эмиратах?
поэтому жалкие высеры свиноботов смотрятся как минимум кумедно)
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методичка, установка мочить Зе...за это карамельки пока ещё раздают.
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Казахстанская компания "Тенгизшевройл" остановила отгрузки сжиженного газа в направлении Украины.
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на несколько источников в украинских компаниях-держателях TERM-контрактов "Тенгизшевройл" (ТШО).
По их данным, казахстанский трейдер опасается проблем с прохождением вагонов через российско-украинскую границу из-за вступления в силу с 1 июня российских санкций в отношении Украины.
"Разрешения на прохождение украинской границы от российской стороны нет. На этом пока все: на июнь планы никому не подтвердили", - говорит руководитель трейдерской компании из Киева.
По словам другого трейдера, с 25 мая также остановлен налив уже оплаченных партий, отгружаемых в рамках майских TERM-контрактов.
"Отгрузили все, что пересечет украинскую границу в мае. Остальное опасаются", - сказал он.
По его словам, ограничения касаются как ресурса для украинских потребителей, так и транзитных объемов. Очевидно, что запрет коснется и других казахстанских производителей.==============================
договариваться надо про объездные пути
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ты забыл чем закончился шелковый путь Яценюка?
тут те же грабли, или ты хотел чтобы рашка им еще газку сверху подгрузила?
мы с казахстаном не граничим
к сожалению
ты в курсах?)
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Да и исторически Казакстан очень сильно связан с Украиной. Там много наших людей проживает и проживало. (целина, высылки из страны).
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охринеть. штейн ипанулся? кто ему такое посоветовал? этот касымбабай такой же шнырь назарбабая (елбасы) как и менахем мендель у ***** -шаломова.
Там после выборов с вбросами и казахским вариантом ******** казахов пачками в зиндан заберают. В астане и алмаате уже больше 1000 задержаных. Только из за того, чтобы узаконить вечную елбасу.

Это какой то позор.
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В принципе если Токаев закажет корпоратив,то они быстрее встретиться
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана и пригласил посетить Украину
 
 
 
 
 
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