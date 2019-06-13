 Зеленский поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана и пригласил посетить Украину

"От имени народа Украины и от себя лично поздравляю Вас с победой на внеочередных выборах президента Республики Казахстан. Доверие, оказанное Вам избирателями, является свидетельством Вашего высокого авторитета и преданности служению народу Казахстана", - написал Зеленский в послании Токаеву, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Текст поздравительного письма опубликован в четверг в официальных казахстанских СМИ.
"Убежден, что обоюдными усилиями нам удастся углубить конструктивное сотрудничество между нашими странами на основе взаимной поддержки суверенитета и территориальной целостности", - отметил президент Украины.
Зеленский пригласил Токаева посетить с визитом Украину "для придания нового импульса развитию отношений между Киевом и Нур-Султаном".
Он пожелал новому президенту Казахстана крепкого здоровья и новых успехов, а дружественному народу Казахстана - мира и процветания, говорится в сообщении.
Панове...ЗЕ как клещ...попробуй его потом еще СКОВЫРНУТЬ...
Без КЛОВАНОВ...
Или кишка тонковата?
И вааще: а причем тут пеця? Он уже почти месяц,как не при делах
Или клоун уже открыл первый конверт "вали все на папиредников"?
мы их неслабо затариваем продукцией тяжелого машиностроения
из того что знаю
они на нас не нападали и не одобряют политику рашки в отношении Украины
не понимаю чем вызвано злобное хрюканье свиноботов в теме
На Казахстан никто не гонит
Тут о марионетках говорят
причем здесь марионетки?
и одного и второго выбрало большинство
и если нашему еще ты можешь что то предъявлять
то казахам как по мне глупо
хотя бы потому что ментальность абсолютно разная
ты с казахами общался? куда они стремятся?
не поверишь .. не в таёжный союз и в ес, в Эмираты, точнее не стремятся а хотят как там
какой государственный строй в эмиратах?
поэтому жалкие высеры свиноботов смотрятся как минимум кумедно)
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на несколько источников в украинских компаниях-держателях TERM-контрактов "Тенгизшевройл" (ТШО).
По их данным, казахстанский трейдер опасается проблем с прохождением вагонов через российско-украинскую границу из-за вступления в силу с 1 июня российских санкций в отношении Украины.
"Разрешения на прохождение украинской границы от российской стороны нет. На этом пока все: на июнь планы никому не подтвердили", - говорит руководитель трейдерской компании из Киева.
По словам другого трейдера, с 25 мая также остановлен налив уже оплаченных партий, отгружаемых в рамках майских TERM-контрактов.
"Отгрузили все, что пересечет украинскую границу в мае. Остальное опасаются", - сказал он.
По его словам, ограничения касаются как ресурса для украинских потребителей, так и транзитных объемов. Очевидно, что запрет коснется и других казахстанских производителей.==============================
договариваться надо про объездные пути
тут те же грабли, или ты хотел чтобы рашка им еще газку сверху подгрузила?
мы с казахстаном не граничим
к сожалению
ты в курсах?)
Там после выборов с вбросами и казахским вариантом ******** казахов пачками в зиндан заберают. В астане и алмаате уже больше 1000 задержаных. Только из за того, чтобы узаконить вечную елбасу.
Это какой то позор.