 Коломойский отсудил у Ахметова 1,3 млрд грн

Согласно судебным материалам, в сентябре-2017 общее собрание акционеров ПАО "ЮГОК" приняли решение о выплате дивидендов на 16,16 млрд грн (10,16 грн в расчете на одну простую акцию), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на finbalance.
Как отмечается, в установленный законом срок дивиденды не были выплачены для ряда акционеров компании, в т.ч. Мелчет Инвест Лимитед (Багамы), Дакстон Холдингз Лимитед (Кипр), Лакрино Инвестментс Лимитед (Кипр), Милнербей С.А. (Британские Виргинские острова), Бриммилтон Лимитед (Британские Виргинские острова), Ренальда Инвестментс Лимитед (Кипр).
В мае-2018 указанные акционеры ОАО "ЮГОК" на основании договоров факторинга отступили соответствующие права требования для ООО "Спирит Финанс" в размере 1,17 млрд грн.
Однако ПАО "ЮГОК" денежные обязательства перед ООО "Спирит Финанс" также не выполнило.
В рамках указанного судебного спора ОАО "ЮГОК" подавало встречный иск с требованием признать мнимыми (фактически агентскими) упомянутые договоры факторинга. Однако суд отказался удовлетворить эти требования ОАО "ЮГОК".
По данным госреестра, конечным бенефициаром ОАО "Южный горно-обогатительный комбинат" является Ринат Ахметов.
Учредителем ООО "Спирит Финанс" указано ООО "Спирит Солюшнс", учредителями которого в свою очередь является ряд физлиц. Среди них - в т.ч. Артем Замша, который с 2013 года является директором обанкротившейся компании "Аэросвит" и назначался главой наблюдательного совета Стахановского завода ферросплавов (эти структуры связывали с "приватовцами").
По данным издания, упомянутая выше кипрская компания Ренальда Инвестментс Лимитед, которая фигурирует в числе акционеров ПАО "ЮГОК, связанная с Игорем Коломойским.
Как тебе от этой новости стало легче ?
С Ахметова получать то не Державу дрюкать, может и обратка прилететь.
Дав преференції Ахметову він
по перше - нейтралізував Кучму - бо це одна родина;
по друге - вніс безлад у "Опозиційний блок". Вілкул, Тарута, Новинський, Рабіновіч - стали тягнути рядно кожний на себе.
І як би не зебіли - за ще п'ять років Ахматов став би вправним платником податків і патріотом країни. Бо в цивілізованій країні працююче підприємство за п'ять років збільшує капіталізацію в два рази.
дещо про патріота ометова
"Метинвест" Ахметова призвал Вооруженные силы Украины покинуть Мариуполь
Еще седни барышевский райсуд(тот самый) отстранил замглавы НБУ ведущую дело по Привату в американском суде)
На самом деле, 90% судов как принадлежали раньше рыгам, так продолжают плясать под их дудку.
Есть небольшой нюанс...
И вообще при Зю дела у Бени пошли в гору, а вот у Украины по ходу вниз...
аметка , с позволения лолы, скупил украинские гэс, экспортирует э-энергию, потом свою же покупает и продаёт украинцам в 100 раз дороже!
Ты ко мне не приставай. Я хочу отдохнуть так, как мне хочется, мне через час уезжать.
Почалось
Беня, ты уж как-то пооригинальнее свои оффшорки называй, а то их все хочется назвать одним термином: "Рога и Копыта Лимитед".
Воры у воров украли страну - проснётся ли кто-нибудь?
Увидев стену, давим на газ, время уже не отпустит нас.
Но снова весна и всё, будто, как в первый раз.
Можете прыгать от счастья. Эпоха бедности окончена!
вот оно: мародер беня офшорский истинный патриот, правда зеботы?
У Коломойского отжали все, что могли в крыму, пока Ахметов стал партнером порошенко
Кроме того ахметов при помощи порошенко и кабмина стал ни с того ни с сего монополистом в энергетике. Кто разденет такую мразь до трусов - будет вообще для меня героем
О каком переделе вы бредите?
Ахметка решил в сентябре 2017го вывесли финансовые активы с ЮГОКа и выплатил себе дивиденды. Коломойша - миноритарный акционер ЮГОКа и тоже имеет право на свою долю дивидендов, которые Ахметов ему не выплатил.
Если дело обстоит именно так, как описано в суде - значит Коломойша просто вытребовал свою законную часть дивидендов.
Другое дело, что это за нахрен за дивиденды - аж 16 млрд с одного ЮГОКа за раз...но это больше к Ахметову вопрос - он же главный акционер.
Украинец как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр ни перед кем колени не склонял
Когда о нас Европа и весь мир тогда забыли
Днепровцы Украину без награды от Путина защитили.
И есть ведь КОЛОМОЙСКИЙ с нами
Oсвободивший голодом желания с друзьями
Поминавший всуе о вслух их не упоминавши
И Днепр защитили и нас собой прикрыли
Деньги потеряли и бизнес свой отдали
ПартиИ Укроп страной святой взрастили
И пламенно у Богов защиту отмолили
Источник зачерно Днепра-реки омолодили
Одессу-маму с морем Черным защитили
И проход до Крыма собой прикрыли
А сознания послания распознали сами
Ведь о нас Европа и весь мир тогда забыли
И Днепровские ребята жизнь за вас отдали
Людей от зверя память отличает и совести запас
Ведь Молитвы Патриотов они в миг осуществили
Добровольно все отдали и на раз встали
Ведь конец был близок и неминуч,
Но вдруг порой святой молвой
Народ героев стал собой могуч
И Днепровцы-добровольцы всей толпой
Укроп взрастили и у Бога защиту отмолили
Одессу защитили и проход до Крыма перекрыли
А Днепровцы и друзья волонтеров озолотили
Украину без награды от Путина защитили.
Ведь армия была пять тысяч и не было иной
Днепровская команда встала за нас горой,
А Украинец как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр не перед кем колени не склонял
Заодно и долги все спишутся...
Денис Андрус
Те, що ми вважали реваншем, виявилось звичайним рейдерством.
Пацани працюють за звичною схемою: бажання, неповні або підроблені документи, люди на потрібних посадах, нахрап та силове захоплення.
У пацанчиків є власний нотаріус, тобто президент, але їм не вистачає Ради.
Що роблять?
Нахрапом без підстав розпускають Раду.
Пацанам потрібен телевізор, щоб заткнути невдобних.
Що роблять?
Відміняють Указ Президента про призначення не того члена Нацради.
Треба вищу раду правосуддя.
Що роблять?
Знов відміняють Укази Президента про призначення членів ВРП.
Так у всьому…
Захотілося власного НГШ?
Без подання голови Міноборони ставлять потрібного.
Захотілося підкріпити наїзд на енергоринок?
Замінюють склад РНБО і до оприлюднення указів, тобто до набуття ними чинності, проводять засідання РНБО нелегітимним складом.
Повторюся, так у всьому.
Пацанчинки поспішають, бо розуміють, що схема довго не пропрацює.
Бо привіт передала вже не тільки Рада, яка відмовилась відправляти у відставку очільників СБУ, МО та МЗС без представлення кандидатів.
Бо Судді КСУ візуалізували жарт Зеленського про Україну-порнозірку, взявши на головну роль представника президента у КС.
Бо на третьому тижні царювання Зеленський зібрав в Києві та по регіонах перший масовий протест.
Тому вони будуть поспішати.
А нам все так же треба тримати їх якщо не на прицілі, то в тонусі, бо їм це шибко не до вподоби.
Будемо тримати.