EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Экономика, Общество
  5436  75
Все про:Ахметов (1852) Коломойский (1073) суд (22215)

 Коломойский отсудил у Ахметова 1,3 млрд грн

7 июня Хозсуд Днепропетровской области удовлетворил иск ООО "Спирит Финанс" ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат " (в деле №904/4009/18) и решил взыскать с ответчика в пользу истца 1,3 млрд грн.

Согласно судебным материалам, в сентябре-2017 общее собрание акционеров ПАО "ЮГОК" приняли решение о выплате дивидендов на 16,16 млрд грн (10,16 грн в расчете на одну простую акцию), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на finbalance.

Как отмечается, в установленный законом срок дивиденды не были выплачены для ряда акционеров компании, в т.ч. Мелчет Инвест Лимитед (Багамы), Дакстон Холдингз Лимитед (Кипр), Лакрино Инвестментс Лимитед (Кипр), Милнербей С.А. (Британские Виргинские острова), Бриммилтон Лимитед (Британские Виргинские острова), Ренальда Инвестментс Лимитед (Кипр).

В мае-2018 указанные акционеры ОАО "ЮГОК" на основании договоров факторинга отступили соответствующие права требования для ООО "Спирит Финанс" в размере 1,17 млрд грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В душе все олигархи поддерживали Зеленского, - Коломойский о президентских выборах

Однако ПАО "ЮГОК" денежные обязательства перед ООО "Спирит Финанс" также не выполнило.

В рамках указанного судебного спора ОАО "ЮГОК" подавало встречный иск с требованием признать мнимыми (фактически агентскими) упомянутые договоры факторинга. Однако суд отказался удовлетворить эти требования ОАО "ЮГОК".

По данным госреестра, конечным бенефициаром ОАО "Южный горно-обогатительный комбинат" является Ринат Ахметов.

Учредителем ООО "Спирит Финанс" указано ООО "Спирит Солюшнс", учредителями которого в свою очередь является ряд физлиц. Среди них - в т.ч. Артем Замша, который с 2013 года является директором обанкротившейся компании "Аэросвит" и назначался главой наблюдательного совета Стахановского завода ферросплавов (эти структуры связывали с "приватовцами").

По данным издания, упомянутая выше кипрская компания Ренальда Инвестментс Лимитед, которая фигурирует в числе акционеров ПАО "ЮГОК, связанная с Игорем Коломойским.

Источник: https://censor.net.ua/n3132172
 
   
 Топ комментарии
 
Надеется что Беня с ним поделится. Зебил что с него взять?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
что порохнявый, жжёт ?
 показать весь комментарий
 
 
Главное, что тебе зебаран не жжёт - это же в твой личный карман попадет, во счастье привалило, да, барашек? Заживешь теперь - обзавидуемся.😛
 показать весь комментарий
 
 
Вы хоть обратили что там кто не получил дивиденты одни офшорные компании
Как тебе от этой новости стало легче ?
 показать весь комментарий
 
 
Для зебилов офшоры Пороха были очень плохие,а офшоры Бени очень и очень полезные.
 показать весь комментарий
 
 
И не говори..С другой стороны- так в наглую юзать Портнова- поломается кровать.
С Ахметова получать то не Державу дрюкать, может и обратка прилететь.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Та не, эра обогащения Ахметова последних 5 лет, которой он обязан петрухе, окончена. Пора раскулачивать.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ти то че радуешся, дурик?)
 показать весь комментарий
 
 
Надеется что Беня с ним поделится. Зебил что с него взять?
 показать весь комментарий
 
 
Ну і що ПАП не так зробив?
Дав преференції Ахметову він
по перше - нейтралізував Кучму - бо це одна родина;
по друге - вніс безлад у "Опозиційний блок". Вілкул, Тарута, Новинський, Рабіновіч - стали тягнути рядно кожний на себе.
І як би не зебіли - за ще п'ять років Ахматов став би вправним платником податків і патріотом країни. Бо в цивілізованій країні працююче підприємство за п'ять років збільшує капіталізацію в два рази.
 показать весь комментарий
 
 
Я написав, що Порошенко зміг би за наступні п'ять створити такі умови для бізнесу Ахметова - або він "патріот" (платить податки і створює нові робочі місця), або в Лондон.
 показать весь комментарий
 
 
А тепер Ахметов,швидше за все,щоб зберегти бізнес,роздробить свої великі компанії на велику кількість офшорних фірм і в рази зменшить сплату податків.Тільки не треба лякати Ахметова націоналізацією,на даний час український бюджет цього не витримає.
 показать весь комментарий
 
З травня суди розпочали судити по НОВОМУ в квадрате , или в Привате..
 показать весь комментарий
 
 
а должен был посадить! За откат в 1,3 млрд грн договорились, теперь вместе будут народ обворовывать.
 показать весь комментарий
 
 
коломойскому реально начало везти в судах.
Еще седни барышевский райсуд(тот самый) отстранил замглавы НБУ ведущую дело по Привату в американском суде)
 показать весь комментарий
 
 
Судова реформа петра очень эффективна!
 показать весь комментарий
 
 
Которая стала принимать странные однобокие решения после выбора Зегидранта. Пиши еще
 показать весь комментарий
 
 
Только тупой зе-бот будет утверждать, что судебная реформа Порошенко СДЕЛАНА.
На самом деле, 90% судов как принадлежали раньше рыгам, так продолжают плясать под их дудку.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А Пецик *мальдівський * ..типу не риг !? Коломойський відсудив у Ахметова 1,3 млрд грн - Цензор.НЕТ 929
 показать весь комментарий
 
 
Рыгам говоришь? А кто там у нас к рыгам ближе - Ахметов или Коломойша?
 показать весь комментарий
 
 
Та не, зебаран, это уже реформа твоего *************.
 показать весь комментарий
 
 
Британці переклали гроші з кишені в кишеню.
 показать весь комментарий
 
 
а то что Бэня переводит все бабло в офшоры, а сепар Ахметов как не крути вкладывается в экономику Украины...
Есть небольшой нюанс...
И вообще при Зю дела у Бени пошли в гору, а вот у Украины по ходу вниз...
 показать весь комментарий
 
 
Ну ты и сепар! *аметка вкладывает в экономику Украины*,,, и украинцы беднеют! А аметка богатеет! Вашему куратору работать в яслях!
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, все футболисты шахтёра декларируют реальную зп и платят подоходный налог. А вот футболисты динамо (суркисы, коломойша) получают зп в конвертах, их официальная зп равна минималке.
 показать весь комментарий
 
 
Но ты забыл рассказать, что рыжий отдаёт и на сепароф, что в наших хлопцiв стреляют! Да пшло ты! Одну сторону он открыл, другую - закрыл.
аметка , с позволения лолы, скупил украинские гэс, экспортирует э-энергию, потом свою же покупает и продаёт украинцам в 100 раз дороже!
 показать весь комментарий
 
 
а где ваш работает, о не любитель напрягать мозги?
 показать весь комментарий
 
В Италии.
Ты ко мне не приставай. Я хочу отдохнуть так, как мне хочется, мне через час уезжать.
 показать весь комментарий
 
 
Калозебнутым -радость! Смешно дураку,что хрен на боку !
 показать весь комментарий
 
 
...и сплошные оффшоры ))) а так ну да - дружба дружбой, а денюжки врозь
 показать весь комментарий
 
 
Мелчет Инвест Лимитед (Багамы), Дакстон Холдингз Лимитед (Кипр), Лакрино Инвестментс Лимитед (Кипр), Милнербей С.А. (Британские Виргинские острова), Бриммилтон Лимитед (Британские Виргинские острова), Ренальда Инвестментс Лимитед (Кипр).

Беня, ты уж как-то пооригинальнее свои оффшорки называй, а то их все хочется назвать одним термином: "Рога и Копыта Лимитед". Коломойский отсудил у Ахметова 1,3 млрд грн - Цензор.НЕТ 8448
Коломойский отсудил у Ахметова 1,3 млрд грн - Цензор.НЕТ 7644
 показать весь комментарий
 
 
Граблями меряем пройденный путь, в цирке от клоунов не продохнуть.
Воры у воров украли страну - проснётся ли кто-нибудь?
Увидев стену, давим на газ, время уже не отпустит нас.
Но снова весна и всё, будто, как в первый раз.
 показать весь комментарий
 
 
Зебилы, вы довольны? Сейчас начнется межолигархическая заруба. В судах, в рейдерских захватах, в чём угодно. Первыми пострадаете именно вы. И главное - при Порохе самых жутких сценариев войны между олигархами можно было избежать. Но теперь, при абсолютно никчёмном и зависимом Гаранте, вас уже никто не защитит. Будете разменной монетой в войнах между Беней и Ахметом, а чуть позже, когда Украина слишком ослабнет, на арену выйдет ***** и будет требовать свою долю. Какой она будет и будет ли ВВХ себя в чём-то ограничивать - это огромный вопрос.

Можете прыгать от счастья. Эпоха бедности окончена!
 показать весь комментарий
 
 
Порохогнида, заруба уже пять лет идет в пользу одного олигарха
 показать весь комментарий
 
 
Это тебе Г+Г рассказывало, что привести к власти Зелемойского? :D
 показать весь комментарий
 
 
Ты чё даун?))) По данным Форбс, Порошенко сейчас даже не является миллиардером. А до президентства - был. Плюс потеря Порохом "Кузни на Рыбальском", Севастопольского судностоительного, арест россиянами Липецкой фабрики. Ну и где Порох разбогател, зегнида?
 показать весь комментарий
 
 
Баран дебильный, заруба пять лет шла, чтоб вырваться из "братских" обьятий, но вы зебараны вернули страну под рашку иои по дебилизму или умышленно. Стадо безмозглое.
 показать весь комментарий
 
Мелчет Инвест Лимитед (Багамы), Дакстон Холдингз Лимитед (Кипр), Лакрино Инвестментс Лимитед (Кипр), Милнербей С.А. (Британские Виргинские острова), Бриммилтон Лимитед (Британские Виргинские острова), Ренальда Инвестментс Лимитед (Кипр)

вот оно: мародер беня офшорский истинный патриот, правда зеботы?
 показать весь комментарий
 
 
Передел пошел, шо отжали, то пошло назад. Народ в роли зрителя, только кому хлопать не знает.
 показать весь комментарий
 
 
В данном конкретном случае я за Коломойского , потому как пока кто- то дудел и слушал Донбасс, Коломойский Днепропетровск тогда вынимал изо рта путлера.
У Коломойского отжали все, что могли в крыму, пока Ахметов стал партнером порошенко
Кроме того ахметов при помощи порошенко и кабмина стал ни с того ни с сего монополистом в энергетике. Кто разденет такую мразь до трусов - будет вообще для меня героем
 показать весь комментарий
 
 
Я рад за тебя, похлопаю. Веришь в героев, похвально. ОПЛОДИСМЕНТЫ В СТУДИЮ.
 показать весь комментарий
 
Да, и танчики беня запрвлял за свой счёт, помнишь?
 показать весь комментарий
 
Когда пришел кондитер, один американский то ли посол то ли еще кто, не помню, сказал - Маркером начала реформ будет посадка Ахметова. Нет посадки - нет реформ. Сегодня маркером начала реформ является уже посадка Ахметова и Порошенка
 показать весь комментарий
 
 
Отлично. Ахметов и Порошенко сядут, а сильнейшим из олигархов станет Коломойский, который де-факто останется без конкурентов и получит абсолютную власть в стране. Я так понял, это он и проведёт реформы? А он уже озвучил несколько идей. Дефолт, например. Ты готов к этой замечательной реформе?
 показать весь комментарий
 
 
На горнозбагачувальному комбінаті, Ахметов збагачує спирт, престідіджітатор прям.
 показать весь комментарий
 
" в сентябре-2017 общее собрание акционеров ПАО "ЮГОК" приняли решение о выплате дивидендов на 16,16 млрд грн"

О каком переделе вы бредите?
Ахметка решил в сентябре 2017го вывесли финансовые активы с ЮГОКа и выплатил себе дивиденды. Коломойша - миноритарный акционер ЮГОКа и тоже имеет право на свою долю дивидендов, которые Ахметов ему не выплатил.

Если дело обстоит именно так, как описано в суде - значит Коломойша просто вытребовал свою законную часть дивидендов.

Другое дело, что это за нахрен за дивиденды - аж 16 млрд с одного ЮГОКа за раз...но это больше к Ахметову вопрос - он же главный акционер.
 показать весь комментарий
 
 
Не было бы Коломойского , не было бы Украины . 100 процентов Днепр, Одесса -пол Украины .Все косят под дураков , что не помнят .Все олигархи выжидали .ВСЕ .Кто создал хоть один добробат ? Не было армии .НЕБЫЛООООО. Я знаю что говорю .Была , но реально все было разваленно и разграбленно.Да с 2015 за четыре года , хотя и безбожно воровали , но возродили .Но не было бы Коломойского , ватники бы пешком дошли до Киева .Киев бы не взяли , но пол Украины уже бы года четыре как обсуждали сквозь санкции и ,,решительное,, осуждение...Герои Украины - КОЛОМОЙСКИЙ .
Украинец как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр ни перед кем колени не склонял
Когда о нас Европа и весь мир тогда забыли
Днепровцы Украину без награды от Путина защитили.

И есть ведь КОЛОМОЙСКИЙ с нами
Oсвободивший голодом желания с друзьями
Поминавший всуе о вслух их не упоминавши
И Днепр защитили и нас собой прикрыли

Деньги потеряли и бизнес свой отдали
ПартиИ Укроп страной святой взрастили
И пламенно у Богов защиту отмолили
Источник зачерно Днепра-реки омолодили

Одессу-маму с морем Черным защитили
И проход до Крыма собой прикрыли
А сознания послания распознали сами
Ведь о нас Европа и весь мир тогда забыли

И Днепровские ребята жизнь за вас отдали
Людей от зверя память отличает и совести запас
Ведь Молитвы Патриотов они в миг осуществили
Добровольно все отдали и на раз встали

Ведь конец был близок и неминуч,
Но вдруг порой святой молвой
Народ героев стал собой могуч
И Днепровцы-добровольцы всей толпой

Укроп взрастили и у Бога защиту отмолили
Одессу защитили и проход до Крыма перекрыли
А Днепровцы и друзья волонтеров озолотили
Украину без награды от Путина защитили.

Ведь армия была пять тысяч и не было иной
Днепровская команда встала за нас горой,
А Украинец как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр не перед кем колени не склонял
 показать весь комментарий
 
 
Кооо-оо-ооломойскому по-ооо-оомооо-лимся.
 показать весь комментарий
 
 
Оцінили, як перепрІла соя за Гудка топить? Коломойський відсудив у Ахметова 1,3 млрд грн - Цензор.НЕТ 8137 До речі, можна подивитись, хто саме на ринатівській ботофермі вкалує
 показать весь комментарий
 
Может они зажмурят друг дружку?
Заодно и долги все спишутся...

 показать весь комментарий
 
Реванш виявився звичайним рейдерством

Денис Андрус

Те, що ми вважали реваншем, виявилось звичайним рейдерством.
Пацани працюють за звичною схемою: бажання, неповні або підроблені документи, люди на потрібних посадах, нахрап та силове захоплення.

У пацанчиків є власний нотаріус, тобто президент, але їм не вистачає Ради.
Що роблять?
Нахрапом без підстав розпускають Раду.

Пацанам потрібен телевізор, щоб заткнути невдобних.
Що роблять?
Відміняють Указ Президента про призначення не того члена Нацради.

Треба вищу раду правосуддя.
Що роблять?
Знов відміняють Укази Президента про призначення членів ВРП.

Так у всьому…
Захотілося власного НГШ?
Без подання голови Міноборони ставлять потрібного.

Захотілося підкріпити наїзд на енергоринок?
Замінюють склад РНБО і до оприлюднення указів, тобто до набуття ними чинності, проводять засідання РНБО нелегітимним складом.
Повторюся, так у всьому.

Пацанчинки поспішають, бо розуміють, що схема довго не пропрацює.
Бо привіт передала вже не тільки Рада, яка відмовилась відправляти у відставку очільників СБУ, МО та МЗС без представлення кандидатів.

Бо Судді КСУ візуалізували жарт Зеленського про Україну-порнозірку, взявши на головну роль представника президента у КС.

Бо на третьому тижні царювання Зеленський зібрав в Києві та по регіонах перший масовий протест.

Тому вони будуть поспішати.

А нам все так же треба тримати їх якщо не на прицілі, то в тонусі, бо їм це шибко не до вподоби.
Будемо тримати.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаКоломойский отсудил у Ахметова 1,3 млрд грн
 
 
 
 
 
 вверх