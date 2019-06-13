 Коломойский отсудил у Ахметова 1,3 млрд грн

Согласно судебным материалам, в сентябре-2017 общее собрание акционеров ПАО "ЮГОК" приняли решение о выплате дивидендов на 16,16 млрд грн (10,16 грн в расчете на одну простую акцию), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на finbalance.

Как отмечается, в установленный законом срок дивиденды не были выплачены для ряда акционеров компании, в т.ч. Мелчет Инвест Лимитед (Багамы), Дакстон Холдингз Лимитед (Кипр), Лакрино Инвестментс Лимитед (Кипр), Милнербей С.А. (Британские Виргинские острова), Бриммилтон Лимитед (Британские Виргинские острова), Ренальда Инвестментс Лимитед (Кипр).

В мае-2018 указанные акционеры ОАО "ЮГОК" на основании договоров факторинга отступили соответствующие права требования для ООО "Спирит Финанс" в размере 1,17 млрд грн.

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Однако ПАО "ЮГОК" денежные обязательства перед ООО "Спирит Финанс" также не выполнило.

В рамках указанного судебного спора ОАО "ЮГОК" подавало встречный иск с требованием признать мнимыми (фактически агентскими) упомянутые договоры факторинга. Однако суд отказался удовлетворить эти требования ОАО "ЮГОК".

По данным госреестра, конечным бенефициаром ОАО "Южный горно-обогатительный комбинат" является Ринат Ахметов.

Учредителем ООО "Спирит Финанс" указано ООО "Спирит Солюшнс", учредителями которого в свою очередь является ряд физлиц. Среди них - в т.ч. Артем Замша, который с 2013 года является директором обанкротившейся компании "Аэросвит" и назначался главой наблюдательного совета Стахановского завода ферросплавов (эти структуры связывали с "приватовцами").

По данным издания, упомянутая выше кипрская компания Ренальда Инвестментс Лимитед, которая фигурирует в числе акционеров ПАО "ЮГОК, связанная с Игорем Коломойским.