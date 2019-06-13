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 Политика Украины
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Все про:КС (1322) уголовное дело (2285) Шевчук Станислав (33) ГБР (355)

 ГБР открыло уголовное производство против экс-главы КСУ Шевчука

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство в отношении бывшего председателя Конституционного Суда Станислава Шевчука.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в комментарии "Укринформу" пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.

"Следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением бывшим председателем Конституционного Суда", - сказала она.

Пресс-секретарь ГБР добавила, что дело было возбуждено после обращения народного депутата, в котором говорилось о том, что экс-глава КСУ незаконно назначил себе внештатных советников, что привело к лишним бюджетным расходам.

В настоящее время следователи проверяют действия бывшего председателя КСУ на признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

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Напомним, 14 мая Конституционный суд отправил своего главу Станислава Шевчука в отставку. В этот же день новым главой КС была избрана Наталья Шаптала.

На следующий день Конституционный суд обнародовал вывод постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, ставший основанием для увольнения Шевчука. Согласно этому выводу, Шевчук уволен за подрыв авторитета суда и давление на коллег.

21 мая бывший глава Конституционного Суда Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение.

Источник: https://censor.net.ua/n3132169
 
 
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Так Югіка ..за такі *гешефти * на шконку посадили !
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тебя за тупые картинки в категории "спам", уже давно нужно было сжечь на Лысой горе в Киеве..
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Хто посадив, Колєсников..? Й дійсно_Боря_ще той борець з криміналом.. ГБР открыло уголовное производство против экс-главы КСУ Шевчука - Цензор.НЕТ 9060
Наїзд на екс-суддю КС це відкрите залякування КС перед вироком по вазеліновому пасквілю.
Почерк рейдерів Корбана ні з чим не сплутаєш.
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Lvbnhj - а тебя расстрелять.....

1) Какой депутат подал заяву ?- а может Шуфрич....

2)незаконно назначил себе внештатных советников, что привело к лишним бюджетным расходам.Источник: https://censor.net.ua/n3132169
Может эти советники были необходимы для полноценной работы КС?
И такие ли это большие расходы ? - точно нет...

3) Ты уже решение суда читаешь, да? - если нет..., чего тогда этим чертом машешь изображая буйно-помешенного?
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В принципе он честный, так себе, взял некоторых под крыло, где то на хлеб надо зарабатывать, такой себе борец с безработицей.
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Это если бы вы устроились на работу в хорошее место, а потом устроили рядом своего друга детства.
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У НАС ВЕЗДЕ! ВСЕ ТОЛЬКО, ЧТО ТО ИЛИ КОГО ТО ПРОВЕРЯЮТ - НО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ И ВСЕМ ИЗВЕСТНОЕ, ЧТО ВСЕХ ИХ В КОНЕЧНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ И ОТПУСКАЮТ - ГЛАВНОЕ ВИДИМОСТЬ РАБОТЫ.
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Так внештатные советники вроде неоплачиваемые.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГБР открыло уголовное производство против экс-главы КСУ Шевчука
 
 
 
 
 
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