 ГБР открыло уголовное производство против экс-главы КСУ Шевчука

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в комментарии "Укринформу" пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.
"Следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением бывшим председателем Конституционного Суда", - сказала она.
Пресс-секретарь ГБР добавила, что дело было возбуждено после обращения народного депутата, в котором говорилось о том, что экс-глава КСУ незаконно назначил себе внештатных советников, что привело к лишним бюджетным расходам.
В настоящее время следователи проверяют действия бывшего председателя КСУ на признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.
Напомним, 14 мая Конституционный суд отправил своего главу Станислава Шевчука в отставку. В этот же день новым главой КС была избрана Наталья Шаптала.
На следующий день Конституционный суд обнародовал вывод постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, ставший основанием для увольнения Шевчука. Согласно этому выводу, Шевчук уволен за подрыв авторитета суда и давление на коллег.
21 мая бывший глава Конституционного Суда Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение.
Наїзд на екс-суддю КС це відкрите залякування КС перед вироком по вазеліновому пасквілю.
Почерк рейдерів Корбана ні з чим не сплутаєш.
1) Какой депутат подал заяву ?- а может Шуфрич....
2)незаконно назначил себе внештатных советников, что привело к лишним бюджетным расходам.Источник: https://censor.net.ua/n3132169
Может эти советники были необходимы для полноценной работы КС?
И такие ли это большие расходы ? - точно нет...
3) Ты уже решение суда читаешь, да? - если нет..., чего тогда этим чертом машешь изображая буйно-помешенного?