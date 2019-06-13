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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Фонд гарантирования вкладов (137) Бутусов Юрий (1739)

 У государства украли 724 млн на конкурсе Фонда гарантирования вкладов, но реакции властей и антикоррупционных органов нет, - Бутусов

7 июня у государства украли 724 миллиона на конкурсе Фонда гарантирования вкладов, продав с дискотом в 96% компании "Кернел" активы "Дельта Банка" номинальной стоимостью 4,85 млрд.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в фейсбуке.

"Судя по информации о продаже завода Фондом гарантирования вкладов, у страны нагло и откровенно украли 724 миллиона гривен - интересно, способны ли на эту аферу отреагировать антикоррупционные органы?

Молчат в НАБУ, может новости не все успели прочесть? Прискорбно, когда бизнесмен такого уровня как Андрей Веревский, принял участие в деле, очень похожем на откровенный грабеж. Который организовал Фонд гарантирования вкладов (директор - Константин Ворушилин).

В марте ФГВ провел аукцион по продаже производственного комплекса в Одесской области - "Ильичевский масложировой комбинат", "Ильичевский зерновой порт" и "Одесской масложировой комбинат", и за комплекс, оцененный в 4,85 миллиарда гривен, компания "Кернел" предложила 906 миллионов. Ок, пусть это в разы меньше суммы оценки, но хоть так, завод будет работать. Однако конкурс был отменен по суду. Но спустя три месяца, 7 июня, Фонд гарантирования вкладов проводит повторный конкурс по тем же самым заводам, и снова выигрывает "Кернел", но за другую цену - 182,5 миллиона гривен!

Ну ок, нет покупателей купить завод по оценочной стоимости, еще можно как-то объяснить, но как вы за три месяца опустили стоимость по сравнению с предыдущим конкурсом более чем в 4 раза?! Вы же сами задокументировали аферу. То есть после того, как "Кернел" согласился платить 906 миллионов, чиновники ФГВ и Кабмина подумали (Владимир Гройсман, привет) - а зачем столько платить в бюджет? Заплатите лучше разницу нам в карман, будет дешевле, а мы конкурс перенесем на каких-то три месяца. Интересно, а как будут теперь объяснять эту коррупцию? Что такого стряслось, что 39 тыс. кв. м промышленной недвижимости: действующий масложировой производственный комплекс с оборудованием, с доступом к подъездному железнодорожному пути и морскому транспортному порту, а также 5,43 га земель с целевым назначением для размещения масложирового комбината за три месяца подешевели более чем в 4 раза? Вроде не было там ураганов и торнадо, с чего бы так дешеветь заводу?

Молчат все государственные органы, да и не до того теперь государству...", - отмечает журналист.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132168
 
   
 Топ комментарии
 
Ну давайте порохоботы, затягивайте вашу волынку про зедебилов, пианино, буратино, чувака с ксивой, 4000 баксов, шавурму и остальной бред в ваших методичках.
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А тут монітори монітори..!? ...Вагонами та пароплавами потрібно бабло п...ти !.. У государства украли 724 млн на конкурсе Фонда гарантирования вкладов, но реакции властей и антикоррупционных органов нет, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7323
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У государства украли 724 млн на конкурсе Фонда гарантирования вкладов, но реакции властей и антикоррупционных органов нет, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2913...
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Є таке поняття "асоціація" ... Не зважайте. У государства украли 724 млн на конкурсе Фонда гарантирования вкладов, но реакции властей и антикоррупционных органов нет, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5137
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Бутусову самому надо взяться за продажу проблемных активов. Как смогли, так и продали.
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Не бреши. Если 3 месяца наза эта же контора готова была купить эти активы за 900 млн - не может такого быть, что вдруг цена снизилась до 182 млн - это очевидная афера.
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А где зеленский, разумков, богдан и прочая банда клоунов?
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Соя не тупіть !..Ворушилін ставленик Гонтаревої та вашого *Свинарчука * У государства украли 724 млн на конкурсе Фонда гарантирования вкладов, но реакции властей и антикоррупционных органов нет, - Бутусов - Цензор.НЕТ 36
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Не не не, при чём тут бывшие? У держави вкрали 724 млн на конкурсі Фонду гарантування вкладів, але реакції влади та антикорупційних органів немає, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6127
Опять на ПАПИРЕДНИКОВ валите? У держави вкрали 724 млн на конкурсі Фонду гарантування вкладів, але реакції влади та антикорупційних органів немає, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9670
ВСЯ ответственность теперь на фигляре и его бизнеспартнёрах с друзьями детства. У держави вкрали 724 млн на конкурсі Фонду гарантування вкладів, але реакції влади та антикорупційних органів немає, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5479
Теперь это ИХ свинарчуки. У держави вкрали 724 млн на конкурсі Фонду гарантування вкладів, але реакції влади та антикорупційних органів немає, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6353
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Ты еще соври, что теперь кум Порошка Юга - генпрокурор Зеленского и Гройсман - премьер Зеленского.
Это все люди Порошенко и явно не Зеленский за них отвечает, ибо они ему даже не подчиняются.
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так а почему твоя бобовая власть их не сажает? Рада добро не дала? или карманы для откатов пришивает?
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Бобовая - это кто?
Везде расставлены люди Порошка - у Зеленского пока даже нет полномочий их сменить.
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Скоро нужно будет менять фото!!! Рожи у "новых" значительно ярче!!!
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А шо это великий евронатореформатор Петр Алексеевич так скромненько в конце очереди притулился перед Муженко?
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Для кого-то пришел конец епохи бедности?
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Ну давайте порохоботы, затягивайте вашу волынку про зедебилов, пианино, буратино, чувака с ксивой, 4000 баксов, шавурму и остальной бред в ваших методичках.
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Щас накинуться, тільки проконсультуються. Новина сильно вдарила їх по тім'ячку...
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А где баканов или уже тоже в доле с барыгами ?
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Гройсман падло шеколадное -- все гнида распродаст !!! Только тюрьма с конфискацией без залогов и поручителей У государства украли 724 млн на конкурсе Фонда гарантирования вкладов, но реакции властей и антикоррупционных органов нет, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3925
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А тут монітори монітори..!? ...Вагонами та пароплавами потрібно бабло п...ти !.. У государства украли 724 млн на конкурсе Фонда гарантирования вкладов, но реакции властей и антикоррупционных органов нет, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7323
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У государства украли 724 млн на конкурсе Фонда гарантирования вкладов, но реакции властей и антикоррупционных органов нет, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2913...
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Все уже давно нашли.)))) Хорош фейкоменатием заниматься.
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Развёл, понимаешь ли действующий президент коррупцию и воровство.
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Геній, це ж потрібно за місяць! Мабуть не спав і не їв.Да соя вже берега пустилася...
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Где обновленное СБУ???? Где любимый Аваков???
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Вот почему Гросю не отправили в отставку, еще нужный человек. А если до осени оставят, эту всю мразь, останутся одни корешки. Да, ПОРОХОБОТИКИ.
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соплеботик, чем там кумовья-сваты-браты на должностях нынче занимаются? а не пора ли им поработать?
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Каждый гешефт воров имеет свои фамилии и мена ублюдков. Называйте открыто.
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ресурс Бутусова исполняет роль "снятия напряжения"
мы, все овцы, поскулим, почитаем, от праведного гнева обгадим свои портки и успокоимся
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Я так понимаю, что Беню в дерибан н пригласили???
И ещё вы ни чего не попутали? Порошенко месяц как не президент!!!
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Ничего ты не понимаешь -- какой президент ? Премьер министр держит на контроле такие продажи !!!
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А шо, Пинчук и Кучма даром ходили к зельцману?
Возьмите, не жалко!
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Зе дебилы у вас появился реальный шанс порохоботам насолить Вместо того , чтобы здесь постить всякую #уйню - бегом заявление в сбу баканову Сделайте их вместе 😂😂😂
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Они сейчас хором на "попередников" все валить будут.))) ПОПЕРЕДНИКИ все сбежали в ростов!!!
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Каких папередников? Кабмин тот же. Генпрокурор тот же. Министр финансов тот же. Глава НБУ тот же. Какие еще папередники? Все люди парашенки сидят на местах и уходить не собираются.
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Блин я и не знал , что баканов это засланный казачек от Пети Вот это спец операция с детских лет зе был к нему внедрён А вы порохоботы рассказываете , что беня за три года через сериал готовился
Вот где высший пилотаж
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методички старые, обновление задерживается
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та да. Государству теперь не до того. мы шутки про тарифы шутим.
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Гройсмана и весь кабмин надо гнать в три шеи. И Луценко тоже гнать надо.
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Пять лет эти сволочи разворовывали страну. И им еще мало. Уходить не собираются. Юга Генплокулол говорит: Зеленский не имеет права подавать меня в отставку. Совсем охренели, ворье шоколадное.
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бедненькие зелёненькие. везде свои люди сидят и нихрена с этим сделать не могут. та шож такое?
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Весь прикол в тому , що стадо обере його до парламенту .
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Написано правильно а по существу -манипуляция. За время существования ФГИ а это более 20! Лет,в фонд были переданы активы более 100 банков! И ВСЕ ЭТИ АКТИВЫ ВЫКУПАЛИСЬ ПО ТАКОЙ ЖЕ КОРРУПЦИОННОЙ СХЕМЕ. Наиболее активными "выкупалелями" и были бывшие владельцы банков. И почему Вадатурский "уважаемый"бизнесмен??? Такой же хапуга бюджета как и ВСЕ олигархи Украины. Какой смысл описывать единичную операцию,когда таких операций и на большие суммы тысячи???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ государства украли 724 млн на конкурсе Фонда гарантирования вкладов, но реакции властей и антикоррупционных органов нет, - Бутусов
 
 
 
 
 
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