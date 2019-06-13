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 Нацбанк подал две жалобы на судей, принимавших решения по "Приватбанку"

Национальный банк Украины подал в Высший совет правосудия две дисциплинарные жалобы на судей Окружного админсуда Киева за неподобающее поведение во время рассмотрения дел о национализации "Приватбанка".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Национальный банк 10 и 12 июня подал в Высший совет правосудия дисциплинарные жалобы на судей Окружного административного суда г. Киева Качура И.А., Келеберду В.И., Амелёхина В.В. и судью Печерского районного суда города Киева Пидпалого В.В.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 18 апреля судьи Окружного админсуда г. Киева по иску Коломойского приняли решение о признании незаконным и отмене решения о выведении неплатежеспособного ПАО КБ "ПриватБанк" с рынка при участии государства.

20 апреля судья Печерского райсуда Киева Пидпалый В.В. разорвал договор личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

"Национальный банк считает ненадлежащим поведение судей при рассмотрении указанных дел, поскольку в их действиях усматривается: безосновательное затягивание или непринятие мер по рассмотрению дела в срок, установленный законом, нарушение принципов равенства всех участников судебного процесса перед законом и судом, нарушение правил юрисдикции", - отмечается в сообщении.

В Нацбанке считают, что между открытием Окружным админсудом города Киева судебного производства по иску Коломойского (14 июня 2017 года) и принятием решения (18 апреля 2019 года) прошло 22 месяца. Следовательно, судьи нарушили сроки рассмотрения административного дела ввиду того, что суд должен начать рассмотрение по существу не позднее чем через 60 дней со дня открытия производства по делу, а в случае продления срока предварительного производства - не позднее следующего дня со дня окончания такого срока. В то же время суд рассматривает дело по существу в течение 30 дней со дня начала рассмотрения дела по существу.

Кроме того, в НБУ считают, что при рассмотрении иска судьи Окружного административного суда г. Киева не придерживались принципов равенства всех участников процесса, ведь ими было рассмотрено увеличение исковых требований без принятия этих требований к рассмотрению.

"В частности, 21 июня 2017 года истцом было подано заявление об изменении исковых требований, однако на подготовительном заседании судьи не приняли никакого решения о принятии к рассмотрению таких требований. В то же время Национальный банк и другие ответчики узнали о намерении суда рассматривать это исковое требование только 12 марта 2019 года, то есть во время судебного заседания по существу", - отмечает регулятор.

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В Нацбанке напомнили, что принятие исковых требований: оформляется письменным постановлением или протокольным постановлением, которое обязательно вносится в журнал судебного заседания; проходит на стадии подготовительного заседания.

Относительно действий судьи Печерского райсуда г. Киева Национальный банк отмечает следующее: "после принятия 20 апреля соответствующего решения судья Пидпалый В.В. до сих пор не составил полного текста решения по делу, хотя составление полного решения суда может быть отложено на срок не более 10 дней со дня окончания разбирательства".

Отмечается, что Национальный банк уже трижды подавал в канцелярию суда ходатайство о выдаче полного текста, однако никакого ответа по этому поводу не поступало.

К тому же, по мнению НБУ, в действиях судьи усматривается существенное нарушение норм процессуального права, что привело к нарушению правил юрисдикции, ведь спор относительно договоров поручительства, сторонами которого являются юридические лица, подлежит рассмотрению по правилам хозяйственного судопроизводства, а не гражданского.

Учитывая указанные обстоятельства, Национальный банк просит Высший совет правосудия привлечь указанных судей к дисциплинарной ответственности.

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Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

В то же время, член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк считает, что "Приватбанк" юридически невозможно вернуть предыдущим владельцам.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".

Источник: https://censor.net.ua/n3132163
 
   
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О наконец, хоть кто посмел возразить ручным судьям Бени
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Картинки просто бесподобные, особенно верхняя. Более точной характеристики существующему ЗЕбильному режиму я не видел. Нацбанк подал две жалобы на судей, принимавших решения по "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 2968 Нацбанк подал две жалобы на судей, принимавших решения по "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 2968 Нацбанк подал две жалобы на судей, принимавших решения по "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 4714
Браво, Лео Кот !!!!!
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Нехай НБУ розсекретить мотивувальну частину судового рішення, а мудрі люди самі розберуться хто винен -Гонтарєва і Ко чи суд!
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Ніби члени ВРП бабла зрубати не бажають. Птенцы гнезда Петрового.
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Вы хоть понимаете, что это не по теме - всё как раз наоборот.
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Сынок, ну нарисовал ты какую-то хрень, соснул у ЗЕбени, и ты думаешь, тебе заплатят? Был такой придурок в окружении ваЗЕлина, продажная *****, любитель дорогих квартир, Лещенко, он без мыла лез ваЗЕлину в задницу, и где он теперь? Его небритой мордой Зекоманда вытерла себе жопу и выбросила. Так всегда поступают с дешевыми проститутками. Не рви свой зад, болезный, делай выводы.
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Картинки просто бесподобные, особенно верхняя. Более точной характеристики существующему ЗЕбильному режиму я не видел. Нацбанк подал две жалобы на судей, принимавших решения по "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 4714
Браво, Лео Кот !!!!!
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Мы выкачаем из вас(мародеров и коррупционеров)все,в бюджет Украины, до последней копейки того, что вы крали все 5 лет.
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Мы - это партия Литвина? Типа привет с того света? Нацбанк подал две жалобы на судей, принимавших решения по "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 7679
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Пэтрэ тут не причем, цэ не его реформы, у него хорошие.
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О наконец, хоть кто посмел возразить ручным судьям Бени
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Телеведущий Иванов отказался идти на выборы от "Слуги народа" из-за "ватного окружения" Зеленского
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Наши судьи ведут себя как дешевые двадцатигривневые проститутки с окружной. Петро досиживал последние дни в своем кабинете, а эти сволочи в мантиях толпой побежали к Бене, оказать ему оральные услуги. Представляю, что это быдло в мантиях будет творить через полгода. Чегой-то мне кажется, что они и с Бандюковича снимут судимость и вернут ему все конфискованное бабло.
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Реформа реформою, а ведь люди на местах остались те же. Это я тем кто винит Петю в реформе судовой системы.
Какая бы идеальная не была реформа, воплощает её в жизнь те же люди что и раньше.
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Мне кажется, судьи выжидали. А вдруг Беня на кол посадит. Консультировались. И, возможно, из АП ответили: "Поступайте по закону". Ну, они и поступили. Беня суды проиграл. Но без консультаций с АП наши судьи работать не могут. Не привыкли.
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Коли такого монстра як НБУ судді поставили раком , то про яку справедливість може йти мова , коли там (в суді) опиниться , "пересічний" . А Європа щось там бубнить про "вдалу судову реформу" .
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНацбанк подал две жалобы на судей, принимавших решения по "Приватбанку"
 
 
 
 
 
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