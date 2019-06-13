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 Происшествия, Общество
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Все про:Нацполиция (9544) злоупотребление (48) ГБР (355)

 Полиция в Запорожской области проводила обыски у бизнеса и продавала незаконно изъятое имущество, - ГБР

Следователи теруправления Государственного бюро расследований в Мелитополе Запорожской области расследуют уголовное производство относительно полицейских, которые обманом организовывали обыски у предпринимателей, а затем грабили их.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что работники полиции на основании недостоверной информации обращались в суд с ходатайствами о проведении обысков у предпринимателей.

"В дальнейшем в ходе проведения обысков правоохранители изымали материальные ценности на значительные суммы денег и присваивали их через подконтрольные предприятия", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, в настоящее время выявлено, что только во время одного обыска было незаконно изъято и впоследствии реализовано в пользу посторонних лиц имущества предприятия на сумму более чем на 300 тысяч гривен.

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В ведомстве добавили, что в целом правоохранителями проведено 24 подобных обыска, причиненные бизнесменам убытки устанавливаются.

Проводится досудебное расследование по факту злоупотребления работниками полиции властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Источник: https://censor.net.ua/n3132161
 
 
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Преступники сейчас с полицией в одной лодке -- ксиву дали ствол дали и крутись как можешь Полиция в Запорожской области проводила обыски у бизнеса и продавала незаконно изъятое имущество, - ГБР - Цензор.НЕТ 9219
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АВАКОВ БЫЛ В ДОЛИ - АВАКОВА В ОТСТАВКУ
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до чего аваков довел - в отсавку
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Преступники сейчас с полицией в одной лодке -- ксиву дали ствол дали и крутись как можешь Полиция в Запорожской области проводила обыски у бизнеса и продавала незаконно изъятое имущество, - ГБР - Цензор.НЕТ 9219
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Чем хуже пять лет "реформатор" проводил реформу в своем подразделении - тем лучше его встречают в "новой" зе-команде.
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Распустил нынешний за 24 дня правления полицию, обыски, продажа. Верно тут один подметил, при Поршенко такого не было.
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ой что-то вспомнилось видео, где менты приехавшие на ограбление ювелирки... прощелкали работающие видеокамеры и стали тырить золотишко в трусы и карманы)))))
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ПОЛІЦАЇ АВАКЯНА-РЮКЗАКОВИЧА В ПОВНІЙ СВОЇЙ КРАСІ.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция в Запорожской области проводила обыски у бизнеса и продавала незаконно изъятое имущество, - ГБР
 
 
 
 
 
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