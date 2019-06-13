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 Политика Украины
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 Апелляция на приговор Януковичу: суд постановил назначить запасного судью и огласил даты следующих заседаний

Сегодня состоялось первое заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению апелляции на приговор четвертому президенту Украины Виктору Януковичу в деле о госизмене.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Коллегия судей Киевского апелляционного суда решила назначить запасного судью во время апелляционного рассмотрения в данном уголовном производстве в соответствии с требованиями УПК Украины", - написала она в фейсбуке.

Апелляция на приговор Януковичу: суд постановил назначить запасного судью и огласил даты следующих заседаний 01

Также, по ее словам, суд определил даты следующих судебных заседаний: 15.07.2019 года в 11:00 и 22.07.2019 года в 11:00.

Представитель стороны обвинения прокурор Руслан Кравченко сообщил, что сторона обвинения уверена, что приговор Оболонского районного суда города Киева законный, обоснованный и мотивированный, в связи с чем также уверена в своей победе в апелляционной инстанции.

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Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в ведении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

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При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

1 марта Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор Януковичу.

6 марта апелляционный суд вернул приговор по делу о госизмене В.Януковича с апелляционными жалобами его адвокатов в Оболонский суд для рассмотрения заявлений об исправлении описок и о разъяснении приговора.

20 марта Оболонский суд отказал защите Януковича в удовлетворении заявлений о разъяснении приговора по делу о госизмене на основании того, что приговор "изложен четкими и понятными словами и предложениями". Также суд отказал адвокатам в исправлении описок в приговоре по этому делу.

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Кроме того, суд призвал защиту Януковича не подавать необоснованных заявлений и не препятствовать этим рассмотрению приговора в апелляционном суде.

Апелляция на приговор Януковичу: суд постановил назначить запасного судью и огласил даты следующих заседаний 02

Источник: https://censor.net.ua/n3132159
 
 
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За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в ведении агрессивной войны - к 12 годам.

То чому загальний термін 13 років, а не 25 ????
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над полем "правосудия" операция сложения не работает.
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При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена).

Смішно навіть...Людина вже сиділа за злочин. Як це можна погасити ???
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"суд постановил назначить запасного судью" (с)
Вони там у фотбол грають?
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Соя 5 лет блеяла что Янукович виновен во всех смертных грехах, начиная от воровства денег из государственной казны и заканчивая расстрелом майдана - в итоге разродилась одним приговором за письмо пуйлу.
А учитывая что Янукович-младший обналичивал и выводил деньги через банк Порошенко, а многие менты времен Януковича сохранили свои должности при Порошенко - подозреваю что все остальные дела в отношении его похерены.
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Это уже сурьезно. Така жара, а сколько работы. Хорошо запасной имеется.
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Намечается "новое" лицо ЗЕ-команды!
А лохи все думали "кто будет премьером"?

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