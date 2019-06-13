 Следователь Смитюх, объявивший мне о подозрении в деле "Межигорья", имеет конфликт интересов на почти $1 млн, - Ющенко. ДОКУМЕНТ

Об этом Ющенко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Миллион долларов за подозрение Ющенко! Сообщая мне о подозрении, следователь Смитюх Александр Федорович не сообщил своего руководителя Сергея Горбатюка о реальном конфликте интересов стоимостью почти 1 млн долларов. Так, Смитюх Александр Федорович является близким родственником (племянник) Смитюха Григория Евдокимовича (27 февраля 1961 года) - украинского политика, члена Партии регионов, который во времена Леонида Кучмы был заместителем Руководителя Государственного управления делами. Во время пребывания в должности в Государственном управлении делами Смитюк Г.Е. был выдан ордер на квартиру по адресу: г.. Киев, ул. Институтская, 18-А. В дальнейшем при смене власти, во времена президентства Ющенко В.А. распоряжением № 32 руководителя Государственного управления делами от 31.05.2005 года в связи с нарушением требований жилищного законодательства было отменено распоряжение № 27 от 27 января 2004 года "О предоставлении жилого помещения", которым была выдана квартира. В дальнейшем по указанной квартире был инициирован ряд судебных дел в которых сторонами выступают ООО "СІГОО" (35532873), и ООО "Міжнародна компанія "Антарес" (20056770) конечным бенефициаром которых является Смитюх Григорий Евдокимович. При этом, ориентировочная рыночная стоимость квартиры на сегодня составляет примерно 940 000 долларов США", - заявил Ющенко.
."Наличие родственных отношений между Смитюхом Григорием Евдокимовичем и Смитюхом Александром Федоровичем, спорных правоотношений, возникших по указанным судебным спорам по квартире, обстоятельств установленных судебными решениями, свидетельствуют об имеющемся реальный конфликт интересов по уголовным производствам относительно Ющенко Виктора Андреевича", - акцентировал экс-президент.
"Согласно Закону Украины "О предотвращении коррупции" Смитюх Александр Федорович является субъектом, на которого распространяется действие этого закона, а потому должен был сообщить своему непосредственному руководителю Горбатюку Сергею Викторовичу о реальном конфликте интересов, а последний должен был предотвратить такой конфликт при осуществлении досудебного расследования указанных уголовных производств. В связи с указанными обстоятельствами я обратился с заявлением к Генеральному прокурору о проведении проверки указанных обстоятельств, и предоставления им правовой оценки", - резюмировал Ющенко.
Напомним, Ющенко по делу Межигорья подозревают в завладении имуществом стоимостью 540 млн. грн. Адвокат Ющенко, в свою очередь заявил, что эти подозрения: "Абсурд и ахинея. Готовы доказывать свою полную невиновность".
Почему нет никах претензий относительно собранных средств? Помнится, Кличко там тоже принимал участие!
ні до Ющенка вчепились, мабуть мстять ще за перший Майдан.
педро не рискнул кинуть омон на выборы
оба они подонки
По сути конфликта интересов - блеск! Но не меньший блеск это то что Ющер помогал отжимать Межигорье хряку. Всё отлично! Время лопающихся фурункулов))) Много гноя, но для организма в целом хорошо.
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А почему Ющенко говорит пишет об этом в Facebook но не подает в суд?
Когда человек поступает подобным Ющенко образом это говорит о том шо он ищет отмазку перед общественностью.
И только НЕЗАВИСИМЫЙ суд установит истину!!!
Вечно в кожаных перчатках, чтоб не сделать отпечатков,...