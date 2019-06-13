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 Экономика
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 Правительство решило ключевой кадровый вопрос для своевременного запуска энергорынка, - Корольчук

Кабинет Министров назначил директором государственного предприятия "Оператор рынка" Владимира Евдокимова. Соответствующее решение правительство приняло на заседание 12 июня.

Текст распоряжения размещен на Правительственном портале, пишут Українські новини.

Последние годы Владимир Евдокимов возглавлял Проектный офис Координационного центра по внедрению реформы рынка электроэнергии.

Как сообщал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, назначение Евдокимова существенно повышает шансы на своевременное введение нового рынка электроэнергии 1 июля.

"До последнего времени оставалось несколько вопросов, без решения которых запуск конкурентного рынка электроэнергии было невозможно. Назначение Кабмином директора госпредприятия" Оператор рынка "и утверждение постановлений о ПСО и аукционы делает своевременный запуск рынка более чем вероятным", - отметил эксперт.

Напомним, новый рынок электроэнергии должен заработать с 1 июля 2019 года, в соответствии с Законом Украины "О рынке электроэнергии". Запуск рынка - обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. Это одно из условий программы сотрудничества с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС.

17 апреля Кабинет Министров создал госпредприятие "Оператор рынка", которое будет отвечать в новом рынке электроэнергии рынка "на сутки вперед" и внутришньодобовий рынок. Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня заявил, что рынок будет запущен вовремя.

Источник: https://censor.net.ua/n3132157
 
 
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Зеленский же обещал понизить тарифы. А с открытием рынка они только повысятся Правительство решило ключевой кадровый вопрос для своевременного запуска энергорынка, - Корольчук - Цензор.НЕТ 4269
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Снимись с ручника.
Зе-команда уже сказала, что то все были "шутки" и никто ничего понижать не будет.
А Ротердам+ - афигенно классная штука и никакой коррупции в ней на самом деле нет.
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А, так они пришли к власти просто поржать? збс Правительство решило ключевой кадровый вопрос для своевременного запуска энергорынка, - Корольчук - Цензор.НЕТ 9129
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жаль шо они еще не созрели насчет шутки - шо зелю президентом выбрали - а то уже по моему пора
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Чому не Путіна? Це його проект - хай і керує.
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Давай давай повышай! Пусть люди тащатся от повышения всего и вся особенно классно это повышение скажется на результат выборов! людям если не мозгами так кошельком будут доказывать кого надо выбирать!!
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Цей проект Петя Параша з Вовою Балбесом замутили. Намиють мільярди на пенсах і втечуть, як завжди.
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100%! я уверен что все они которые 5 последних лет тут мутили все спокойно отчалят! как говорится за 28 лет независимости ни одного высшего чиновника ни привлекли ни посадили все спокойно с наворованным отплыли и живут и дули тыкают лохам из Украины!!
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бедный - вечно на таких как ты олигархи проклятые наживаются))))
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Ну вы поняли, да? Теперь будем на внешнем рынке покупать свою же електроенергию по мировым ценам. Правительство решило ключевой кадровый вопрос для своевременного запуска энергорынка, - Корольчук - Цензор.НЕТ 5263
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Запуск рынка - обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. Это одно из условий программы сотрудничества с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС

Тоесть нашу електроенергию будут продавать нам по ценам ЕС. За ето нам повысят в 10 раз тарифы, а МВФ нашей власти даст еще денег.
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правильная фраза "ДЕНЬГИ ДАДУТ ВЛАСТИ НА РАСПИЛ!" А ЛОХИ на то и ЛОХИ чтобы за все платить! и какая разница как это называть ТАРИФЫ или НАЛОГИ!!
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Идите нафиг дыбилы...они только решили...гниды хлтели на горбу украинцев в рай въехать, но их грубо приземлили.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПравительство решило ключевой кадровый вопрос для своевременного запуска энергорынка, - Корольчук
 
 
 
 
 
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