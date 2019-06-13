 За три месяца на Донбассе погибли 10 и получили ранения 35 гражданских, - доклад ООН

Об этом говорится в "Докладе о ситуации с правами человека в Украине 16 февраля - 15 мая 2019 года", представленном в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В период с 16 февраля по 15 мая 2019 года УВКПЧ (Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. - Ред.) зафиксировало 45 жертв среди гражданского населения, связанных с конфликтом: 10 погибших и 35 раненых, на 181 процент больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом, с 16 ноября 2018 года до 15 февраля 2019 года, когда были зафиксированы 16 жертв среди гражданского населения (2 погибших и 14 раненых)", - отмечается в докладе.

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Также сообщается, что отчетный период был отмечен наименьшим количеством жертв среди гражданского населения по сравнению с аналогичными календарными периодами - с середины февраля до середины мая 2015-2018 годов.