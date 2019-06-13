 Степанов - Семераку: Вернув экопроверки судов, вы ударите по бизнесу, а море не перестанет быть "зеленым"

Об этом глава Одесской ОГА написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Оказывается, море в Одессе зацвело... из-за взяток. Вернее, их недостаточного количества. Мол, в прошлом году в порты зашло много судов, которые "ековзяточники" (их министр почему-то называет инспекторами) не успели "подоить". Поэтому Семерак пообещал требовать на Кабмине "возвращение полноценных экологических проверок". Каким образом это повлияет на карманы чиновников и проверяющих - понимаю. Как негативно отразится на бизнесе и инвестициях в Украину - тоже. Неясно только, при чем здесь экология?" - отметил Степанов.

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Он добавил, что причиной позеленения моря являются не балластные воды судов, а канализационные и дождевые стоки.

"Господин министр, я, конечно, могу рассказать вам о природных и климатических изменениях, но, к сожалению, вы вряд ли поймете о чем я говорю. Поэтому просто доверьтесь специалистам. Они уже давно определили причины цветения моря: водоросли, жара, снижение солености воды и... деятельность людей. Да, море загрязняется. Но не балластными водами, а канализационными и дождевыми стоками - с берега. На какие "ековзяточники" почему-то закрывают глаза", - подытожил Степанов.