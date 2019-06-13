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 Политика Украины, Общество
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Все про:море (302) Одесса (5486) Семерак (317) Степанов Максим (111)

 Степанов - Семераку: Вернув экопроверки судов, вы ударите по бизнесу, а море не перестанет быть "зеленым"

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак потребовал возвращения экопроверок судов из-за зеленого моря в Одессе. Губернатор Одесчины Максим Степанов сказал, что это не поможет предотвратить позеленение моря, но может навредить бизнесу.

Об этом глава Одесской ОГА написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Оказывается, море в Одессе зацвело... из-за взяток. Вернее, их недостаточного количества. Мол, в прошлом году в порты зашло много судов, которые "ековзяточники" (их министр почему-то называет инспекторами) не успели "подоить". Поэтому Семерак пообещал требовать на Кабмине "возвращение полноценных экологических проверок". Каким образом это повлияет на карманы чиновников и проверяющих - понимаю. Как негативно отразится на бизнесе и инвестициях в Украину - тоже. Неясно только, при чем здесь экология?" - отметил Степанов.

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Он добавил, что причиной позеленения моря являются не балластные воды судов, а канализационные и дождевые стоки.

"Господин министр, я, конечно, могу рассказать вам о природных и климатических изменениях, но, к сожалению, вы вряд ли поймете о чем я говорю. Поэтому просто доверьтесь специалистам. Они уже давно определили причины цветения моря: водоросли, жара, снижение солености воды и... деятельность людей. Да, море загрязняется. Но не балластными водами, а канализационными и дождевыми стоками - с берега. На какие "ековзяточники" почему-то закрывают глаза", - подытожил Степанов.

Степанов - Семераку: Вернув экопроверки судов, вы ударите по бизнесу, а море не перестанет быть зеленым 01

Источник: https://censor.net.ua/n3132149
 
 
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Млять,ну почему все пытаются довести до маразма?
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Степанов сейчас "губернатор" Одесской области? Вроде ж Петька его увольнял?
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Это скот, ему экология и здоровье людей до заднего места.
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ЭЭЭ, Цензор! А куда делась статья про то что Тимошенко решила подставить Зерро с конституционным судом?
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Море позеленіло, бо його обісрали. Нічого срати в море - можна буде купатись.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтепанов - Семераку: Вернув экопроверки судов, вы ударите по бизнесу, а море не перестанет быть "зеленым"
 
 
 
 
 
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