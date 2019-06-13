 В Украине начала работу новый посол Финляндии Лаине. ФОТО

Об этом говорится на странице МИД в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Заместитель министра Сергей Кислица принял копии верительных грамот от новоназначенного посла Финляндии в Украине Пяйви Марит Лаине", - говорится в сообщении.

Отметим, в конце мая предшественник Лаине - Юха Виртанен завершил дипломатическую миссию в Украине.

Временным поверенным в делах Украины в Финляндии является Илья Квас.

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