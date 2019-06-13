 В Украине начала работу новый посол Финляндии Лаине. ФОТО

Об этом говорится на странице МИД в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Заместитель министра Сергей Кислица принял копии верительных грамот от новоназначенного посла Финляндии в Украине Пяйви Марит Лаине", - говорится в сообщении.
Отметим, в конце мая предшественник Лаине - Юха Виртанен завершил дипломатическую миссию в Украине.
Временным поверенным в делах Украины в Финляндии является Илья Квас.
вот в китайском много иероглифов, с чтением "х**" так просто вставляют "э" для благозвучия и никаких проблем: "хуэй" - это нормально...
не могли и финны подсуетиться в этом плане что ли...
Мика Сало
чтобы не думали шо у них все такие фамилии
а пока ... стадион, так стадион))
почтиточно украинская - хапа сало