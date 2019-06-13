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 Экономика
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Все про:энергетика (1081) Укрэнерго (144)

 Импорт электроэнергии повысит конкуренцию в новом рынке, - руководитель "Укрэнерго" Ковальчук

Импорт электроэнергии, который станет возможным после реформы электроэнергетики с 1 июля 2019 года, повысит конкуренцию на рынке.

Об этом пишет эксперт по энергетическим вопросам Украинского института будущего Адриан Прокип, сообщают Українські новини.

"Есть разные пути предотвращения злоупотреблений участниками рынка (электроэнергии - ред.). Один из наиболее эффективных - импорт. Сегодня возможность импорта электроэнергии фактически заблокирована на регуляторном уровне. Но с запуском рынка, он (импорт электроэнергии - ред.) будет свободно осуществляться", - пишет А.Прокип в статье "Страх и ненависть на рынке электроэнергии".
Данную точку зрения поддерживает руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Прошу обратить внимание, что с 1 июля 2019 года в нашу страну станет возможным (наконец-то) импорт электрической энергии", - написал В.Ковальчук на своей странице в Facebook.

По мнению Ковальчука, импорт электроэнергии может стать дополнительным фактором, повышающим конкуренцию на рынке электроэнергии.

В свою очередь, Антимонопольный комитет Украины подтвердил, что у него есть все механизмы и полномочия для того, чтобы на рынке не было антиконкурентных злоупотреблений.

"Мы имеем все необходимые инструменты чтобы остановить нарушения конкурентного законодательства - как механизм рекомендаций, так и механизм штрафов. Мы понимаем какие потенциально компании могут быть ответчиками с точки зрения АМКУ. Мы приветствуем первый шаг по либерализации рынка", - заявила Татьяна Кулешова, директор департамента АМКУ по исследованиям и расследования рынков ТЭК и ЖКХ.
С 1 июля в рамках второго этапа энергореформы заработает оптовый рынок электроэнергии, включающий рынок двухсторонних договоров, рынок на сутки вперед и внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. Антимонопольный комитет Украины намерен отслеживать процесс формирования предложений электроэнергии, условия договоров и специфику ценообразования на этих рынках. Это сделает невозможным доминирование отдельных компаний на рынке и установление экономически необоснованных цен.
Реформа рынка электроэнергии проводится в рамках имплементации Украиной Третьего энергопакета ЕС. Целью реформы является создание конкурентного оптового и розничного рынков электроэнергии по европейской модели.
От своевременного введения второго этапа реформы зависит получение Украиной макрофинансовой помощи от ЕС (500 млн евро) и кредита Всемирного банка (500 млн евро).

Источник: https://censor.net.ua/n3132143
 
 
 Топ комментарии
 
Суть Аферы:
Ахметов скупив с помощью Пети за безценок почти всю енергетику страны будет продавать нашу дешовую електроенергию по 50копеек/кВт за бугор набивая себе карманы валютой. А нам будут импортировать импортную електроенергию по 6-10грн/кВТ и рассказывать что ето мировая цена такая. Мол никуда не денешься. нужно платить АТОпутиннападэ или настанет енергетический кризис если не будем покупать електроенергию из зарубежа.
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Сами продаем за бугор свою дешовую електроенергию, зато будем импортировать чужую втридорога чтобы оправдать повышение цен якобы на внешнем рынке? Точно так же будет как с газом. Пока газ был украинским он был дешовый, а когда начали якобы импортировать уже получили европейские цены на газ для населения.
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Думаю, Ахметов изобретёт виртуальный реверс ээ через прокладки из ЕС.
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Беня уже в истерике...марионеток своих дергает за нитки требуя отложиьь рынок электроэнергии...
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Пока, что Бене - по россии. Затраты на электроэнергию переложатся на потребителя и вернутся с торицей, пока что.
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Страшний Бєня. А при виробництві муки, випічці хліба, в-ві українських шкарпеток електроенергія на використовується ?. Ціни на всі товари не зростуть? Єдиний хто втратить - ця клятий Бєня?
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У тебя денег не хватит сидеть и строчить этот понос после введения рынка электроэнергии. Наслаждайся, пока дешевый тариф.
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як тільки з'явиться можливіть імпорту е/е, одразу українські ціни на неї вирівняються з польськими, словацькими... А там, на наші гроші, від трьох грн за кіловат для підприємств до чотирьох гривень вроздріб (читай - для населення).
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особенно, когда импортная электроэнергия в разы дороже своей ..., но можно поправить и догнать цену до цены импортной и вот тогда то ...
Імпорт електроенергії підвищить конкуренцію на новому ринку, - керівник "Укренерго" Ковальчук - Цензор.НЕТ 9524
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Сами продаем за бугор свою дешовую електроенергию, зато будем импортировать чужую втридорога чтобы оправдать повышение цен якобы на внешнем рынке? Точно так же будет как с газом. Пока газ был украинским он был дешовый, а когда начали якобы импортировать уже получили европейские цены на газ для населения.
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Імпорт ???
Торговий партнер петьки ахметка працює на експорт , а цей хоче імпортувати

Забрати Бурштинську Гес в держ власність і не треба буде імпортувати !
Забрати можна так само як і забрали в Бені Приватбанк з тією самою мотивацією: впливає на економіку України !
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Для кого ета лапша что импорт приведет к снижению цен? Наоборот, запред експорта нашей електроенергии приведет к снижению цен. Почему сейчас в Киеве людям не дают подключить трехфазные многотарифные счетчики на 10-20кВт, а нашу електроенергию продают по копеечным ценам за бугор?
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Суть Аферы:
Ахметов скупив с помощью Пети за безценок почти всю енергетику страны будет продавать нашу дешовую електроенергию по 50копеек/кВт за бугор набивая себе карманы валютой. А нам будут импортировать импортную електроенергию по 6-10грн/кВТ и рассказывать что ето мировая цена такая. Мол никуда не денешься. нужно платить АТОпутиннападэ или настанет енергетический кризис если не будем покупать електроенергию из зарубежа.
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Думаю, Ахметов изобретёт виртуальный реверс ээ через прокладки из ЕС.
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Я больше скажу: вот это "иностранная" электроэнергия по 6-10грн. будет идти к нам через прокладки, изначально продаваемая "за границу" по 50 коп.
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Так и будет. Не зря же Ахметов скупил все обленерго и електростанции. Он ведь что то знает то чего нам не говорят. Да еще дотации будет требовать от государства мол он експортер и самый большой валютно-наполнитель бюджета. Как Косюк сейчас.
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по 50копеек/кВт, показывая себестоимость 1,50копеек/кВт

и рыжим рылом в корыто(бюджет) здопоможите терпиле убыточному на 1 гривночку с киловатика
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"Прошу обратить внимание, что с 1 июля 2019 года в нашу страну станет возможным (наконец-то) импорт электрической энергии", - написал В.Ковальчук

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А шо эта руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук так переживает за импорт электроэнергии?

Для торгаша: чем меньше конкурентов, тем выгоднее для его бизнеса.

Это не нормально когда бизнесмен заботится о появлении конкурентов.

А значит эта реформа электроэнергетики написана шакаладной шоблой под ахметова, вместо Роттердам +.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаИмпорт электроэнергии повысит конкуренцию в новом рынке, - руководитель "Укрэнерго" Ковальчук
 
 
 
 
 
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