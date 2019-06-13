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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1741) Россия (73009) Донбасс (18719) наемники РФ (852) Хомчак (35)

 Наемников на Донбассе контролирует Россия, - Хомчак

Война на Донбассе - это проект России.

Об этом сказал в интервью BBC News Украина начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак, отвечая на вопрос, контролирует ли Россия наемников РФ на Донбассе, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, контролирует. Боевики на Донбассе откуда взялись? Это же проект России", - заявил Хомчак, кооментируя заявление президента Владимира Зеленского  о "потере Россией контроля над наемниками".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Надеемся, что российская сторона возобновит контроль над наемниками, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3132139
 
 
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А на четвертый день...Зоркий Сокол увидел...что четвертой стены в сарае нет..（с）😀
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Хомчак, РФ не контролирует, а содержит, руководит и дает свои регулярные войска и военную технику на оккупированные земли. А это разные вещи.То есть РФ - единственный оккупант и враг, а руководимые ею сепары - это мизерная часть войск оккупанта.
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и ваще,1 и 2 армейские корпуса входят в состав 58 армии агрессора.какие нафиг наемники?кадровые военные по контракту.
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Да. И меня удивляет, что и новая власть не называет вещи своими именами, а юлит и вешает людям лапшу на уши. Если РФ только контролирует,то освобождайте Донбасс за 2 нед и ставьте точку на этой войне. А если РФ - агрессор и сама воюет, то сдерживайте наступление и потихоньку освобождайте участками территорию Украины. А лапша никому не нужна. Уже 5 лет висит на ушах эта лапша.
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Та нафиг тебе дефективный?
Слушай кало-мойшу
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Беня сказал, ...гражданская война..., значит гражданская война.
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Ви правий, але слова важливі для імпічменту Найманців на Донбасі контролює Росія, - Хомчак - Цензор.НЕТ 6569
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ну ему 5 лет некогда было разбираться-а ща столкнулся и дотумкал Найманців на Донбасі контролює Росія, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9498.респект
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навіть тоді, коли під Іловайськом драпав - не розібрався, з ким домовлявся про коридори...
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Но Это же идет в разрез с мненинем нашего преЗЕдента! - он думает там повстанцы и раска федераска их не контролирует!!!
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У ЗеКоМанди права рука не знає що робить ліва.
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Начштаба умен. Наверняка знает, откуда люди берутся.
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Так. бо є припущення, що він певний час тому сам був дитиною, перш ніж подорослішати. Це було невдовзі після того, як він народився після запліднення жінки чоловіком. Важливий факт: ці чоловік та жінка були його батьками.
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Взагалі то у мене є сумніми.шо він народився після запліднення жінки чоловіком
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Но "они наши люди!" - Зеленский в своей инаугурационной речи
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как уже достал этот бред!!ничего,что расея и захватила украинскую землю
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А на четвертый день...Зоркий Сокол увидел...что четвертой стены в сарае нет..（с）😀
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А для того что бы это понять...надо было обязательно стать начальником ГШ？без этого ни как？ а умные люди и без этого давно это поняли...
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Снова этот хенерал начнет завтра заявлять, что его не правильно поняли. Володя (он так просил себя называть), заявил обратное, что "повстанцев" мухосранск контролирует очень плохо. Я так понимаю, предложил контролировать хорошо.
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А чем это отличается от заявления по тарифам, вот только кто после выборов объявит это шуткой ? По логике зеленого болота - сам же Хомчик
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И не только контролирует ,Московия сама там воюет посылая с кадровыми офицерами наёмников с колоний Московии,Этим бы наёмникам создавать у себя такие государства как Украина,а они на Донбассе укрепляют своё рабство перед Найманців на Донбасі контролює Росія, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1413 .
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Та вы хоть каждый день это повторяйте - Зелю НЕ ОТМАЖЕТЕ!
"Слово не воробей, вылетело - не поймаете."
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"Наемников на Донбассе контролирует Россия, - Хомчак" - а Зеленский шутит, что Россия не контролирует повстанцев.
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Найновостная новость из всех новостей!! Гениальный аналитический вывод! С Вовкой поделись, он не в курсе.
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Да если ПЕТРУХА не смог ничего сделать, а он СТРАТЕГ еще тот, то шо могут сделать нынешние? Петрухе не хватило еще 5 лет, что бы закончить НАРАБОТКИ. Не понял народ.
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Несостыковочки у них там. Бене это может не понравиться.
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А, ну понятно - то була шутка, що Рашка не контролює обдроченців. Смішно. ЗЄля обіцяв що всі будуть улибаця от і слухаємо *********** клоунів.
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А полицаев во вторую мировую контролировал Гитлер .
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Найомнікоф чи ПАФ-станців? Зеботи, хтось може прокоментувати?
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Сегодня это полный раша
Но начинали его уроды, которые сидят в Киеве сегодня
ну и один в Славяносербске
всего один
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На Донбассе с нами воюет сама россия ! А обдроченцы помагают им . А Хомчак говорит нейтрально .
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Ну ти скажи! Хто б міг подумати. Оце новина так новина. Хоча Гепа в Харкові стверджує що ніякої війни нема. А це все вигадки.
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"Наемников на Донбассе контролирует Россия, - Хомчак"
Найманців на Донбасі контролює Росія, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5408
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Значит всё-таки вышли из под контроля?!
Так да права говорящая голова бени?!
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Ого! Срочно в печать! 5 лет никто не знал кто ж контролирует боевиков и вот неожиданная скандальная правда!
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Пересекся намедни с жителями днра, говорят лоханулись мы поддержав сепаров, сейчас у них полная жопа, вернуть бы сейчас всё назад, но заразу говорят трудно вывести, лучше не заносить. Отакої...
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Говорят очень надеятся на Зеленского...Ну хоть не на ***** или регионалов.
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«Если единожды впустишь русскую вошь в шубу, обратно ее извлечь будет трудно», - заявил латвийский депутат Эдвинс Шноре в своей статье «Цель - латышская Латвия».
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Йому цю думку підказали,чи сам дійшов?. Найманців на Донбасі контролює Росія, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9298
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Ти гля! І мєсяца нє прошло с 21 апрєля, а уже сколько откритій чудних сдєлала ЗєКоМанда!
(Да, і откровєній, нє мєнєє чудних. Сєгодня по Радіо 1 пояснілі, что слова ПрЗєдєнта о сніженіі таріфов: «било всєго лішь шуткой»...
Во как...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаемников на Донбассе контролирует Россия, - Хомчак
 
 
 
 
 
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