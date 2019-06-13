"Наемников на Донбассе контролирует Россия, - Хомчак"

Об этом сказал в интервью BBC News Украина начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак, отвечая на вопрос, контролирует ли Россия наемников РФ на Донбассе, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, контролирует. Боевики на Донбассе откуда взялись? Это же проект России", - заявил Хомчак, кооментируя заявление президента Владимира Зеленского о "потере Россией контроля над наемниками".

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