"Наемников на Донбассе контролирует Россия, - Хомчак"

Об этом сказал в интервью BBC News Украина начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак, отвечая на вопрос, контролирует ли Россия наемников РФ на Донбассе, передает Цензор.НЕТ.
"Конечно, контролирует. Боевики на Донбассе откуда взялись? Это же проект России", - заявил Хомчак, кооментируя заявление президента Владимира Зеленского о "потере Россией контроля над наемниками".
Слушай кало-мойшу
Отэта новость!!!
"Слово не воробей, вылетело - не поймаете."
Стадо не поняло.
Но начинали его уроды, которые сидят в Киеве сегодня
ну и один в Славяносербске
всего один
Так да права говорящая голова бени?!
(Да, і откровєній, нє мєнєє чудних. Сєгодня по Радіо 1 пояснілі, что слова ПрЗєдєнта о сніженіі таріфов: «било всєго лішь шуткой»...
Во как...