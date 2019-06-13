EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество
  2030  22
Все про:жилье (624) кредит (2113) молодежь (179) ЮНИСЕФ (95)

 Более трети украинцев от 18 до 34 лет живут с родителями, - опрос ЮНИСЕФ

Собственное жилье есть только у 16% опрошенных, 20% живут в общежитиях, а арендуют жилье – 27%.

Такие результаты опроса ЮНИСЕФ сообщили в эфире ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Большинство из респондентов ответили, что обеспечение жильем для них актуальный вопрос. И они желают принять участие в государственных жилищных программах.

Половина хотела бы получить разовую денежную компенсацию, чуть меньше заинтересованы в льготном кредите и аренде жилья по низким ценам.

Также читайте: В Украине половина молодежи работает не по специальности, - Минмолодьспорта

Напомним, 28 марта сообщалось, что почти 3,5 миллиона украинцев проживают не по месту регистрации. Еще 700 тысяч вообще не имеют свежей отметки в паспорте.

Источник: https://censor.net.ua/n3132136
 
 
 Топ комментарии
 
Они предпочитают зеленые цвета, сидеть в смартфоне и кушать шаурму....
 показать весь комментарий
 
Ваащета,опрос немного по дебильному сделан.
А ну-ка,ЮНИСЕФ,отмониторьте пенсию родителей? Смогут они на нее прожить без помощи детей,которые не в состоянии на свои зарплаты купить себе жилье?
 показать весь комментарий
 
А шара？ а на халяву？ Вы об этом забыли？ половина а то больше избирателей зебени мечтают о шаре и холяве...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Они предпочитают зеленые цвета, сидеть в смартфоне и кушать шаурму....
 показать весь комментарий
 
 
Он обещал скоро вернуться, все исправит, всем будет по будке, а он такой.
 показать весь комментарий
 
 
От довело ворьё Украину до ручки ,похоже без Большевиков и ЧК не разобраться .. Более трети украинцев от 18 до 34 лет живут с родителями, - опрос ЮНИСЕФ - Цензор.НЕТ 7511
 показать весь комментарий
 
Да-да. Показательные расстрелы прокацапских коммуняк были бы неплохим стимулом
 показать весь комментарий
 
 
Ваащета,опрос немного по дебильному сделан.
А ну-ка,ЮНИСЕФ,отмониторьте пенсию родителей? Смогут они на нее прожить без помощи детей,которые не в состоянии на свои зарплаты купить себе жилье?
 показать весь комментарий
 
 
аха - налоги платить не хотите, а пенсии и зарплаты бюджетникам подавай в тысячах вечнозеленых? И заплаты, собственно говоря, имеют такие, какие заслуживают. Если интеллект выше среднего, то можно и квартиру в рассрочку от застройщика осилить
 показать весь комментарий
 
Ах,какое благородство!
Какая забота о державе!
Но однако что может себе позволить инвалид например?
Пенсия по инвалидности - 1497 грн.
С нее берутся налоги
 показать весь комментарий
 
задайте себе вопрос ПОЧЕМУ? наверное потому, что кто-то не любит платить налоги, получает з/п в конверте, не платит отчисления. И откуда возьмутся деньги на выплату пенсий? Вы вообще имеете понятие о том, что такое бюджет хотя бы семейный?
 показать весь комментарий
 
Перестаньте болтать ерундой!
Государство как раз и нужно,что бы обеспечить комунальным жильем нуждающихся малоимущих граждан.
Так - во всем мире.Иначе нафиг государство нужно?
Вряд ли наши люди работают меньше остальных в мире.Но почему они тогда валят за кордон,где за такую же работу получают в разу больше? Зато у нас намного больше талантливых чиновников,чьи количества превышают все разумные пределы.
Да и условия в стране для мелкого и среднего бизнеса более напоминают устав внутреннего распорядка для заключенного в тюряге
 показать весь комментарий
 
 
Половина хотела бы получить разовую денежную компенсацию, чуть меньше заинтересованы в льготном кредите и аренде жилья по низким ценам.

Я дико извиняюсь, а за счет кого они хотят компенсацию и льготы? За счет других украинцев которые сами собирают себе деньги на жилье? Да и сейчас только ленивый не может купить себе квартиру. Сейчас жилья полно и оно доступно как никогда. Рабочая семья вполне за несколько лет может купить себе квартиру в Киеве а в пригороде Киева вообще застройщики продают квартиры в безпроцентную рассрочку. в пределах 50км от города можно за пару тысяч купить себе вполне жилой домик с пол гектаром земли. Какие еще могут быть льготы.
 показать весь комментарий
 
 
А шара？ а на халяву？ Вы об этом забыли？ половина а то больше избирателей зебени мечтают о шаре и холяве...
 показать весь комментарий
 
 
эти да - свидетели Великой Халявы )))))))
 показать весь комментарий
 
Нічо, епоха бідності закінчилась. Тепер починається епоха збагачення.
 показать весь комментарий
 
 
В общежитиях живут в основном те кто любит совок и алкаши а не от того что не могут купить себе квартиру. Знаю пару-тройку таких, которые имеют каждый год новый телефон за $500 а то и дороже, ноутбук за $1000, машину за $15-20тыщ, ездят отдыхать за границу каждый год и выставлять свои фотки в соцсетях, а живут в общаге или с родителями. Ето стиль ихней жизни.
 показать весь комментарий
 
 
с родителями лучше - холодильник родители заполнят
 показать весь комментарий
 
эх хорошо что уже эпоха бедности закончилась теперь то мы живем совсем иначе ! Більш ніж третина українців від 18 до 34 років живуть з батьками, - опитування ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 1856
 показать весь комментарий
 
Не треба плутати співжиття з батьками та якість життя.
 показать весь комментарий
 
в райцентрах цены на жилье сейчас 5-15 тыс долл
в областных центрах 15-30 тыс долл

даже самый ленивый и рукожопый человек вполне спокойно за 3-5 лет может собрать на нормальное жилье...было бы желание
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоБолее трети украинцев от 18 до 34 лет живут с родителями, - опрос ЮНИСЕФ
 
 
 
 
 
 вверх