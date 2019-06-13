 Более трети украинцев от 18 до 34 лет живут с родителями, - опрос ЮНИСЕФ

Такие результаты опроса ЮНИСЕФ сообщили в эфире ТСН, передает Цензор.НЕТ.
Большинство из респондентов ответили, что обеспечение жильем для них актуальный вопрос. И они желают принять участие в государственных жилищных программах.
Половина хотела бы получить разовую денежную компенсацию, чуть меньше заинтересованы в льготном кредите и аренде жилья по низким ценам.
Напомним, 28 марта сообщалось, что почти 3,5 миллиона украинцев проживают не по месту регистрации. Еще 700 тысяч вообще не имеют свежей отметки в паспорте.
А ну-ка,ЮНИСЕФ,отмониторьте пенсию родителей? Смогут они на нее прожить без помощи детей,которые не в состоянии на свои зарплаты купить себе жилье?
Какая забота о державе!
Но однако что может себе позволить инвалид например?
Пенсия по инвалидности - 1497 грн.
С нее берутся налоги
Государство как раз и нужно,что бы обеспечить комунальным жильем нуждающихся малоимущих граждан.
Так - во всем мире.Иначе нафиг государство нужно?
Вряд ли наши люди работают меньше остальных в мире.Но почему они тогда валят за кордон,где за такую же работу получают в разу больше? Зато у нас намного больше талантливых чиновников,чьи количества превышают все разумные пределы.
Да и условия в стране для мелкого и среднего бизнеса более напоминают устав внутреннего распорядка для заключенного в тюряге
Я дико извиняюсь, а за счет кого они хотят компенсацию и льготы? За счет других украинцев которые сами собирают себе деньги на жилье? Да и сейчас только ленивый не может купить себе квартиру. Сейчас жилья полно и оно доступно как никогда. Рабочая семья вполне за несколько лет может купить себе квартиру в Киеве а в пригороде Киева вообще застройщики продают квартиры в безпроцентную рассрочку. в пределах 50км от города можно за пару тысяч купить себе вполне жилой домик с пол гектаром земли. Какие еще могут быть льготы.
в областных центрах 15-30 тыс долл
даже самый ленивый и рукожопый человек вполне спокойно за 3-5 лет может собрать на нормальное жилье...было бы желание