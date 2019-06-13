 Более трети украинцев от 18 до 34 лет живут с родителями, - опрос ЮНИСЕФ

Такие результаты опроса ЮНИСЕФ сообщили в эфире ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Большинство из респондентов ответили, что обеспечение жильем для них актуальный вопрос. И они желают принять участие в государственных жилищных программах.

Половина хотела бы получить разовую денежную компенсацию, чуть меньше заинтересованы в льготном кредите и аренде жилья по низким ценам.

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Напомним, 28 марта сообщалось, что почти 3,5 миллиона украинцев проживают не по месту регистрации. Еще 700 тысяч вообще не имеют свежей отметки в паспорте.