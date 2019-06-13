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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1073) Хомчак (35)

 У нас сложились нормальные служебные отношения, построенные на взаимном доверии, - Хомчак о знакомстве с Коломойским

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак рассказал о своих отношениях с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом он сказал в интервью BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

"С Игорем Валерьевичем Коломойским я познакомился, когда был командующим оперативного командования "Юг" весной 2014 года, когда его назначили председателем Днепропетровской ОГА. С тех пор мы с ним начали работать, ведь штаб у меня находился в городе Днепропетровск (теперь Днепр. - Ред. ), как раз началась российская агрессия, армия в 2014 году, вы знаете, в каком была состоянии. Поэтому у нас сложились нормальные служебные отношения, построенные на взаимном доверии. То есть наши отношения начались весной, а закончились, когда в конце февраля 2015 г. меня назначили для дальнейшего прохождения службы в город Киев. С тех пор мы с ним не встречались и не виделись", - рассказал Хомчак, отметив, что сейчас с Коломойским не общается и с назначением на должность Коломойский его не поздравлял.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никаких команд не отвечать нет. Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст, - Хомчак

Источник: https://censor.net.ua/n3132134
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилы, вы протрезвели уже от послевыборного угара?
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Как говорил Беня...
Венесуела ведь неплохо живет!)))
Так о зЕ фаны будет вам Пенесуела от гражданина Израиля...
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Господи ЖГИ!
искренне желаю шо б был дефолт...
Шо б Беня и его ручной туЗЯ сняли последние трусы с 73% оболваненых лохов...
Шо б все что эти лохи могли себе позволить...это ШАУРМУ раз в год

ЖГИ!!!)))
НАПАЛМОМ ЖГИ!!))))
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- "Засада".
- "Ми їм в спину зайшли."
- " У посадку, бігом" (Ю. Береза из бронированного микроавтобуса)

У нас склалися нормальні службові відносини, побудовані на взаємній довірі, - Хомчак про знайомство з Коломойським - Цензор.НЕТ 855
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"армия в 2014 году, вы знаете, в каком была состоянии.
Источник:https://censor.net.ua/n3132134"

И в каком? В лучшем была, если Порошенко "мародёр, вор и свинарчук"?
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Які службові відносини начальника Генштабу і афериста міжнародного класу?! Та після такого зізнання його ж сцяною шматою з того генштабу гнати треба!
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Oго. Похоже факт знакомства с Коломойским становится токсичным, как метка на лбу.
Неужели лохторат клована начал ассоциировать Зе с беглым олигархом ?
Так и до бунта недалеко. У нас склалися нормальні службові відносини, побудовані на взаємній довірі, - Хомчак про знайомство з Коломойським - Цензор.НЕТ 7239
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думаю, до осознания данного факта еще очень далеко У нас склалися нормальні службові відносини, побудовані на взаємній довірі, - Хомчак про знайомство з Коломойським - Цензор.НЕТ 5191
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эх как все таки здорово что наступила эпоха без бедности и честности ! У нас склалися нормальні службові відносини, побудовані на взаємній довірі, - Хомчак про знайомство з Коломойським - Цензор.НЕТ 6044 живется то как по другому !
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Які там відносини.Через Корбана Хомчак отримував накази.
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Зеленський перед призначенням Руслана Хомчака начальником Генерального штабу Збройних сил України ставив йому запитання про події поблизу Іловайська в 2014 році

"На першій нашій зустрічі президент у першому ж питанні спитав про Іловайськ. Тому що є багато різних версій. У нас була щира розмова", - сказав він.
Хомчак уточнив, що ця розмова відбулася до призначення його начальником Генштабу.
"Я думаю, що він (Зеленський, - Ред.) мав прийняти рішення, і в голові, напевно, щось не складалося. Адже за п'ять років було багато різної інформації, брехні, вигадок. Тому, напевно, в нормальної людини в голові все це не складається", - зазначив Хомчак.----------
Тут така проблемка: про котел під Іловайськом зебілу, не виключено, розказував сам беня.
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"У нас сложились нормальные служебные отношения, построенные на взаимном доверии, - Хомчак о знакомстве с Коломойским" - на какой должности гражданин Швейцарии и Израиля в Украине служит?
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Итак, поехали. У нас склалися нормальні службові відносини, побудовані на взаємній довірі, - Хомчак про знайомство з Коломойським - Цензор.НЕТ 2206
5 августа замглавы Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан собрал в кабинете командиров батальонов «Азов» (Билецкий), «Шахтерск» (Филоненко), «Днепр-1» (Береза), «Донбасс» (Семенченко).
Так же на встрече участвовали генерал Хомчак и журналист Юрий Бутусов.
По свидетельствам людей, бывших на встрече, Корбан информировал о том, что в Иловайске НВФ в размере 50-60 человек и отсутствуют укрепрайоны.https://petrimazepa.com/ilomain.html
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потруть, при згадці, що до того злочину причетний адмін...
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Какие нах «служебные отношения»?!?! Только за такой высер начальника штаба в нормальной стране уволили б в 24 часа! Пилять!!!!!
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между командующим оперативного командования "Юг" весной 2014 года и председателем Днепропетровской ОГА - служебные отношения
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Якщо службові,то хто кому накази віддає-Хомчак Коломою чи навпаки?
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Про Хомчака ще знімуть серіал.
;Сємнадцать мгновєній вєсни-2;
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Дааа чувак на фронте просрал всё что можно и пошёл на повышение С таким генштаба ещё не мало Украинских воинов поляжет впустую
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Скандальный олигарх Игорь Коломойский не сделал ничего такого, что могло бы сильно навредить политике Украины. Такое мнение высказал первый номер в списке президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
"Коломойский сейчас не сделал ничего такого, что сильно вредит политике страны. У нас с ним расходились мнения по поводу дефолта, когда он говорил, что это хорошо, но это его субъективное мнение. Я вижу это по-другому", - сказал Разумков в интервью "Страна.ua".
Он также подчеркнул, что "Коломойский не является членом партии "Слуга народа", поэтому президентская политсила не должна оправдываться за его высказывания.
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От так от, ця зебільна шваль срані інтервю...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ нас сложились нормальные служебные отношения, построенные на взаимном доверии, - Хомчак о знакомстве с Коломойским
 
 
 
 
 
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