 У нас сложились нормальные служебные отношения, построенные на взаимном доверии, - Хомчак о знакомстве с Коломойским

Об этом он сказал в интервью BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.
"С Игорем Валерьевичем Коломойским я познакомился, когда был командующим оперативного командования "Юг" весной 2014 года, когда его назначили председателем Днепропетровской ОГА. С тех пор мы с ним начали работать, ведь штаб у меня находился в городе Днепропетровск (теперь Днепр. - Ред. ), как раз началась российская агрессия, армия в 2014 году, вы знаете, в каком была состоянии. Поэтому у нас сложились нормальные служебные отношения, построенные на взаимном доверии. То есть наши отношения начались весной, а закончились, когда в конце февраля 2015 г. меня назначили для дальнейшего прохождения службы в город Киев. С тех пор мы с ним не встречались и не виделись", - рассказал Хомчак, отметив, что сейчас с Коломойским не общается и с назначением на должность Коломойский его не поздравлял.
- "Ми їм в спину зайшли."
- " У посадку, бігом" (Ю. Береза из бронированного микроавтобуса)
Источник:https://censor.net.ua/n3132134"
И в каком? В лучшем была, если Порошенко "мародёр, вор и свинарчук"?
Неужели лохторат клована начал ассоциировать Зе с беглым олигархом ?
Так и до бунта недалеко.
"На першій нашій зустрічі президент у першому ж питанні спитав про Іловайськ. Тому що є багато різних версій. У нас була щира розмова", - сказав він.
Хомчак уточнив, що ця розмова відбулася до призначення його начальником Генштабу.
"Я думаю, що він (Зеленський, - Ред.) мав прийняти рішення, і в голові, напевно, щось не складалося. Адже за п'ять років було багато різної інформації, брехні, вигадок. Тому, напевно, в нормальної людини в голові все це не складається", - зазначив Хомчак.----------
Тут така проблемка: про котел під Іловайськом зебілу, не виключено, розказував сам беня.
5 августа замглавы Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан собрал в кабинете командиров батальонов «Азов» (Билецкий), «Шахтерск» (Филоненко), «Днепр-1» (Береза), «Донбасс» (Семенченко).
Так же на встрече участвовали генерал Хомчак и журналист Юрий Бутусов.
По свидетельствам людей, бывших на встрече, Корбан информировал о том, что в Иловайске НВФ в размере 50-60 человек и отсутствуют укрепрайоны.https://petrimazepa.com/ilomain.html
;Сємнадцать мгновєній вєсни-2;
"Коломойский сейчас не сделал ничего такого, что сильно вредит политике страны. У нас с ним расходились мнения по поводу дефолта, когда он говорил, что это хорошо, но это его субъективное мнение. Я вижу это по-другому", - сказал Разумков в интервью "Страна.ua".
Он также подчеркнул, что "Коломойский не является членом партии "Слуга народа", поэтому президентская политсила не должна оправдываться за его высказывания.
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От так от, ця зебільна шваль срані інтервю...