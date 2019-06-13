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 Политика Украины
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 Никаких команд не отвечать нет. Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст, - Хомчак

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заявил, что никто не давал команды военнослужащим не отвечать на провокации наемников РФ.

Об этом он сказал в интервью BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Накануне, когда группа ехала в Минск, президент Украины нас собирал. Мы обсудили все вопросы, которые должна была решить группа, которая ехала в Минск. Президент тогда ехал как раз к западным партнерам. У него была такая мысль, чтобы я там тоже был, но потом ситуация изменилась", - рассказал он

Описывая обстановку на Донбассе, Хомчак рассказал: "Происходит все то, что было последние несколько лет. Там всегда есть огневые столкновения, периодичность обстрелов то нарастает, то стихает. Есть потери, есть дни, когда нет потерь, есть дни, когда есть раненые и досадные случаи, когда гибнут наши военнослужащие. Сказать, что там идет какое-то обострение, которое может ввести в панику народ нашего государства, то такого обострения нет. Идут боевые будни на территории, где есть столкновение двух воюющих сторон. Там постоянно провокации и попытки дискредитировать украинскую армию, чтобы показать, что власть в Украине не может управлять ситуацией. Это все потом транслируется в РФ, на территории оккупированных территорий и прилегающих к ней. Резких изменений нет. Мы получаем информацию, что идут обстрелы, которые вызваны, возможно, иногда даже и страхом, чтобы чего-то не случилось с нашей стороны. Ведь постоянно в прессе идет нагнетание движущихся каких-то украинских колонн в сторону врага. Поэтому реагирования с той стороны разное, но в основном оно имеет провокационный характер. Наши военные изучили противника полностью, имеют полную картину, что там происходит и где находится противник. Мы стараемся не провоцировать".

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"Никакие команды не даны. Там идет война, и все командиры там находятся на своих местах. Командир отделения командует отделением, командир взвода - взводом, командир роты - ротой. У них никаких команд не отвечать нет. Ну как можно на войне сказать: тебя бьют, а ты не отвечай. Это один из элементов информационно-психологической войны, который запускают в эфир, якобы кто-то пришел и дал команду не отвечать на обстрелы. На войне такого не бывает. Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст. И таких команд не было, таких команд я не получал от нашего военно-политического руководства, и я таких команд не давал. И знаю точно, что командиры там в ООС таких команд не давали и не дадут. Не провоцировать - это все понимают, что этого делать не надо. Ведь уже сколько раз на высшем уровне принимали решение о прекращении огня, чтобы не вести огонь первыми. Но если по нас ведется огонь, то, конечно, как человек, который пять лет воюет, не будет отвечать?", - пояснил Хомчак.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма на переговорах в Минске предложил при составлении соглашения о введении в районе боевых действий на Донбассе режима тишины внести пункт, запрещающий ведение ответного огня.

Предложение Кучмы вызвало резко негативную реакцию у ряда политиков и публичных персон.

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Так, председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что запрет для украинских воинов вести ответный огонь - это шаг к капитуляции. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что не стреляют в ответ только те, кого поставили "к стенке". Глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко назвал предложение Кучмы "глупым" и предложил "гнать в шею таких политиков".

Один из экс-лидеров "Правого сектора" Дмитрий Ярош призвал президента владимира Зеленского не отдавать незаконные приказы, которые все равно не будут выполняться. А волонтер, руководитель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская предложила выставить самого Кучму на передовую с автоматом Калашникова и посмотреть, будет ли он отстреливаться.

Источник: https://censor.net.ua/n3132131
 
 
 Топ комментарии
 
У руля человек который ничего не понимает.
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а как нащот команды дальнобойщикам,уничтожить разведанные позиции крупнокалиберной артиллерии в 10-15 км от ЛБС?или любой контрактник из автомата ответит самостоятельно? Них никаких команд не отвечать нет. Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2909
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Все это понимают, просто порохоботам необходимо было разогнать истерию и зраду даже с помощью фейков.
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Теперь у тебя "порохоботы" - зерада, которая писала, что Петя не дат отвечать?
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Это у них первая смена. После обеда они пропадают и появляются другие. Третий день уже это наблюдаю. Но они уже иссякают, активность и креативность падает и бедные не знают уже где говна набраться. )))
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креативность и весомость слов излучаешь... ух как излучаешь!
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можешь убедительно показать, что информация про то, что ту батарею три дня вели, - это фейк?
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Што за "Них никаких команд"? Я них ферштейн
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ну так и ответил...просто проглотил некоторые звуки,"у" и "я"
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Гебен зи мир битте этвас копек ауф дем штюк брод..
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'Них' это из убогого лексикончика зебилоидов. Привыкай_те!
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это он на диалекте зеленского.. и заметьте, это он еще на наречии каломойского не начал говорить..
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это только после доброй понюшки шмыгалова
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Да, что-то Кучма по старости такое ляпнул, что ему дольше, чем Гонгадзе вспоминать будут.
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У руля человек который ничего не понимает.
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Да всё про тех, кто говорит, что нет политического опыта общения с журналистами и вываливают всё, что на уме, а не то, что слух всего зелектората усладит.
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а как нащот команды дальнобойщикам,уничтожить разведанные позиции крупнокалиберной артиллерии в 10-15 км от ЛБС?или любой контрактник из автомата ответит самостоятельно? Них никаких команд не отвечать нет. Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2909
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Гыг, ну ты ж, в отличие от остальных порохоботов, хоть думать умеешь. Дальнобойную артилерию не вчера запретили использовать.
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А наша артилерія і не стріляє з 2015 року, все відведено. А хто гасив ВОПи абізян - невідомо, третя сила якась.
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А чому ж абізяни вмирають від хвороб, гинуть в дтп, від рук своїх друзів-бандитів, проте не від снарядів і ракет "третьої сторони" на лінії фронту? Випадкові орки, впольовані снайперами я не враховую.
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Ти з окопу пишеш і бачишь скільки і від чого дохне орків руцкага міра?
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ну да... и именно поэтому кацапня применила против азовцев 152 мм артиллерию.
а с наша сторона и не должна была отвечать,вполне могла бы проявить себя 3 сила...
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Вот в этом и все дело. Если бы эту ОП Д-30 уничтожили( или хтя бы подавили), то наши парни были бы живы. А так смелости не хватило на команду артиллерии. Минск же, млядский.
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как говорил зе "президент наживается на войне", "нет политической воли закончить войну"
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Не "придалбуйся" к зе-НГШ, он хлопцам не передке ничего не должен и вообще це шутка.
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Роздасть газельки та пожежні авто, організую наступ. А потім покине поранених солдат та журналістів і з тепловізором повернеться додому.
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порохоботів це не зупиняє- он вже скільки напостили)))
у них завдання все перетворювати на лайно! Них никаких команд не отвечать нет. Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8612
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Нехай він Азову на нулі скаже "Них никаких команд не отвечать нет." Коли вони запитували про попереджувальний вогонь по ворожій батареї, яка розгорталась для бойових стрільб...
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Нагадай, чия команда була проходити військовим через огидний огляд на "блокпості мірних апалченцев" біля Донецького аеропорту?
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Ан Мур - Хомчак говорит то, что должен сказать - спасает свою шкуру и отмазывает Зел.соплю...

Странно было бы услышать что то другое....
Другое, это поднять себе срок за измену...
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А раніше "третя сила" завдавала удару завчасно, щоб не було й думки у ворога давати нам нагоди для відповіді. А тепер : обстріл- 200-ті та 300-ті- і лише тоді відповідь. Відчуваєте різницю?
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"...Досадные случаи, когда гибнут наши военнослужащие". Гибель бойцов ВСУ - это национальная трагедия, а досадным случаем можно назвать рождение Хомчака.
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Якщо уповноважена особа - Кучма щось говорить, то за неї несе відповідальність її керівник - Зе.
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Цікаво, скільки сумок Пінчук завіз у АП, щоб рудого взяли у команду?
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Маріонетка не може бути керівником-бодя доручив промацати ...
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разрешения на превентивный удар по выбирающим позицию для обстрела тоже нет. хотя запрашивали три раза. в итоге два 200-х и десяток 300-х. навоюем мы с такими хенералами...
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работа такая.. и работают они плохо - рейтинг Свына упал до 5% с копейками.
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Зря прорашеновцы думают, что если если 75% разочаруются в Зеленском, они будут жалеть о ПП, я не знаю выполнит ли Зеленский свои предвыборные обещания, но я точно знаю, что никто из тех, кто за него голосовал никогда не поддержат мародера Порося
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О! Вже є сумніви. Так питання не в пороху, питання взагалі, чи держава залишиться і ми в ній.
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Ключові слова - які хоч щось розуміють...
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это получаетс что мыролюбству и отреформированным мыролюбно перемириям усьо?
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Сейчас вылезет куча порохоботов, которые лично слышали этот приказ, находясь на диване в Киеве! Никаких команд не отвечать нет. Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2196
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНикаких команд не отвечать нет. Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст, - Хомчак
 
 
 
 
 
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