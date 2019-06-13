EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  487  23
Материалы по теме:
Все про:Киев (17580) суд (22208) Янукович (30511)

 Суд в Киеве приступил к рассмотрению апелляции на приговор Януковичу

Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляции на приговор бывшему Президенту Виктору Януковичу.

Заседание началось около 10:10, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

Суд сообщил, что поступило 6 апелляционных жалоб.

Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в ведении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

Также читайте: Уголовное производство против Януковича возвращено в Оболонский райсуд для исправления описок и разъяснения приговора

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

1 марта Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор Януковичу.

6 марта апелляционный суд вернул приговор по делу о госизмене В.Януковича с апелляционными жалобами его адвокатов в Оболонский суд для рассмотрения заявлений об исправлении описок и о разъяснении приговора.

20 марта Оболонский суд отказал защите Януковича в удовлетворении заявлений о разъяснении приговора по делу о госизмене на основании того, что приговор "изложен четкими и понятными словами и предложениями". Также суд отказал адвокатам в исправлении описок в приговоре по этому делу.

Читайте также: Киевский апелляционный суд рассмотрит шесть жалоб адвокатов Януковича на приговор

Кроме того, суд призвал защиту Януковича не подавать необоснованных заявлений и не препятствовать этим рассмотрению приговора в апелляционном суде.

Источник: https://censor.net.ua/n3132129
 
 
 Топ комментарии
 
Скорее зебил попадет на скамью подсудимых, чем Петр Алексеевич!!!
 показать весь комментарий
 
И почему-то нет уверенности, что не оправдают.............
 показать весь комментарий
 
Будем надеяться,что пэтю будут судить не заочно .. Суд в Киеве приступил к рассмотрению апелляции на приговор Януковичу - Цензор.НЕТ 6860
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Будем надеяться,что пэтю будут судить не заочно .. Суд в Киеве приступил к рассмотрению апелляции на приговор Януковичу - Цензор.НЕТ 6860
 показать весь комментарий
 
 
Скорее зебил попадет на скамью подсудимых, чем Петр Алексеевич!!!
 показать весь комментарий
 
 
О, еще и Януковощ походу скоро приедет в Киев Суд в Киеве приступил к рассмотрению апелляции на приговор Януковичу - Цензор.НЕТ 2870
 показать весь комментарий
 
 
Alex Surov 3d90a6e3 - сначала в Днепр Харьков к Кернесу - в Киев позже....., через неделю гулянки...

Как Беня и Портнов с Днепра....
 показать весь комментарий
 
 
И почему-то нет уверенности, что не оправдают.............
 показать весь комментарий
 
 
Irada - 50 на 50....

Оправдали бы точно, если бы в ВР выборы уже состоялись....
Пока еще остались у реваншистов легкие опасения...
 показать весь комментарий
 
 
Что ты имеешь ввиду под реваншистами? Сейчас у власти остались те же что и при Парашенке: Луценко, Рюкзаков, Хомчак, все рехвормированные Петей судьи и прокурворы....
 показать весь комментарий
 
 
Потому и не написала, что уверена. Суд у Києві розпочав розгляд апеляції на вирок Януковичу - Цензор.НЕТ 7443
 показать весь комментарий
 
 
"Все обвинения снять, восстановить в должности" (Мечты Порошенко).
 показать весь комментарий
 
Если бы Порошенко об этом мечтал, то за пять лет президентства Порошенко, овощ уже сидел бы на банковой. А вот как поступит шоурмен нам ещё не известно, но тенденции не весёлые.
 показать весь комментарий
 
А кто привел за 5 лет партию Януковича на выборы, 2 место, как не крути. Некогда было? А теперь шоурмен виноват, во С....... ки.
 показать весь комментарий
 
этот маразм даже комментировать тяжело. "державна влада Украiни" ничего толком делать не умеет, кроме как воровать.
 показать весь комментарий
 
Портнов недарма прилетів - "порешать" буде...
 показать весь комментарий
 
 
Что бы до выборов успели, ПОСТАРАЙТЕСЬ. А я то думаю, к чему не хотят Пэтины прихвостни быстрых выборов, а они Виктора ждут. СПАСИТЕЛЯ.
 показать весь комментарий
 
Всі бачили що творив Янукович, корупція самого високого рівня і відмова від ЕС, чим зібрав Майдана, розгін Майдану,під час Майдану прийцняття Законів " 16 січня" для загострнення, розстріл людей, побіг з країни на військоврому кораблі агресора, звернення до ворога, щоб завів сюди свої війська (не діда Мороза і Снугурочку) а війська, які вбивають. А потім ще проживання в берлозі ворога, який анексував територію і знищує їх самих придурків -Донбас і ще апеляція і ще якась надія? На що надія, на корумповані суди? А суд Лінча ще не пробували? А думаю, що там зранку уже стоять з фаєрами "Нацсуки" і вимагають справледливого рішення? Чи ні?
 показать весь комментарий
 
Це не суд, а довготривалий піар. Тиошенко швидше судили. Які суди - такий і суд. Україна не вітає фейкове вітання Європи по реформуванню судів в Україні.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд в Киеве приступил к рассмотрению апелляции на приговор Януковичу
 
 
 
 
 
 вверх