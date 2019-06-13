 РФ не стала выдвигать долгосрочных наблюдателей на парламентские выборы в Украине, - ОБСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Бюро Катя Андруш.

"В соответствии с нашей стандартной практикой и всеобъемлющей методологией БДИПЧ запрос о наблюдателях был разослан всем государствам-участникам, за исключением страны пребывания. Российская Федерация не выдвинула каких-либо долгосрочных наблюдателей", - информировала она.

"Просьба о предоставлении краткосрочных наблюдателей для мониторинга хода голосования в день выборов еще не была направлена, но будет разослана в ближайшие дни", - указала представительница Бюро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК разрешил еще 30 организациям наблюдать за парламентскими выборами

Отвечая на вопрос о возможности участия российских наблюдателей в мониторинге украинских выборов, учитывая тот факт, что Украина запретила регистрировать граждан РФ на прошлые президентские выборы, Анруш ответила, что "вопросы, касающиеся аккредитации наблюдателей, в том числе из Российской Федерации, следует направлять в органы, ответственные за этот процесс".

Планируется, что на предстоящих на Украине парламентских выборах от БДИПЧ будут работать 100 долгосрочных наблюдателей и 750 краткосрочных наблюдателей.