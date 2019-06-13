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 Политика Украины
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 РФ не стала выдвигать долгосрочных наблюдателей на парламентские выборы в Украине, - ОБСЕ

Россия не предложила Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ кандидатуры долгосрочных наблюдателей для работы на досрочных парламентских выборах, которые состоятся на Украине 21 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Бюро Катя Андруш.

"В соответствии с нашей стандартной практикой и всеобъемлющей методологией БДИПЧ запрос о наблюдателях был разослан всем государствам-участникам, за исключением страны пребывания. Российская Федерация не выдвинула каких-либо долгосрочных наблюдателей", - информировала она.

"Просьба о предоставлении краткосрочных наблюдателей для мониторинга хода голосования в день выборов еще не была направлена, но будет разослана в ближайшие дни", - указала представительница Бюро.

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Отвечая на вопрос о возможности участия российских наблюдателей в мониторинге украинских выборов, учитывая тот факт, что Украина запретила регистрировать граждан РФ на прошлые президентские выборы, Анруш ответила, что "вопросы, касающиеся аккредитации наблюдателей, в том числе из Российской Федерации, следует направлять в органы, ответственные за этот процесс".

Планируется, что на предстоящих на Украине парламентских выборах от БДИПЧ будут работать 100 долгосрочных наблюдателей и 750 краткосрочных наблюдателей.

Источник: https://censor.net.ua/n3132126
 
 
 Топ комментарии
 
Не хватало нам тут еще кацапов на выборах!!!
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а шо,зелебеня их уже успел пригласить? РФ не стала выдвигать долгосрочных наблюдателей на парламентские выборы в Украине, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7841
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А Зе не запросить Жириновського і йому подібних росіян?
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Сливной бачок, будет независимым арбитром в схватке бульдогов под ковром.
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а шо,зелебеня их уже успел пригласить? РФ не стала выдвигать долгосрочных наблюдателей на парламентские выборы в Украине, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7841
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Так они и так уже знают результаты, как и с выборами президента Украины. РФ не стала выдвигать долгосрочных наблюдателей на парламентские выборы в Украине, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2841
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они всегда все знают...вот только результат на совпадает с их ожиданиями.
та это и не главное,главное жырику шампусика попить
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Насчет результата выбора президента Украины, у меня сомнений нет.
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а зря...пролетели и йуляха,и бойковышки... РФ не стала висувати довгострокових спостерігачів на парламентські вибори в Україні, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 6674вылез какой то непонятный зелебеня.
а чо у тебя нет сомнений?ты себя с кацапней ассоциируешь? это ж палево галимое
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У меня нет сомнений что в результате действий РФ, в президенты Украины "вылез какой то непонятный зелебеня". Для РФ главное что бы в Украине во власти были разброд и шатание, и они этого добились.
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выборы в любой стране -период нестабильности. РФ не стала висувати довгострокових спостерігачів на парламентські вибори в Україні, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 8818сказать,шо зелебеня сильно мацкву устраивает -это натянуть сову на глобус.просто теперь все ымперские планы переписываются,под иную ситуацию
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А Зе не запросить Жириновського і йому подібних росіян?
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нет. ему нужно совершить минимум действий для сохранения лохтората...
отака ****ня, малята! РФ не стала выдвигать долгосрочных наблюдателей на парламентские выборы в Украине, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7665
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Так а за чим спостерігати? Блошині бої.
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Шо за рф такое ,не знаю ,******** знаю а рф нет ...
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Чуть не заплакал, они не будут наблюдать, а я счастлив, долго наблюдаю за этим процессом, уже тошнит.
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видудутся, только кацапни на них не будет, да и быть не может.
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КСУ в связи с неготовностью производителей шаурмы, перенесёт пикничокс на осень. А до этого самка богомола похоронит свою очередную жертву
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Krychek‏ @Krychek5

Наиболее и наименее мирные страны мира. Самая"миролюбивая" Рассеюшка на 154 месте рядом с Конго и Ливией. Есть ещё куда падать!

РФ не стала висувати довгострокових спостерігачів на парламентські вибори в Україні, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 6062
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРФ не стала выдвигать долгосрочных наблюдателей на парламентские выборы в Украине, - ОБСЕ
 
 
 
 
 
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