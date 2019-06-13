 Нацбанку сообщили, что суд запретил замглавы НБУ Рожковой выполнять свои полномочия

Об этом сообщается на сайте НБУ, передает Цензор.НЕТ.
"В Национальный банк поступило письмо от физического лица, из содержания которого следует, что 11 июня Барышевский районный суд Киевской области якобы принял решение о запрете Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях Правления и выполнять возложенные на нее должностные обязанности. Инициалы этого физического лица совпадают с инициалами одного из предполагаемых участников судебного дела, которое указанное на сайте "судебной власти". В то же время, соответствующее постановление суда не содержится в Едином государственном реестре судебных решений и, соответственно, Национальный банк не получал его от суда", - отметили в НБУ.
Начальник управления претензионно-исковой деятельности Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук рассказал, что, согласно процессуальному кодексу, решение суда подлежит исполнению немедленно, то есть сразу после получения.
"Однако, пока мы ни получали, ни присутствовали при вынесении любого постановления о запрете членам Правления Национального банка осуществлять свои полномочия. Поэтому мы не можем утверждать, что информация о наличии соответствующего постановления соответствует действительности. Если это так, то Национальный банк обжалует его в предусмотренном законом порядке. Кроме того, Национальный банк готов изучить наличие признаков, которые могут свидетельствовать о неправосудности таких действий судьи, а следовательно и оснований для обращения с жалобой на действия судьи и обращения к правоохранительным органам", - отметил Григорчук.
сегодня Рожкова
Скоро судьи из Барышевки переместятся на Багамы(резко разбогатев)
но успев перед этим отомстить всем Бениным обидчикам
а Беня ух - злопамятный
Посадим/отмажем. Недорого. Обращаться в Барышевский районный суд.
Даже окружной административный гадюшник не так топорно работает.
И да, НБУ в принципе не обязано реагировать на какое-то письмо частного лица с каким-то левым сообщением.
Беня всё решает по понятиям.
Начал трахать гос-во Украина вместе с ее мудрым и простым наридом жестко, по всем направлениям и без всяких прелюдий...
Скоро всем станет больно...
И это хорошо....., это по справедливости...
Если бы эти 10% (каждый десятый) вышли бы прямо сейчас с жесткими акциями непокоры против воров-коллаборантов , то все бы поменялось в один миг...
Так что все мы... - я, ты, он, она достойны пропасти куда летим...
Единственно кого мне жалко, это тех кто успел погибнуть за нашу Малороссию и их родных...
ну так всі знають шо то бєня, а знач сам гідрант не проти.
тай видно нині баришівський райсуд буде топовим в україні. послуги печерського та київського окружного адмінсуду занадто дорогі
Эту рожкову нужно было давным- давно гнать из НБУ. Как- то никто из провоохранительных органов не оценили ее деятельность. Когда она рефинансировала кацапские банки и украинские, которые сразу после этого закрывались. И всем известно, что откаты она получала. И даже пленки были, про которые потом все забыли.
Она вместе с гонтареврй завалили гривну.
Единственное, что нужно не увольнять , а открывать против неё дело.
Нужно судить эту мадам рожкову
НБУ подает иски проти Коломойского и Ко (там кстати и ваш зе-президент фигугирует), которые выводили деньги из Украины, в международные суды.
Ты радуешься что скоро жрать тебе нечего будет, потому как заплатишь за это ты идиот и 73% зебилов.
Входишь в 73% свидетелей зебила.
Поздравляю!!!