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Все про:запрет (1347) НБУ (4449) суд (22208) Рожкова Екатерина (36)

 Нацбанку сообщили, что суд запретил замглавы НБУ Рожковой выполнять свои полномочия

Национальный банк заявляет, что получил письмо от физического лица, где сообщается, что Барышевский районный суд Киевской области, который ранее отобрал лицензию в SkyUp, запретил первому заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой выполнять возложенные на нее должностные обязанности.

Об этом сообщается на сайте НБУ, передает Цензор.НЕТ.

"В Национальный банк поступило письмо от физического лица, из содержания которого следует, что 11 июня Барышевский районный суд Киевской области якобы принял решение о запрете Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях Правления и выполнять возложенные на нее должностные обязанности. Инициалы этого физического лица совпадают с инициалами одного из предполагаемых участников судебного дела, которое указанное на сайте "судебной власти". В то же время, соответствующее постановление суда не содержится в Едином государственном реестре судебных решений и, соответственно, Национальный банк не получал его от суда", - отметили в НБУ.

Начальник управления претензионно-исковой деятельности Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук рассказал, что, согласно процессуальному кодексу, решение суда подлежит исполнению немедленно, то есть сразу после получения.

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"Однако, пока мы ни получали, ни присутствовали при вынесении любого постановления о запрете членам Правления Национального банка осуществлять свои полномочия. Поэтому мы не можем утверждать, что информация о наличии соответствующего постановления соответствует действительности. Если это так, то Национальный банк обжалует его в предусмотренном законом порядке. Кроме того, Национальный банк готов изучить наличие признаков, которые могут свидетельствовать о неправосудности таких действий судьи, а следовательно и оснований для обращения с жалобой на действия судьи и обращения к правоохранительным органам", - отметил Григорчук.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132125
 
 
 Топ комментарии
 
Теперь уже понятна цель коаломойского: он не только хочет вернуть приватбанк, но и хочет захватить НБУ!!!
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Беня скупил на корню Барышевский суд
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не только Барышевский. Просто Барышевский ему похоже достался вообще за 5 копеек, и им не жалко пожертвовать для троллинга ну и для обкатки дальнейших ходов.
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Читай, Амэрыка оценила судебную реформу, КАК ПОЗИТИВ.
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РЕФОРМА - это когда ты жил Х........ во, а теперь еще Х......... вей. Приблизительно так. Но есть исключения, ТЕМНЫЕ ДУШЕНКИ живут хорошо, обдирая простых смертных.
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Тогда ты не ошибся, выбирая Зелемойского, т.к. именно это про реформы тебе запихнуло в голову Г+Г воду в сливном бачке отключило...
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Мне с головой хватило реформ от Пэти Святого и Гроси Ангела, так что, мне после их нечего не страшно. А вот ты попереживай, ПАЙКУ МОГУТ ОТОБРАТЬ.
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не только Барышевский. Просто Барышевский ему похоже достался вообще за 5 копеек, и им не жалко пожертвовать для троллинга ну и для обкатки дальнейших ходов.
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Видимо только отъявленным порохососам не известно, что более одиозной барышни - серого кардинала НБУ, в стране не существует. В банковской системе страны подавляющее большинство её участников убеждено в том, что нет ни одной аферы или проекта сомнительного свойства, в которой эта "леди" не принимала бы активного руководящего участия. Мало (очень мало) найдётся людей в этой самой банковской системе и вблизи неё, которые не желали бы увидеть её за решеткой. Ну, погугнявить то порохососам обязательно хочется. Хоть бы о чём.
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знову нічим не фактована зебільна брехня від "Г+Г". Приблизно таке ми вже бачили стосовно баби Лєри.
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Плевать на НБУ и на эту барышню. Беня со своим Барышевским судом должен сидеть под шконкой и не высовываться.
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вчера лицензия SkyUP
сегодня Рожкова
Скоро судьи из Барышевки переместятся на Багамы(резко разбогатев)
но успев перед этим отомстить всем Бениным обидчикам
а Беня ух - злопамятный
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Совет Европы позитивно оценил судебную реформу в Украине
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Так у бени денег не больше чем у БАРЫГИ ПЕТИ но петя более половины КОНСТИТУЦИОННОГО суда своими судьями захватил и нечего всех ПОРОХОБОТОВ это УСТРАИВАЕТ!!!
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Во бардак, левое полушарие не дружит с правым. ПОЗИТИВ.
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Объявление:
Посадим/отмажем. Недорого. Обращаться в Барышевский районный суд.
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Теперь уже понятна цель коаломойского: он не только хочет вернуть приватбанк, но и хочет захватить НБУ!!!
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он хочет сожрать всё. такие люди трактуются как не вполне здоровые.
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Еще одно кодло судебное, которое даже не знает, что входит в их компетенцию, а что нет.
Даже окружной административный гадюшник не так топорно работает.

И да, НБУ в принципе не обязано реагировать на какое-то письмо частного лица с каким-то левым сообщением.
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Вообще-то это уже статья УК: либо подлог, либо шантаж.
Беня всё решает по понятиям.
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Європа підтримує, азухін вей, лохи.
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Есть такая чуйка что Беня допрыгается до статьи 111.
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aquarius580 . - а вот мне Беня уже нравится....

Начал трахать гос-во Украина вместе с ее мудрым и простым наридом жестко, по всем направлениям и без всяких прелюдий...
Скоро всем станет больно...
И это хорошо....., это по справедливости...
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Я бы с Вами полностью согласился, но мне очень жаль те (примерно) 10% населения которые, в отличие от остальных 90%, пришли на выборы чтобы проголосовать за Порошенко. Они - мыслящее меньшинство, понимающее: какая беда случилась в стране. Я не хочу чтобы они страдали; но пока не знаю - как они смогут изгнать из власти эту днепровско-криворожскую банду бесов.
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aquarius580 . - а мне никого не жалко, включая и эти 10%...

Если бы эти 10% (каждый десятый) вышли бы прямо сейчас с жесткими акциями непокоры против воров-коллаборантов , то все бы поменялось в один миг...
Так что все мы... - я, ты, он, она достойны пропасти куда летим...
Единственно кого мне жалко, это тех кто успел погибнуть за нашу Малороссию и их родных...
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лео кот, ахстись придурас... да ниху@ не поменялось бы... кинули бы на разгон ментов сабаковских, нацгвардию и нацжон... а быдло, которое вышло против нового гидранта, объявили бы приспешниками Порошенко, даже если бы там было 100% зебилов, и всю энту картинку показали бы на анале каломойши "Г+Г"
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Барышевский районный суд - самый гуманный суд в мире!
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Инициалы этого физического лица совпадают с инициалами одного из предполагаемых участников судебного дела, которое указанное на сайте "судебной власти"Источник: https://censor.net.ua/n3132125

ну так всі знають шо то бєня, а знач сам гідрант не проти.
тай видно нині баришівський райсуд буде топовим в україні. послуги печерського та київського окружного адмінсуду занадто дорогі
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Отримали "нові обличчя влади". З порядками, як при овощному режимі.
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вы еще не поняли что весь этот цирк задуман для устройства хаоса и деребана не ? Нацбанку повідомили, що суд заборонив заступниці голови НБУ Рожковій виконувати свої повноваження - Цензор.НЕТ 1276 вы этого хотели ?
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не просто цирк, і не один цирк, а брехня вкупі з цинізмом по відношенню до держави Україна...
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Да) Прочитала комментарии, такое впечатление, что порохоботы физически пишут из дурдома)
Эту рожкову нужно было давным- давно гнать из НБУ. Как- то никто из провоохранительных органов не оценили ее деятельность. Когда она рефинансировала кацапские банки и украинские, которые сразу после этого закрывались. И всем известно, что откаты она получала. И даже пленки были, про которые потом все забыли.
Она вместе с гонтареврй завалили гривну.
Единственное, что нужно не увольнять , а открывать против неё дело.
Нужно судить эту мадам рожкову
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все верно. только нету никакой гонтаревой. а есть воровка- подельница свиновальцмана сатановская - лучшая пьяная жаба галактики.
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Скажи, а чего ты радуешся и на говно здесь переводишься?
НБУ подает иски проти Коломойского и Ко (там кстати и ваш зе-президент фигугирует), которые выводили деньги из Украины, в международные суды.
Ты радуешься что скоро жрать тебе нечего будет, потому как заплатишь за это ты идиот и 73% зебилов.
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по висеру - вродь і ти разом з Лєрою і Катериною рефінансувала, отрмувала відкати і валила гривню; а для доказу - писала ті плівки.
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надо убирать Рожкову - так вперед, пусть Зе занимается, а судья Барышевского суда должен знать свое место - сидеть под лавкой и не высовываться.
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краще б Ви Тетяно й далі факти про власні вподобання в не носінні білизни озвучували, а не мозок пропрасовували без посилань на достовірні джерела.
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Это ты Татьяна из дурдома.
Входишь в 73% свидетелей зебила.
Поздравляю!!!
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Я думаю, Беня таким образом дает понять неугодным людям что у него все ниточки в руках - "или делайте что я хочу, или у меня хватит возможностей превратить вашу жизнь в ад".
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А от про суди в Лондоні та в Делавер (США) - ти тут в тему... Да, Баришівський суд потрібен бені саме для цього...
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