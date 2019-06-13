 Совет Европы позитивно оценил судебную реформу в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте СЕ 10 июня.
Так, отмечается, что "впечатляющие усилия в принятии законодательных изменений заслуживают высокой оценки. На законодательном уровне, и в значительной степени также на институциональном уровне, цели, изложенные в Стратегии (судебной реформы), были достигнуты".
Эксперты также отмечают высокую эффективность внедрения реформы "в сравнении с другими большими реформами в сфере правосудия и люстрационными процедурами".
По мнению Совета Европы результаты судебной реформы показывают "позитивную тенденцию в повышении профессионализма, эффективности и качества правосудия, а также уменьшение коррупции".
Напомним, судебная реформа была инициирована в 2014 году. 2 июня 2016 года были приняты изменения в Конституцию в части правосудия. За время реформы был создан новый Верховный Суд, Высший антикоррупционный суд и Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. Действующие судьи проходят переаттестацию, во время которой проверяется уровень их компетентности и добропорядочности.
До речі, що там із курсом у НАТО та ЄС? Бо на запитання Генсека НАТО термос почяв мямлити про мінськ, а не про курс України. Це тупонув він, чи перекладач?
а то шо ти написав, вангування, згідно з чоколятної методичці)))))
ти з маквабада - на 11-80, похмелись скломойкою, не страждай!
11. Увесь процес реформування все ще перебуває на перехідному етапі, а тому зарано давати будь-яку остаточну оцiнку
Оригинал интереснее
Не судья, ни депутат (согласно Конституции Украины ст.21) не имеет право неприкосновенности. Суки усвойте.
"суд відновив насірова на посаді голови податкової" -
здається у Раді Європи не читали цю справу
"КС скасував статтю про незаконне збагачення " - теж не читали
і створило воно ось такий,для прикладу Юридичний крючок:
ти не можеш узаконити самобуд,якщо у тебе не приватизована земля,і навпаки,не приватизуєш землю,якщо у тебе наявний самобуд.
Апропо,розімкнути це коло неможливо навіть судовим рішенням.котре не зобов"яже прийняти міські ради.
"ціна питання" у Львові 3000 доларів.у хАРКОВІ-20 000 ГРН
ПРИВІТ ДЕГЕНЕРАТАМ-РЕФОРМАТОРАМ
Ключевое слово "в сравнении"...)
Європу просто наї*ати
«Цей Томос ми не приймаємо, тому що ми не знали змісту Томосу, який нам дали.
Якби ми знали зміст, то 15 грудня то не голосували б за автокефалію. Бо нам не потрібно переходити з однієї залежності під іншу.
Московський патріархат служить інтересам Москви, ПЦУ служить грекам. А хто служитиме Україні?», - заявив Філарет.https://hromadske.ua/posts/filaret-tomos-mi-ne-prijmayemo-bo-mi-ne-znali-jogo-zmistu?fbclid=IwAR10Phl602ICgf9wnyYorC0ll_tUjUB9hWLjXPoVSj_5Z7TgfOCMWr0FZIk
Короче європідораси як завжди в захваті від наших "рехворми" як при Парашенко так і при клоуну, і надалі аплодують нашій бідності та мегакоррупції.
Короче мінімум ще 5 років нам бідувати якщо не вийдемо на Майдан