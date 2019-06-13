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Все про:Совет Европы (537) судебная реформа (1212)

 Совет Европы позитивно оценил судебную реформу в Украине

Совет Европы сделал экспертную оценку судебной реформы в Украине за период с 2014 по 2018 годы и проверил соответствие реформы европейским стандартам и рекомендациям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте СЕ 10 июня.

Так, отмечается, что "впечатляющие усилия в принятии законодательных изменений заслуживают высокой оценки. На законодательном уровне, и в значительной степени также на институциональном уровне, цели, изложенные в Стратегии (судебной реформы), были достигнуты".

Эксперты также отмечают высокую эффективность внедрения реформы "в сравнении с другими большими реформами в сфере правосудия и люстрационными процедурами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незавершенность судебной реформы мешает экономическому росту Украины, - советник посольства США Шютте

По мнению Совета Европы результаты судебной реформы показывают "позитивную тенденцию в повышении профессионализма, эффективности и качества правосудия, а также уменьшение коррупции".

Напомним, судебная реформа была инициирована в 2014 году. 2 июня 2016 года были приняты изменения в Конституцию в части правосудия. За время реформы был создан новый Верховный Суд, Высший антикоррупционный суд и Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. Действующие судьи проходят переаттестацию, во время которой проверяется уровень их компетентности и добропорядочности.

Источник: https://censor.net.ua/n3132123
 
 
 Топ комментарии
 
може поміняємось з ними суддями віддамо їм своїх "позитивних"
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А со зрением у тебя как .? Может ты , это ,,недобачаешь Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні - Цензор.НЕТ 9114 . !? А если шутки в сторону ,, реформа то есть , другое дело что эту реформу саботируют , практически все судьи . Плевать они хотели на Пороха и его реформы . Она им не нужна ,, им хоццца - жыты по старому . Как при Овоще , Кучме , при Йулле . ! Нафиг им - "жизнь на одну зарплату" Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні - Цензор.НЕТ 8288 , это им не подходит ?! Поэтому никакого эфекта от реформы и не видно .
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може поміняємось з ними суддями віддамо їм своїх "позитивних"
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отличное предложение! так и хочется этим знатокам украинских реформа предложить приехать к нам, а то на расстоянии очень хорошо рассуждать о том что тебя не касается!!
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Вони що, приколюються?! Також вирішили в КВН пограти?
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Хм... Якщо почитати в оригіналі, то про позитив щось не чутно Ж8-О. Лише суцільні нейтральні фрази, що, мовляв, рано давати оцінки, нічого ще не зрозуміло. Дивна якась відсеб'ятина Цензора.
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може воно й так, але чого інвестицій нема Совет Европы позитивно оценил судебную реформу в Украине - Цензор.НЕТ 1103
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І це дійсно так? Чому ж тоді порох не збив термоса ще на зльоті? У нього ж вся влада в руках))
До речі, що там із курсом у НАТО та ЄС? Бо на запитання Генсека НАТО термос почяв мямлити про мінськ, а не про курс України. Це тупонув він, чи перекладач?
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Ви про який період говорите? Зараз інвестицій точно не буде, бо бізнесмен не захоче, щоб по забаганці ляльковода нашого новообраного та кенгурованого у нього той бізнес прикрили чи забрали.
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я кажу про період правління вашого чоколятного божка ліксєїча),
а то шо ти написав, вангування, згідно з чоколятної методичці))))) Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні - Цензор.НЕТ 9304
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Вангування? Перший лоукост вже намагаються випхати (поки криво, проте намагаються). А яких інвестицій Ви не бачите? Чи про все повинні розказати в новинах?) Шукайте інформацію на профільних сайтах, а не на новиннєвих помийках на кшталт 1+1, 112 та інтер.
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зебіли не бачать трьох тисяч збудованих/переобладнаних заводів завдяки західнобуржуйським інвестиціям за останні три роки... Зебіли не бачать, що середня ОФІЦІЙНА зарплата передовсім на тих заводах сьогодні (під час війни!) перевалила за десять тисяч гривень; хоча в 2013-му була не більше дві тисячі...
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Я називаю зебілами лише самих упоротих адептів термоса, а з адекватними намагаюсь не конфліктувати- лише доношу свою точку зору. Александр алексіс до адекватних не відноситься (на жаль). Те що я йому відповів- велика рідкість .. зазвичай не витрачаю свій час на таких
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чоколят з"їв твій мосок)), профільні сайти це шо? державні, чи на прикормі від папа?! Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні - Цензор.НЕТ 6977 Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні - Цензор.НЕТ 2995 Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні - Цензор.НЕТ 1852
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Дотепний) прям рівень Маслякова та 95 кварталу)
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це твоє рідне, чого тут пасешся ?
ти з маквабада - на 11-80, похмелись скломойкою, не страждай!
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Почему так? А они там просто с бумагами работают. А бумага все стерпит. Нарисованные в виртуале суды на бумаге для Совета Европы судят честно и по справедливости. И полностью независимые. А вот как раз все это и есть брехня.
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А у нас шо нэ зробы одни позытывы. Милости просим, приезжайте к нам на житие.
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странно, вся Европа видит реформы судебные, а я нет. И деньги за мной не ходят, а пробегают мимо.
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це все із-за) того, шо тобі грошей не занесли, а їм так!
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А со зрением у тебя как .? Может ты , это ,,недобачаешь . !? А если шутки в сторону ,, реформа то есть , другое дело что эту реформу саботируют , практически все судьи . Плевать они хотели на Пороха и его реформы . Она им не нужна ,, им хоццца - жыты по старому . Как при Овоще , Кучме , при Йулле . ! Нафиг им - "жизнь на одну зарплату" Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні - Цензор.НЕТ 8288 , это им не подходит ?! Поэтому никакого эфекта от реформы и не видно .
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Порохобоцкий какой то , Совет Европы . Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні - Цензор.НЕТ 8429 ...
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Они ето серьезно? Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні - Цензор.НЕТ 2339 Тоесть сейчас суды выносят правильные решения? Тогда миру п*здец.
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де там написано, що "сейчас суды выносят правильные решения"?
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Они это серьезно, потому что не путают судебную реформу с кадровым вопросом.
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Такое ощущение,что Европа и США просто уничтожают Украину..
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Скажу лише декілька слів: хірург, операція, ставлення організму до скальпеля.
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Из этого отчета
11. Увесь процес реформування все ще перебуває на перехідному етапі, а тому зарано давати будь-яку остаточну оцiнку

Оригинал интереснее
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Для мене особисто важливо, як нас, чи наші реформи оцінюють МВФ, ПАРЄ (і його стркутури), ЄС, держдеп США, НАТО, тощо. На інших - я не орієтуюсь. Все інше - або від лукавого (брехні, яку продукують совки, зебіли та параша); або від конченого дебілізму.
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клованы лучше знают что и как,они екцперты в реформах, Мародер никаких реформ не проводил и все тут !
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В задницу эту реформу.
Не судья, ни депутат (согласно Конституции Украины ст.21) не имеет право неприкосновенности. Суки усвойте.
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"суд відновив насірова на посаді голови податкової" -
здається у Раді Європи не читали цю справу

"КС скасував статтю про незаконне збагачення " - теж не читали
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не скажу по насирову, но статью про незаконное обогащение справедливо отменил. там специально все было устроено. до 2015 года статья 368-3 ук была нормально прописана. потом в 2015 году представитель от бпп найем с какого то перепугу вносит правку в статью и добавляют фразу о том, что подозреваемый должен сам доказывать свою невиновность, что прямо противоречит принципу презумпции невиновности. потом вся порошенковская шваль незаконно рубит бабло и ВНЕЗАПНО в 2019 году статью отменяют как раз из за правок найема. а поскольку в уголовном праве обратная сила закона не применяется, соответственно теперь за наворованное в 2015-2018 годах привлечь к ответственности уже нельзя. и тут, вуаля, порох и компания узаконивают свои незаконные доходы. так что само решения суда - законное. а вот действия порохошоблы явно незаконные
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Совет Европы это кто? Случайно не те, которые аж писяются в нетерпении вернуть к себе обратно рашку?
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Оцінка нормальних людей і діячів діяльності Порошенко! А всякі Бені, Люлі, Пулі, то від лукавого!
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Є в Україні таке міністерство Юстиції..
і створило воно ось такий,для прикладу Юридичний крючок:
ти не можеш узаконити самобуд,якщо у тебе не приватизована земля,і навпаки,не приватизуєш землю,якщо у тебе наявний самобуд.

Апропо,розімкнути це коло неможливо навіть судовим рішенням.котре не зобов"яже прийняти міські ради.
"ціна питання" у Львові 3000 доларів.у хАРКОВІ-20 000 ГРН

ПРИВІТ ДЕГЕНЕРАТАМ-РЕФОРМАТОРАМ
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Рада Європи черговий раз довела свою не компетентність та те ще вони даремно проїдають гроші платників податків з ЄС - непотрібне утворювання ця рада.
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Тобто при Порошенко правильно реформували судову гілку влади
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ахахахахахахахахахаха)))))) такого цинизма еще поискать надо
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Эксперты также отмечают высокую эффективность внедрения реформы "в сравнении с другими большими реформами в сфере правосудия и люстрационными процедурами".

Ключевое слово "в сравнении"...)
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щоб вони всі все життя тільки в "реформованих" українських судах судились)))
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чудові реформовані суди плюс неймовірно класні закони = пи..да вам,Лохи! Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні - Цензор.НЕТ 6341
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На думку Ради Європи, результати судової реформи показують "позитивну тенденцію у підвищенні професіоналізму, ефективності та якості правосуддя, а також зменшення корупції"

Європу просто наї*ати Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні - Цензор.НЕТ 5245
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это тот Совет Европы, чья Парламентская Ассамблея горит желанием, вопреки декларациям про "европейские ценности", вернуть РФ в состав ПАСЕ? ... ну-ну
Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні - Цензор.НЕТ 7864
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Судебная реформа хрошо.А что там с рейтингами корупции,инвистиций,крупной рыбой.Правами собственности
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Звичайно все це нагадує танці агента російських спецслужб Порошенко навколо Томоса.

«Цей Томос ми не приймаємо, тому що ми не знали змісту Томосу, який нам дали.
Якби ми знали зміст, то 15 грудня то не голосували б за автокефалію. Бо нам не потрібно переходити з однієї залежності під іншу.
Московський патріархат служить інтересам Москви, ПЦУ служить грекам. А хто служитиме Україні?», - заявив Філарет.https://hromadske.ua/posts/filaret-tomos-mi-ne-prijmayemo-bo-mi-ne-znali-jogo-zmistu?fbclid=IwAR10Phl602ICgf9wnyYorC0ll_tUjUB9hWLjXPoVSj_5Z7TgfOCMWr0FZIk
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Про яку рехворму річ?
Короче європідораси як завжди в захваті від наших "рехворми" як при Парашенко так і при клоуну, і надалі аплодують нашій бідності та мегакоррупції.
Короче мінімум ще 5 років нам бідувати якщо не вийдемо на Майдан
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСовет Европы позитивно оценил судебную реформу в Украине
 
 
 
 
 
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