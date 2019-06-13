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 Политика Украины
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 Обвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на обустройство "Стены" на украинско-российской границе, направлен в суд, - САП

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд обвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на обустройство "Стены" на украинско-российской границе.

Прокурорами САП совместно с детективами НАБУ завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту растраты денежных средств Государственного бюджета Украины, выделенных для инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к зоне проведения антитеррористической операции и Автономной Республике Крым. Обвинение предъявлено 3 должностным лицам Госпогранслужбы Украины, 3 директорам фирм-подрядчиков и 2 посредникам, всего на скамье подсудимых оказались 8 человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

В ходе расследования установлено, что должностные лица Государственной пограничной службы Украины, при пособничестве и соучастии с субъектами хозяйственной деятельности, при реализации проекта по инженерно-техническому обустройству российско-украинской государственной границы завладели денежными средствами Государственного бюджета Украины в особо крупных размерах, чем вызвали убытки государству на общую сумму 16 688 496,31 грн.

По эпизоду нецелевого использования бюджетных средств установлено, что должностными лицами Государственной пограничной службы Украины осуществлено нецелевое использование бюджетных средств по бюджетной программе 1002120 "Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы" в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 14.05.2015 года № 439-р и проведены расходы на реконструкцию помещений в здании д. "Г-2" на ул. Стартовой, 11 в г.. Харькове (Харьковская авиационная эскадрилья) под служебные помещения, чем допущено нецелевое использование средств на общую сумму 13 212 155,11 грн.

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По эпизоду создания фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, по которым "выводились" государственные средства, государству причинен имущественный ущерб в размере 10 372 144,40 грн.

Обвинение предъявлено по ч. 5 ст. 191 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах; по ч. 2 ст. 210 УК Украины, как нецелевое использование бюджетных средств должностным лицом, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах, совершенного по предварительному сговору группой лиц; по ч. 1 ст. 366 УК Украины, как служебный подлог - внесение должностным лицом в официальные документы заведомо недостоверных данных; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 УК Украины, как организация фиктивного предпринимательства, то есть приобретение субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное повторно, причинившее крупный материальный ущерб государству; а также по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 УК Украины,

Обвинительный акт направлен в Дарницкий районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Источник: https://censor.net.ua/n3132117
 
 
 Топ комментарии
 
При Порошенке как раз это Все было !!!
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Твари когда вы уже нажретесь--- садить по максимуму с конфискацией всего майна без залогов и поручителей Обвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на обустройство "Стены" на украинско-российской границе, направлен в суд, - САП - Цензор.НЕТ 45
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Наконец-то, а то главный Свин этой кражи века в упор не замечал, видать, хорошо поделились 60% на 40%
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Не тревожьте его лишнюю хромосомку . а то оно в истерике методичку сожрёт. Обвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на обустройство "Стены" на украинско-российской границе, направлен в суд, - САП - Цензор.НЕТ 2534
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Одночасно із "Стіною Яценюка " потрібно було будувати "Тюрьму Яйценюка" для керівників будівництва.
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Арсений Петрович сделал больше для Украины чем зебил и его подзебильники вместе взятые!!!
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Кому война, а Яйценяку и Пэдре - мать родна.
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Не боись, теперь ЗЕ-суды все исправят.
Такие гениальные реализаторы "излищнего имущества" очень нужны в ЗЕ-команде!
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Твари когда вы уже нажретесь--- садить по максимуму с конфискацией всего майна без залогов и поручителей Обвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на обустройство "Стены" на украинско-российской границе, направлен в суд, - САП - Цензор.НЕТ 45
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Ну работнички.....это сколько лет расследовали? Срочно всем повышение по службе и премии как у Кобелева. Бред...С такими темпами садить и конфисковывать у упырей которые 5 лет грабили мародёрствовали будут вечно........
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Ех нет уже хряка -- каждому по генералу и по ферари за достойный распил Обвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на обустройство "Стены" на украинско-российской границе, направлен в суд, - САП - Цензор.НЕТ 439
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Наконец-то, а то главный Свин этой кражи века в упор не замечал, видать, хорошо поделились 60% на 40%
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Саджайте кроля, а потiм проводьте розслiдування, бо буде пшик.
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Які ще акти , комунопорохобандюки уже давно повинні сидіти на нарах, а стіна , облаштування кордону повинно було бути ще позавчора, весь кордон, навкруги України,
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Так коли стіну добудують? Чи вже всі кошти покрали? Чи як у анекдоті про Меньшикова і царя Петра Першого, який направив Меньшикова будувати кораблі на Чорне море. Меньшиков Петру пише листа:" Ты прислал нам сто рублев на постройку кораблев. Девяносто три рубли мы пропили и про.бли. Присылай скорей ответ, строить дальше али нет".
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Фактично кримінальні справи відкривають за те, що відновлювали військову техніку...встановлювали кордон з Росією, якого до того взагалі не було...щось там Ющенко намагався від Росії ровом відділитися, так піднявся русскаязичьний гвалт - нє дадім рєзать па живому!
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Уймитесь!!! Стену нужно было делать! Актуально и сейчас! Дальше нужны военные фортификации и передислоцирование легковых бригад поближе к РФ!!! А воровство это украинский менталитет!!!!
А все кто громко кричит про Укроборонпром, Стену, Кузнюина Рыбальском и прочее, реально не против коррупции!!! А против милитаризации Украины, и за дружбу с Ху#лостаном!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на обустройство "Стены" на украинско-российской границе, направлен в суд, - САП
 
 
 
 
 
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