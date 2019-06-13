 В столичной пятиэтажке горели четыре балкона, - ГСЧС. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел в доме по адресу Дарницкий бульвар, 11.

Сообщение о пожаре поступило 12 июня в 21:53. Как выяснилось, возгорание произошло на одном из балконов на втором этаже. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям на верхние этажи.

В 22:21 пожар был локализован, а уже в 22:37 - ликвидирован. Из дома на безопасное расстояние вывели 15 жителей, к счастью, никто не пострадал.

На месте происшествия работали пять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 27 человек личного состава.

"По предварительным данным, причиной возгорания стало попадание на балкон малокалорийного источника зажигания (вероятно окурка)", - сообщили в ГСЧС.

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