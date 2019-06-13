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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1741) Трамп (2270)

 Зеленский получил приглашение Трампа посетить Белый дом. Надеюсь в августе эта встреча состоится, - Чалый

Визит Президента Украины Владимира Зеленского в США и его встреча с Дональдом Трампом возможна после досрочных парламентских выборов в Украине, которые должны состояться 21 июля.

Так прокомментировал ситуацию в кулуарах "Украинских дней" в Конгрессе США посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Украины получил приглашение президента США Дональда Трампа, которое имеет четкие сигналы. Мне очень нравится его содержание - о стратегическом партнерстве, о том, что президент США и Соединенные Штаты поддерживают Украину, и которое содержит приглашение посетить Белый дом", - отметил украинский дипломат.

Он уточнил, что речь идет о ближайших месяцах. "Мы надеемся, что речь идет о (периоде. - Ред.) сразу после выборов. У нас сейчас проходит избирательный процесс, и после выборов, надеюсь, не затягивая, в августе - это зависит от графика Президента Украины, который очевидно имеет насыщенную программу - мы будем иметь такую важную встречу в Вашингтоне", - отметил дипломат.

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Вместе с тем он подчеркнул, что важна не только дата, но и содержание переговоров. "У нас есть о чем говорить, у нас есть что предложить Соединенным Штатам, у США есть что предложить нам", - подчеркнул Чалый.

Посол положительно оценил возможность встречи президентов. "Впрочем, все эти возможности наработаны годами, они не возникли прямо сегодня. В то же время, приход нового Президента Украины дает оптимистичные ожидания быстрого продвижения всех решений, которые строились очень долго в стратегическом партнерстве Украины и США", - подчеркнул посол.

Он отметил, что Посольство Украины в США работает вместе с МИД Украины и Администрацией Президента над подготовкой "именно содержательного визита в Соединенные Штаты".

Источник: https://censor.net.ua/n3132111
 
   
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Зеленский может встетиться с Трампом только в ролике 95го квартала, где Трампа будет играть Кошевой Зеленский получил приглашение Трампа посетить Белый дом. Надеюсь в августе эта встреча состоится, - Чалый - Цензор.НЕТ 6458
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Даю новую установку - ТРАМП сопля, наркоман,сцикун и тд. А иначе как это он с Зеленским встречаться будет?
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Трамп по грани импичмента ходит уже пару лет, так что это такой же шоумен и комик
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Нужно подождать дня три опровержения, а потом коментить, а то будет неудобно, как в прошлый раз, да, зебилы?
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Очень хочется надеяться,что Зеленский поедет туда подготовленным и не будет выглядеть,как в Брюсселе.а ещё он должен будет готов дать ответ американской стороне на их "рекомендацию"-удалить от себя криминально-токсичного Коломойского и ему подобных.Вопрос с этими персонажами должен уже быть решён к моменту встречи,чтобы можно было конструктивно что-то совместно разрабатывать.а тем более просить.
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краще відразу до ЛасВегасу ...там такі "арени" ...
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...вальдемар, пора собираться в дорогу... Зеленский получил приглашение Трампа посетить Белый дом. Надеюсь в августе эта встреча состоится, - Чалый - Цензор.НЕТ 928
Зеленский получил приглашение Трампа посетить Белый дом. Надеюсь в августе эта встреча состоится, - Чалый - Цензор.НЕТ 7525
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Вы в АП ваще и.....е или как!!?что значит надэюсь!,если уже имеете приглашение США,а не какого то там мухосранска!,ну ***** клоуны 🤡
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский получил приглашение Трампа посетить Белый дом. Надеюсь в августе эта встреча состоится, - Чалый
 
 
 
 
 
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