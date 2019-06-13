 Зеленский получил приглашение Трампа посетить Белый дом. Надеюсь в августе эта встреча состоится, - Чалый

Так прокомментировал ситуацию в кулуарах "Украинских дней" в Конгрессе США посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Украины получил приглашение президента США Дональда Трампа, которое имеет четкие сигналы. Мне очень нравится его содержание - о стратегическом партнерстве, о том, что президент США и Соединенные Штаты поддерживают Украину, и которое содержит приглашение посетить Белый дом", - отметил украинский дипломат.

Он уточнил, что речь идет о ближайших месяцах. "Мы надеемся, что речь идет о (периоде. - Ред.) сразу после выборов. У нас сейчас проходит избирательный процесс, и после выборов, надеюсь, не затягивая, в августе - это зависит от графика Президента Украины, который очевидно имеет насыщенную программу - мы будем иметь такую важную встречу в Вашингтоне", - отметил дипломат.

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Вместе с тем он подчеркнул, что важна не только дата, но и содержание переговоров. "У нас есть о чем говорить, у нас есть что предложить Соединенным Штатам, у США есть что предложить нам", - подчеркнул Чалый.

Посол положительно оценил возможность встречи президентов. "Впрочем, все эти возможности наработаны годами, они не возникли прямо сегодня. В то же время, приход нового Президента Украины дает оптимистичные ожидания быстрого продвижения всех решений, которые строились очень долго в стратегическом партнерстве Украины и США", - подчеркнул посол.

Он отметил, что Посольство Украины в США работает вместе с МИД Украины и Администрацией Президента над подготовкой "именно содержательного визита в Соединенные Штаты".