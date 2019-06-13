EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1222  54
Все про:Зеленский (1741) Путин (24822)

 Путин о Зеленском-президенте: Пока деятельности никакой нет. Оценить не могу

Президент России Владимир Путин надеется, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому не потребуется много времени, чтобы войти в курс дела на своем новом посту.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью телерадиокомпании "МИР" в преддверие его визита в Бишкек и Душанбе. Президенту РФ напомнили об оценках, которые он дал Зеленскому на Петербургском международном экономическом форуме.

"Вы не сердитесь на меня, пожалуйста, я вынужден буду немножко Вас поправить. Я не давал на Петербургском форуме никакой оценки деятельности президента Зеленского, потому что пока деятельности никакой нет. Я не мог этого сделать в силу вот этого объективного обстоятельства: он только приступает к работе", - отреагировал на реплику журналиста Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин об Украине: "Неизбежно, что мы восстановим наши отношения"

"Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени. Надеюсь, что эта адаптация к новому качеству пройдет достаточно быстро", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3132108
 
 
 Топ комментарии
 
Шо пуйло, шо зелень. Два сапога - кеды!!! Путин о Зеленском-президенте: Пока деятельности никакой нет. Оценить не могу - Цензор.НЕТ 4534
 показать весь комментарий
 
Не твоё собачье дело оценивать президента Украины ,ещё не хватало,чтобы каждое хуйло своё хлебало открывало... Путин о Зеленском-президенте: Пока деятельности никакой нет. Оценить не могу - Цензор.НЕТ 1606
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сейчас тут начнется шабаш порохоботов! Путин о Зеленском-президенте: Пока деятельности никакой нет. Оценить не могу - Цензор.НЕТ 8964
 показать весь комментарий
 
 
Причём тут порохоботы? А ты заядлый любитель ху..ла?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Скорей бы они уже встретились и провели переговоры
 показать весь комментарий
 
 
Скорей бы они уже встретились и провели переговоры/о воскрешении 13 000 убитых украинцев.
 показать весь комментарий
 
 
Искренне присоединяюсь к вашим пожеланиям...
+ пускай на встречу возьмут.
Игрь валерича
Бойка
Ахметова
Мертвечука
Кучму
...
Список зараза долгий)))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У порохоботов новая методичка.
 показать весь комментарий
 
 
Не твоё собачье дело оценивать президента Украины ,ещё не хватало,чтобы каждое ***** своё хлебало открывало...
 показать весь комментарий
 
 
ну, когда оно на Порошенко гавкало, возражений небыло...
 показать весь комментарий
 
 
порошенко был агентом кгб с давнишних пор ,ещё когда полез под юбку министерской дочке,тогда по другому не бывало ,поэтому оно на него и гавкало ,чтобы отвести подозрения ,это же гебня ,они так всегда действуют ..
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко был агентом кгб на время президентской компании, а ещё он убил и съел родного брата и прикрывает свою рептилоидную сущность. И не забываем, что Порошенко - это Вальцман, потому народ Украины вышвырнул этого еврея с власти и назначил настоящего украинца Зеленского.
 показать весь комментарий
 
 
А слабо твоему Зеленому недоразумению в ранге Президента Украины дать такую же оценку *****? Петя вот так и не отважился
 показать весь комментарий
 
 
Ну мне пока что хватило и то ,как Зеленский сказал, Или как его там ,явно намекая,что путин-*****,петя таких заявлений не делал никогда.. Путін про Зеленського-президента: Поки діяльності жодної немає. Оцінити не можу - Цензор.НЕТ 9450
 показать весь комментарий
 
Как там намёки с тарифами, концом зубожиння, кумовством и наступлением мира? ЗЫ Намёки - это типа когда Зеленский несёт чушь при этом подмигивает? Путін про Зеленського-президента: Поки діяльності жодної немає. Оцінити не можу - Цензор.НЕТ 7228
 показать весь комментарий
 
Охзренел кардик людоед...Оно ещё и оцениватель! пнх и...ла...ла...ла.......
 показать весь комментарий
 
 
зато вся Украина уже в шоке от его деятельности
 показать весь комментарий
 
 
Пока сопель сосредоточен на нарушениях закона и расставлении ваты на должности. Деятельность по внедрению в роисю будет, но чуть позже.
 показать весь комментарий
 
 
йулька аж затряслась! такого оценщика ей бы в ломбард! ))))
 показать весь комментарий
 
 
Ну, наверное у тебя большой рост, раз ты считаешь себя не тупым. Хорошая штука интернет - неси всякую пургу и балдей от самоудовлетворения.
 показать весь комментарий
 
Зелохан, ты считаешь плешивого карлика путена высоким и умным?
 показать весь комментарий
 
от нехай розставить по посадах ФСБшних вилупків ...тоді і "оценять" медалькою від ФСБ ...
 показать весь комментарий
 
 
Сказал по приказу Тайной Канцеллярии Кремля (ТКК) нерусского( с 1927г.сталиняно-микояны) двойник,которого даже жена не узнает. Также подстава Горбатый,который якобы в Англии.в Европе его ищут сотни одэров.
 показать весь комментарий
 
Хто це вся? Ви даєте працювати? Вцепилися за крісла і показуєте бурну діяльність. Ще за п'ять не все докрали, ущербні
 показать весь комментарий
 
Ты ждал прихода беглых и затаившихся регионалов врагов Украины ? Дождался? А может не все хотят видеть эти продажные рожи которых привёл Зе. ?
 показать весь комментарий
 
 
Фальшивка, изображающая Путина, каждый раз испражняется в красноречии по наушнику-подсказке и пошлятине-отсебятине. Шоу ботоксного комика для кацапского быдла.
 показать весь комментарий
 
ну эту плешивую тварь уже оценили.... даже кликуха всему миру известна ....
 показать весь комментарий
 
 
Иди ты на хер чмошник,оценивать тут ещё будет каждое ***** ...
 показать весь комментарий
 
 
кабысдох кацапский помню оценку окружающих начал со своей супруги урод
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А твоя думка ***** нікому не цікава. Хочеш ЗЕ нагнуть під себе, а не виходить. Сосіть рошенку. Вас барига ними забезпечить.
 показать весь комментарий
 
 
Так Порошенко ху..ла как только не нагибал, теперь Зе пришёл ему помогать вылазить из санкций и начать с белого листа. Нагнуть Зе большого труда не стоит, вот как поведут себя учителя Зе и что они ему напишут?
 показать весь комментарий
 
Звучит, прямо как шантаж или предупреждение зеленскому, чтобы не рыпался. Наверно зелю уже кошмарят все и рыги и кацапы. Посмотрим, на сколько его хватит.
 показать весь комментарий
 
 
Зато весь мир понял ,что президент россии террорист
 показать весь комментарий
 
 
А КАК ЖЕ СЕЛФИ С ШАУРМОЙ?
в кремле не оценили активность майора ФСБ ЗЕльонкина?))))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин о Зеленском-президенте: Пока деятельности никакой нет. Оценить не могу
 
 
 
 
 
 вверх